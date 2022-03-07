Оккупанты зашли в аэропорт Николаева, мы их вып#здуем оттуда, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО

Российские захватчики вошли в николаевский аэропорт. Украинская армия под Николаевом перешла в контрнаступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Областной военной администрации Виталий Ким.

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"Мы переходим в наступление. Засранцы зашли на наш Николаевский аэропорт, все остальное поотбивали. Но мы и оттуда их вып#здуем. Все будет хорошо!", - сказал он.

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