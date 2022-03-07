Отряд теробороны захватил и уничтожил новейший российский ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВИДЕО
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Новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 уничтожен отрядом теробороны.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.
"Друзья, поздравляю с этим успехом, такая машина стоит на экспорт до 15 миллионов долларов. Но если есть возможность вывезти к нам в тыл – пожалуйста. У нас есть специалисты по Тор, мы можем такую машину применить. И такие машины очень интересны для наших союзников в США", – написал Бутусов.
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Чи ти ше хочеш, щоб тобі тероборона цю ***** кацапську ще до дівана притягнула?
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