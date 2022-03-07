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Отряд теробороны захватил и уничтожил новейший российский ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 уничтожен отрядом теробороны.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.

"Друзья, поздравляю с этим успехом, такая машина стоит на экспорт до 15 миллионов долларов. Но если есть возможность вывезти к нам в тыл – пожалуйста. У нас есть специалисты по Тор, мы можем такую машину применить. И такие машины очень интересны для наших союзников в США", – написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ракетчики нанесли точный удар по базе с горючим российской армии в Луганске, - Бутусов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+17
Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
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07.03.2022 14:14
+8
Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
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07.03.2022 13:48
+7
Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
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07.03.2022 13:48
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Якщо захопили, навіщо ж знищувати? Нема можливості вивезти? Так заховайте десь та замінуйте.
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07.03.2022 13:42 Ответить
Навіщо ви це постійно це викладаєте? Це вже усе усі побачили.
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07.03.2022 13:45 Ответить
Це ви з США мені поради даєте?
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07.03.2022 13:52 Ответить
Мені цікаво, ти звідки такий ...? Ти в рядах тероборони, чи може зі зброєю в руках. Може ти журналіст чи знімаєш відео? А може ти кацапська г ни да?
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07.03.2022 15:30 Ответить
Я з України, а ви мабуть з придурків шароварних. І мені 64 роки та маю життєвий досвід та тямлю в техніці. Зрозуміло, г ни до ?
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07.03.2022 15:53 Ответить
"з придурків шароварних" - Я так і знав, що ти корисний для кацапів ідіот.
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07.03.2022 15:58 Ответить
Та пішло ти услід за кораблем...
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07.03.2022 16:02 Ответить
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
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07.03.2022 14:48 Ответить
А якщо наступ, а як що нема часу. Вважаєш що ЗСУ приймають помилкові рішення?
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07.03.2022 15:07 Ответить
Це не ЗСУ, це тероборона, мабуть Тор без соляри був та розрахунок втік, та його й захопили. Але каністру соляри у селі знайти вважаю можна знайти, щоб його перегнати.
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07.03.2022 16:00 Ответить
Той каністри вистачить доїхати... аж до кінця поля
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07.03.2022 17:32 Ответить
Витрати палива танка Т-72 приблизно 2.6 - 4.5 л/км, але Т-72 важить 46 т., а ця штука тільки 32 т. Тобто приблизно буде 1.8 - 3.13. На 20 л проїде 11- 6 км. Так що не мели дурниць.
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07.03.2022 18:04 Ответить
заправка 1140л. дізеля. 500км. запас ходу.
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07.03.2022 20:38 Ответить
Кари, москалям, кари!!
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07.03.2022 13:42 Ответить
Та які вони новітні? Розробляти їх почали ще в середині 70-х років.Кацапська армія-це 90 відсотків совкового хламу.
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07.03.2022 13:43 Ответить
Тор М2 - це новітній комплекс - вдвічі збільшена кількість ракет з 8 до 16, нова ракета , 9М338К, нова РЛС, може працювати з ходу.
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07.03.2022 13:50 Ответить
Бред. М2 начали поставлять в армию только в 2016-м году.
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07.03.2022 15:47 Ответить
Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
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07.03.2022 13:48 Ответить
Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
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07.03.2022 13:48 Ответить
І військові в наступному селі отримають джавелін в борт.
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07.03.2022 13:51 Ответить
Зв'язок навіщо існує?
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07.03.2022 13:54 Ответить
Кажемо дякую теробороні, що хоть такі героїсні речі роблять.
Чи ти ше хочеш, щоб тобі тероборона цю ***** кацапську ще до дівана притягнула?
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07.03.2022 14:09 Ответить
Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
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07.03.2022 14:14 Ответить
по рюськи ***** на
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07.03.2022 14:30 Ответить
Ведь ОЧЕНЬ просили передавать подобную технику ВСУ , ТЕМ БОЛЕЕ РАБОЧУЮ !
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07.03.2022 14:29 Ответить
свiй чужый окрема робота кожної батареї,
Станція виявлення цілей (СВЦ)
Станція наведення, передати ВСУ
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07.03.2022 14:40 Ответить
не перемещать !!! перерезать провода, повредить силовую установку , заминировать, вполне возможно там установлены маячки .
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07.03.2022 14:30 Ответить
ЕСЛИ ОНИ СЕБЯ ДАЛЬШЕ БУДУТ ТАК ВЕСТИ, ТО ХЙЛО ЛИШИТСЯ ЖИЗНИ !)
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07.03.2022 14:32 Ответить
їх потрібно було передати на ЗАХІД для вивчення--хоча після вивчення почався б сміх-а ми отримали б щось взамін необхідне!!!
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07.03.2022 19:09 Ответить
Не треба знищувати, якщо можна використати.
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07.03.2022 19:38 Ответить
Альо, зкажіть тим безголовим командирам щоб солдати не спали в казармах. Їх ракетами накривають- братська могила. Розселіть їх десь по району! Дибіли цеж перші цілі військові казарми і бази. Башка зовсім у вас не варить.
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07.03.2022 20:45 Ответить
та вже урок був, коли біля Охтирки бомбою вбило 70 наших вояків
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07.03.2022 21:20 Ответить
 
 