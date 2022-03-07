Оккупанты зашли в аэропорт Николаева, мы их вып#здуем оттуда, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики вошли в николаевский аэропорт. Украинская армия под Николаевом перешла в контрнаступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Областной военной администрации Виталий Ким.
"Мы переходим в наступление. Засранцы зашли на наш Николаевский аэропорт, все остальное поотбивали. Но мы и оттуда их вып#здуем. Все будет хорошо!", - сказал он.
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штурм, це втрати людей.
хай сидять та радіють.
а коли туди прилетять 20-30 гелікоптерів
накрити їх як під Миколаєвим сьогодня.
30 штук мінус ще й мокшів докуя.
https://t.me/mykolaivskaODA/526
це теж стратегія наземної війни.
почули спокій, зібралися в купку, получили кіздюлей від тої самої арти...
головне щоб пачками, цілими полками, бригадами...
А-а-а-а, Кім красівчик! В нього стільки енергії і оптимізму!
Молодчина!