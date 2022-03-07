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"ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейлей Молотова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Жители Луцка активно готовятся обороняться от российских оккупантов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военного журналиста Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Луцк решительно готовится к обороне от русских захватчиков. Самые изобретательные горожане создали катапульту для коктейлей Молотова - "ДжаВолыну".

Благодаря этому устройству в Луцке надеются отражать атаки врага. Катапульта точно и далеко швыряет коктейль Молотова.

Пока неизвестно, сколько экземпляров такого изобретения уже создали в городе.

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Топ комментарии
+27
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07.03.2022 11:57
+22
Вы меня конечно извените, но пока с этого пальнешь, тебя расстреляют три раза. Несет скорее всего психологический эффект. Ничего эффективней чем рука для молотова еще не придумали.
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07.03.2022 11:58
+11
Які ще катапульти? РПГ-7 повинні вже давно видати у тероборону. Їх же повно було на складах. Де це все?
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07.03.2022 12:10
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07.03.2022 11:57 Ответить
а що є інформація напад на Луцьк?
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07.03.2022 11:57 Ответить
Вы меня конечно извените, но пока с этого пальнешь, тебя расстреляют три раза. Несет скорее всего психологический эффект. Ничего эффективней чем рука для молотова еще не придумали.
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07.03.2022 11:58 Ответить
Все у пригоді стане. Зараз немає неважливих речей!
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07.03.2022 12:00 Ответить
Якщо вже й робити такий девайс, то за принципом катапульти й стріляти з закритої позиції
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07.03.2022 12:02 Ответить
Тут смесь рогатки с арбалетом, но это никак не катапульта
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07.03.2022 12:04 Ответить
В СРСР юзався ампуломет, але там були до нього кулі з рідиною, яка сама запалюється при контакті з повітрям. На жаль, це рівень спеціального обладнання на хімзаводі.
Так що реально коктейль має суто допоміжну роль, якщо їм закидувати техніку з мертвої зони, насамперед зверху
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07.03.2022 12:11 Ответить
Якщо з укриття може
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07.03.2022 12:03 Ответить
Можно закрепить на крыше "жигуля".
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07.03.2022 12:06 Ответить
Якшо хлопці відпрацюють такі постріли через перешкоди навісом, то буде біль-меньш толковий ефект. Звісно, використовувати його в зоні прямої видимості без перешкод дуже небезпечно.
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07.03.2022 12:04 Ответить
Якщо управляти дистанційно (за мотузку ), то цілком годний варіант. Правда в такому разі цілитись і попадати буде складно. Але має право на життя.
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07.03.2022 12:05 Ответить
Толковый девайс!
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07.03.2022 11:59 Ответить
звісно, результат Великого крадівництва

наша зброя та організація війська закатані в асвальт
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07.03.2022 12:51 Ответить
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07.03.2022 12:52 Ответить
Та невже. Україна та ЗСУ помножила на нуль "бліц-кріг" кацапів та дає їм добрих песдюлєй, коли, скоріш за все, ЄС та США не дуже вірили що Україна втримається. Я не намагаюсь виправдати до-воєнну поведінку влади, але зараз її критика недоречна імхо.
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07.03.2022 13:07 Ответить
Красотища !!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 12:01 Ответить
я рукой быстрее кину и на тоже расстояние. бесполезная хрень!
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07.03.2022 12:02 Ответить
Швырять с окна 5 этажа тоже нормально летит.
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07.03.2022 12:04 Ответить
Нет нету. Солдаты голые босые, броников нету, касок нету. Усе пропало. Кацапским богатырушкам нечего бояться. Можете вылазить из курятника и идти в наступление.
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07.03.2022 12:11 Ответить
В нас вся тероборона озброєна гранатометами та стрілецькою зброєю? І що це курятник? ти русскій?
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07.03.2022 12:16 Ответить
Щось таке потрібно: https://www.youtube.com/watch?v=mkFU7o3IAaM
Тільки ствол один, не чотири. І щоб напалм не розлітався, а прилипав. І не реактивна граната, а повноцінна ракета, з прямою траєкторією метрів на 200.
Якби таким озброїти тероборону, бронетехніка не мала б шансів вижити у місті.
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07.03.2022 12:09 Ответить
Які ще катапульти? РПГ-7 повинні вже давно видати у тероборону. Їх же повно було на складах. Де це все?
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07.03.2022 12:10 Ответить
печеньки від дядьки Сема: серед всього іншого 17 тис. гранатометів починаючи від Джави до LAW-72

данні Голоса Америки

так що немає чого Абрахашці і ЗЕлі гавкати на союзників - без них ми би вже давно лягли
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07.03.2022 13:03 Ответить
У нас своїх РПГ-7 було хоч дупой їж. Де це усе? Чому люди дурньою займаються, а не тренуються з справжньою зброєю?
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07.03.2022 13:09 Ответить
Мисливські ружа, пляшки з бензином..Ну що ща хрєнь проти ******** армії?..Або озбройте нормально або не вбивайте людей..Ніхто з цим воювати не буде..
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07.03.2022 12:14 Ответить
Таким воюють, коли нема іншого.
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07.03.2022 12:17 Ответить
KACAPPULTA
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07.03.2022 12:19 Ответить
коктейли молотова хороши только для боя в городе, хорошо палить технику кидая из окон и крыш. А так это достаточно опасная штука . Но есть довольно простой состав промышленного ВВ который можно использовать для закладки фугасов, изготовления ручных гранат, минирования будущего поля боя, в общем всё что подскажет воображение, состав как я сказал простой - на сто % Аммиачной селитры 85-90% и дизтоплива 10-15%. Изготовление данного состава довольно безопасно и его могут делать те кто сейчас крутит коктейли. Единственная сложность здесь это то что эта смесь не взрывается без детонатора, механические детонаторы для гранат, электро или радио детонаторы для фугасов.
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07.03.2022 12:19 Ответить
То все добре, але подивіться на невдалу спробу тероборони Херсона підпалити кацапську техніку й не наступайте на ті ж граблі.
Краще вдосконалюйте горючу суміш й робіть запалом ампулу с відповідною хімією.
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07.03.2022 12:31 Ответить
Щось дуже подібне було у Call of Duty: Black Ops, епізод із повстанням в'язнів у концтаборі на Воркуті 💥🔥🔥🔥
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07.03.2022 12:49 Ответить
P.S.: власне воно.
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07.03.2022 13:51 Ответить
 
 