"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит", - пленный россиянин о масштабах дезертирства среди войск РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.
Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому прекрасно видел масштабы дезертирства.
"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы, и это единственное, что держит", - признается пленник.
По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".
Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов - тем ближе конец войны.
А закончится она победой Украины!
Пожалуйста, подождите...
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Возможно. А у путлеровской ******** - так себе...
Не поширюйте рашистські прісказкі, ще й погано перекладені!
Конфискация - это "сбережение".
Украинцы - это "нацисты".
Интересно, что за грибы они курят... 0_0
- Куда?
(с)
все они знали, что едут в Украину убивать украинцев..
Получает кацап пи*дюлей"
Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…
Убито только 11 тысяч из 150. Это даже не 10%.
Настраивайтесь на долгую войну! У оккупанта есть резервы и не стройте иллюзий, что Уйло остановится, послав только 150 тысяч.
Готовьтесь морально, физически и материально. Думайте уже сейчас как, где и чем уничтожать врага.
И когда угроза жизни останавливала монголо-татар?
Вы серьезно считаете, что один Адоьф Владимирович жаждет войны, а народ наРФии на самом деле не такой, как мне кажется!?
Это ведь не он управляет самолетом, сбрасывая бомбы на головы нашим детям, а народ, что избирает этого фюрера 21 века!
Десь у бункері на Раші
Сидить Путін у параші
Ліпить бомби із гівна
І реве як сатана :
-" Генералы!!!Вашу мать!!!
Кто учил вас воевать??
20 лет мы всех кошмарим
"Русский мир" мы возрождаем
Грузию, Чечню мы взяли!
Африку, Сирийцев давим!
Чтоб теперь хохлов не взять???
- Как всё это понимать??
Я ж плацдарм для вас создал:
Крым оттяпал!! Донбасс взял !!
Сколько лет хохлов кошмарю -
Чтоб теперь нам дали в ХАРЮ??"
Генерали жують соплі,
Щоб не чути його воплі
Вати в вуха закладають
Самі нишком прокленають
"-Йди до біса ти - урод
Сам в норі сидить задрот,
На всіх чхати він хотів,
Йди шукай нових - КАТІВ!!
Ми своє відвоювали
- Нас у дупу там запхали
Українців - не здолать
Нефіг було й починать!!!
(P.S Трохи народного фольклору для доброго настрою🤗🇺🇦)