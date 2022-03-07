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Мы не желали этой войны. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мы защищаемся от вторжения уже 12 день, мы никогда не хотели этой войны, но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, из нашей жизни.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Sophia-Maria Duglass
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+2 Олексій Панкратов
показать весь комментарий07.03.2022 11:55
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А РЕДАКТОРА ПРОШУ ЗАБАНИТИ.
Вячеслав 43a0ae0b
Я вже три дні за ним слідкую.
З'ЯВЛЯЄЬБСЯ ВИКЛЮЧНО В НОВИНАХ, ДЕ ЙДЕТЬСЯ ПРО УРЯД І КОНКРЕТНО ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ПОСТІЙНО ГАНИТЬ ПРЕЗИДЕНТА.
МЕТА - СТВОРИТИ В СУСПІЛЬСТВІ НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАДИ. ПОСІЯТИ СУМНІВ І ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ.
Я вже неоднаразово наголошував. Я і багото хто з дописувачів до війни негативно ставились до влади. Але зарах це не має ніякого значення. Війна - і ми одне ціле!
Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.
Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.
Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/