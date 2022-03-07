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армия РФ (15319) аэропорт (1494) Николаев (2008) Ким Виталий (235)

Оккупанты зашли в аэропорт Николаева, мы их вып#здуем оттуда, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики вошли в николаевский аэропорт. Украинская армия под Николаевом перешла в контрнаступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Областной военной администрации Виталий Ким.

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"Мы переходим в наступление. Засранцы зашли на наш Николаевский аэропорт, все остальное поотбивали. Но мы и оттуда их вып#здуем. Все будет хорошо!", - сказал он.

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Топ комментарии
+28
МОЛОДЦЫ!С БОГОМ!
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07.03.2022 12:15
+24
Вже наїбашили русню!

https://t.me/mykolaivskaODA/526
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07.03.2022 12:15
+14
Весёлый у них глава ОВА, молодец!
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07.03.2022 12:20
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МОЛОДЦЫ!С БОГОМ!
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07.03.2022 12:15 Ответить
От "прикрі самогубці", іншого місця у себе вдома не знайшли?
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07.03.2022 12:26 Ответить
Молодець, пацан. Ще б з Енергодара козойобів вибити.
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07.03.2022 12:55 Ответить
Вже наїбашили русню!

https://t.me/mykolaivskaODA/526
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07.03.2022 12:15 Ответить
все правильно. орки в своем металлоломе наши каналы не смотрят
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07.03.2022 12:19 Ответить
Орків повно в наших каналах. Ви помиляєтесь. Шапкозакидництво це не розумно
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07.03.2022 13:10 Ответить
Это скорее контрнаступление в аэропорту
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07.03.2022 12:24 Ответить
при чому тут хайп, піднесення бойового духу, і взагалі! йди кораблем, якщо ти не з нами
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07.03.2022 12:25 Ответить
надо подождать, пока они туда тридцать вертолётов пригонят. Традиции нарушать нельзя.
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07.03.2022 12:16 Ответить
зачем же их выгонять? просто дематериализовать и фсе ))))
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07.03.2022 12:18 Ответить
Весёлый у них глава ОВА, молодец!
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07.03.2022 12:20 Ответить
весёлый у них Марчелло, а это говорящая голова
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07.03.2022 12:49 Ответить
У заголовку у слові "виб'ємо" купа помилок, Кім не так казав
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07.03.2022 12:20 Ответить
Чого ти на людей кидаєшся?Краще вдумайся про що мова
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07.03.2022 12:30 Ответить
сорянчик пане, дійшло про що малось на увазі Кім
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07.03.2022 12:32 Ответить
Как зомби безмозглые из всех щелей лезут на убой. Ну наичего остудить горячией головы этим и другие приззадумаются
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07.03.2022 12:29 Ответить
Кацапам жопа як у Кіма сказано)
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07.03.2022 12:29 Ответить
не треба його відбивати.
штурм, це втрати людей.
хай сидять та радіють.
а коли туди прилетять 20-30 гелікоптерів
накрити їх як під Миколаєвим сьогодня.
30 штук мінус ще й мокшів докуя.
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07.03.2022 12:31 Ответить
Працює арта.

https://t.me/mykolaivskaODA/526
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07.03.2022 12:35 Ответить
треба вичікувати.
це теж стратегія наземної війни.
почули спокій, зібралися в купку, получили кіздюлей від тої самої арти...
головне щоб пачками, цілими полками, бригадами...
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07.03.2022 12:44 Ответить
Десь так все і відбувається!
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07.03.2022 12:59 Ответить
Не кажи гоп... Будь ласка.
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07.03.2022 12:33 Ответить
Уже накрыли,техника,вертолёты, кацапы все в гавно.
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07.03.2022 12:44 Ответить
"Засранцы зашли в аэропорт... ми їх вип#зд.ємо!" ©

А-а-а-а, Кім красівчик! В нього стільки енергії і оптимізму!

Молодчина!
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07.03.2022 12:59 Ответить
Дякуємо ВАМ,ВИ НАШІ ЗАХИСНИКИ!Бережи ВАС Бог,наші хлопчики!
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07.03.2022 17:16 Ответить
 
 