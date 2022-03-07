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Вражеская БМП уничтожена в зоне проведения ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили вражескую БПМ. Она вела огонь по позициям украинских войск в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Работают противотанкисты воинской части из состава Объединенных сил. На видео горит БМП российских оккупационных войск, которая вела огонь по позициям украинских защитников. Это далеко не весь ассортимент вражеской техники, которую ежедневно уничтожают Объединенные силы в Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+19
Поки що найкращі санкції на цапів наклали Збройні Сили України. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!! Смерть підараші.
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07.03.2022 13:22
+16
Якось справимось і без угорських вундервафель.
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07.03.2022 13:24
+9
Нехай свої 2 танки собі залишать.
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07.03.2022 13:26
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Поки що найкращі санкції на цапів наклали Збройні Сили України. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!! Смерть підараші.
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07.03.2022 13:22 Ответить
В Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие в Украину - премьер-министр Венгрии Орбан
Как говорят: друг познается в беде.
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07.03.2022 13:23 Ответить
Якось справимось і без угорських вундервафель.
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07.03.2022 13:24 Ответить
*******.
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08.03.2022 05:21 Ответить
Нехай свої 2 танки собі залишать.
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07.03.2022 13:26 Ответить
еще 5 дней назад. Их ********** - известная шавка *****.
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07.03.2022 13:34 Ответить
У них у ці дні у багатьох місцях можна побачити рашистські триколори.
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07.03.2022 13:47 Ответить
Таких "друзей" надо топить в бидэ!
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07.03.2022 16:50 Ответить
Может и себе БТР намутить.. ??
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07.03.2022 13:23 Ответить
Горять у пеклі москалі!
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07.03.2022 13:30 Ответить
"знищили ворожу БПМ, яка вела вогонь по позиціях українських військ" да хоть бы и не вела огонь, все равно ее нужно уничтожить вместе с экипажем
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07.03.2022 18:49 Ответить
 
 