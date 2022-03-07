Мелитополь – это Украина! Горожане вышли на митинг. ВИДЕО

Сотни мелитопольцев вышли на митинг и поют гимн Украины. Нас не победить!

Мелитопольцы прямо сейчас вышли на митинг. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал министра цифровой трансформации.

Михаил Федоров пишет:

"Мелитополь, митинг прямо сейчас. Украинцы, вы невероятные!"

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