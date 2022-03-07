"Слава нации, п#зда Российской Федерации": в Чаплинке состоялся проукраинский митинг. Оккупанты открыли огонь. ВИДЕО

В поселке Чаплинка, который на границе с оккупированным Крымом, состоялся проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ, собралось более 3 тысяч человек.

Оккупанты открыли огонь. Двое протестующих ранены.