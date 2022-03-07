"ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейлей Молотова. ВИДЕО
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Жители Луцка активно готовятся обороняться от российских оккупантов.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военного журналиста Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Луцк решительно готовится к обороне от русских захватчиков. Самые изобретательные горожане создали катапульту для коктейлей Молотова - "ДжаВолыну".
Благодаря этому устройству в Луцке надеются отражать атаки врага. Катапульта точно и далеко швыряет коктейль Молотова.
Пока неизвестно, сколько экземпляров такого изобретения уже создали в городе.
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Топ комментарии
+27 ВячеславVID
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+22 Підлога Маккартні
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+11 V 2af7597c
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Так що реально коктейль має суто допоміжну роль, якщо їм закидувати техніку з мертвої зони, насамперед зверху
наша зброя та організація війська закатані в асвальт
Тільки ствол один, не чотири. І щоб напалм не розлітався, а прилипав. І не реактивна граната, а повноцінна ракета, з прямою траєкторією метрів на 200.
Якби таким озброїти тероборону, бронетехніка не мала б шансів вижити у місті.
данні Голоса Америки
так що немає чого Абрахашці і ЗЕлі гавкати на союзників - без них ми би вже давно лягли
Краще вдосконалюйте горючу суміш й робіть запалом ампулу с відповідною хімією.