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митинг (2540) Херсонщина (3480)

"Слава нации, п#зда Российской Федерации": в Чаплинке состоялся проукраинский митинг. Оккупанты открыли огонь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В поселке Чаплинка, который на границе с оккупированным Крымом, состоялся проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ, собралось более 3 тысяч человек.

Оккупанты открыли огонь. Двое протестующих ранены.
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Топ комментарии
+23
Гуго Карлович ™






После третьего подрыва дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области оккупанты вдруг поняли, что вода вверх не течёт.
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07.03.2022 13:29
+13
"Зеленский молодец, а путину пи*дец!"- це Запоріжжя.
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07.03.2022 13:27
+10
Крим це Україна!!!
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07.03.2022 13:49
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Не-не, писта это не про касапов.. куй и ж0па, или куй в ж0пе - это их всё.. прошу прощения..
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07.03.2022 13:26 Ответить
"Зеленский молодец, а путину пи*дец!"- це Запоріжжя.
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07.03.2022 13:27 Ответить
Слава Героям! Тримайтесь! Скоро будемо!
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07.03.2022 13:29 Ответить
Гуго Карлович ™






После третьего подрыва дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области оккупанты вдруг поняли, что вода вверх не течёт.
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07.03.2022 13:29 Ответить
Героям слава !!!
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07.03.2022 13:30 Ответить
Проукраїнський = антиросійський.
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07.03.2022 13:30 Ответить
Крим це Україна!!!
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07.03.2022 13:49 Ответить
МоSSковській *********
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07.03.2022 14:39 Ответить
***** понимает, что ***** империи придет с Украины, но не догадывался, что так скоро и именно из-за него самого (он все для этого сделал).
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07.03.2022 15:10 Ответить
Які молодці і не побоялись озброєних варварів такий народ переможе.
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07.03.2022 15:36 Ответить
Слава нації, п#зда націстській Федерації!!!
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07.03.2022 16:02 Ответить
"Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее вы@бут, но стоя!" (И.Губерман)
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07.03.2022 17:26 Ответить
Какого х@ра безоружные идут на митинги. ?Надо всех вооружить в украине . Надо чтобы каждый дом стрелял. В сша никто не сунеться. Тут у каждого мужика арсенал в доме . А в украине поэтому рашисты и насилуют женщин и мужчин украинских фильтруют.были бы вооружены то раша и не сунулась бы. в сша и женщины вооружены и мужчины. Уж сейчас то в украине обязаны узаконить право на ношение оружия.
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27.04.2022 12:05 Ответить
 
 