"Слава нации, п#зда Российской Федерации": в Чаплинке состоялся проукраинский митинг. Оккупанты открыли огонь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В поселке Чаплинка, который на границе с оккупированным Крымом, состоялся проукраинский митинг.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ, собралось более 3 тысяч человек.
Оккупанты открыли огонь. Двое протестующих ранены.
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