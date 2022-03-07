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армия РФ (15319) война (46523) плен (2352) СБУ (18659) дезертирство (292)

"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит", - пленный россиянин о масштабах дезертирства среди войск РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.

Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, поэтому прекрасно видел масштабы дезертирства.

"Многие сбегают даже по пути, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы, и это единственное, что держит", - признается пленник.

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По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".

Чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов - тем ближе конец войны.

А закончится она победой Украины!
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Топ комментарии
+74
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07.03.2022 14:21
+45
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07.03.2022 14:27
+39
Так вы ж, руснявые *****, сильны только безоружных убивать, та бомбить безнаказанно, а в непосредственном боевом соприкосновении ваша епаная "вторая в мире армия" проигрывает украинским селянам с берданками... ШО Б ВИ ВСЕ ПОИЗДЫХАЛИ ОТ КАМЧАТКИ ДО КЕНИГСБЕРГА
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07.03.2022 14:27
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07.03.2022 14:21 Ответить
Нам в обличча, кацапам в сраку, здува їх з історії та ставить раком
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07.03.2022 14:36 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 14:38 Ответить
Пєравая па сілє армія в мірє...дажє не вміє а мєжгалактвчєскам прастранствє
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07.03.2022 14:22 Ответить
По яким ознакам вона хороша?
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07.03.2022 14:25 Ответить
Хорошо горить
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07.03.2022 14:38 Ответить
По телевізору
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07.03.2022 15:00 Ответить
У России хорошая армия.

---

Возможно. А у путлеровской ******** - так себе...
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07.03.2022 14:48 Ответить
Бро,з ротації замість мене вийдеш- тоді вякнеш( сорь за прямому)
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07.03.2022 14:59 Ответить
"россия" - это где?
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07.03.2022 15:15 Ответить
это на картиноко а так мля- олени просто их много
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07.03.2022 15:17 Ответить
Как дела, Пане коллега?
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07.03.2022 15:18 Ответить
нормально- орков гоняли стрелковкой теперь у нас в бригаде есть печенег и куча всякого раздолбали опять колону снабжения горело красиво- теперь её пехота лутает так что война идёт по типу большая Чечня с поправкой на вооружение у нас и нашу территорию так что орки слегка прифигели косплеят зимнюю войну 1939
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07.03.2022 15:24 Ответить
Такое впечатление, шо русня вас пытается своим мясом закидать. *****, они действительно отстали от Украины века на 2-3.
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07.03.2022 15:30 Ответить
Мурза они реально воюют как во второй мировой в 1942м их просто овер докуа налезло а то что по сети проходит то там десантуру побили то там побили мы элиту их реально за первую неделю на 0 помножили Сумские себе уже роту танков затрофеили на ходу а сколько спалили тер оброна в Буче уже с ак 100й серии бегает тут букет пзрк игла я выкладывал а это 2-3 взвода пво на 0 корабль градом подпалили ночью а утром он ещё горел Они гроты из вархамера 40к которых их вар босы на убой гонят
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07.03.2022 15:38 Ответить
Ну, все равно расслабляться не варто - мяса у них много. Главное, шоб у вас боеприпасов хватило все это утилизировать.
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07.03.2022 15:46 Ответить
пока хватает ну и залутали не плохо теперь наши их же рпг 30 крюк зафигачили в их коробку
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07.03.2022 15:48 Ответить
Ремингтон вам послал миллион патронов, Сьерра тоже скоро столько же отправит. Все бесплатно. Наш местный оружейный магазин тоже донаты собирает (ну, не без моей подачи, скажу без лишней скромности), тоже будут патроны.
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07.03.2022 15:54 Ответить
Ну Вам видніше
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07.03.2022 15:01 Ответить
Хлопцы, если уж не хочется делать их двухсотыми, хер@чьте их не только в левый, но и в правый глаз. Для симметрии.
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07.03.2022 14:22 Ответить
Неееее, двухсотыми таки надежнее.
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07.03.2022 14:34 Ответить
*****, погрожують тюрьмою. Ви *******? Що краще, здохнути у канаві чи 7 років на нарах?
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07.03.2022 14:22 Ответить
Це вчергове підтверджує, що воювати там бажають лише невеликий відсоток ординського війська
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07.03.2022 15:09 Ответить
Тем более, что очень не факт, что ***** эти 7 лет протянет.
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07.03.2022 15:47 Ответить
Ідіоти! Ліпше 7 років в тюрмі чим сгнити в чужій землі чи сгоріти на прах.
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07.03.2022 14:24 Ответить
тебе кацап Малышенко повезло - ты уже калека...!\тебя сюда не отправят...\
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07.03.2022 15:29 Ответить
Той випадок,коли героїзм - це утікати
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07.03.2022 14:24 Ответить
Не утікати, а відмовлятися виконувати злочинні накази на вбивство невинних людей
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07.03.2022 15:11 Ответить
Це дуже вишукане трактування для орди
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07.03.2022 15:15 Ответить
Яке однак збільшило б кількість ординських дезертирів на користь ЗСУ
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07.03.2022 16:05 Ответить
Почти ничего не слышно((
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07.03.2022 14:25 Ответить
і я мусів через навушники. Херой, а говорить наче обісраний.
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07.03.2022 14:46 Ответить
Бреше , тварюка !
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07.03.2022 14:25 Ответить
Частково так, але це все аля радянська техніка, ремонтується на колінці, але й ламається так само. Наші бригади теж висувались з 20 відсотковими втратами в техніці.
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07.03.2022 14:31 Ответить
Не на ка-Лєнкє - на коліні!
Не поширюйте рашистські прісказкі, ще й погано перекладені!
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07.03.2022 17:51 Ответить
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07.03.2022 14:27 Ответить
Война - это "мир".

Конфискация - это "сбережение".

Украинцы - это "нацисты".

Интересно, что за грибы они курят... 0_0
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07.03.2022 14:53 Ответить
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07.03.2022 15:39 Ответить
Храните деньги в сберегательной кассе!
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07.03.2022 15:52 Ответить
Кращого подарунку і не потрібно.
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07.03.2022 17:16 Ответить
Так вы ж, руснявые *****, сильны только безоружных убивать, та бомбить безнаказанно, а в непосредственном боевом соприкосновении ваша епаная "вторая в мире армия" проигрывает украинским селянам с берданками... ШО Б ВИ ВСЕ ПОИЗДЫХАЛИ ОТ КАМЧАТКИ ДО КЕНИГСБЕРГА
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07.03.2022 14:27 Ответить
Чогось орки дуже слабо побиті на відео.
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07.03.2022 14:27 Ответить
Більше бобитий орк, то вже дохлий орк.
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07.03.2022 14:35 Ответить
Так ще не вечір, надолужать.
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07.03.2022 14:36 Ответить
- Сбежать хотел? Один?
- Куда?
(с)
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07.03.2022 14:28 Ответить
З фашистами.
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07.03.2022 14:35 Ответить
******* ти евакуатор!
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07.03.2022 14:34 Ответить
Хоть один честно признался, что месяц назад у них собрали подписи на согласие в участии в операции. А рассказывают, не знали, не ведали
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07.03.2022 14:36 Ответить
Признался лишь потому .,что техник,а не боевой ,то есть понимает, что не расстреляют уж точно и на обмен все шансы есть быть в первых рядах
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07.03.2022 14:51 Ответить
Сидить божевільне падло в бункері, яке боїться тіні своєї, і по своїй забаганці руйнує світ.
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07.03.2022 14:36 Ответить
В одном из бункеров, возможно даже на Алтае там ближе всего до иновского севкара
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07.03.2022 14:53 Ответить
..получается.. - и получится!!!
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07.03.2022 14:36 Ответить
шото кацапы медлят с заградотрядами.
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07.03.2022 14:38 Ответить
Не тікають, а засідають по селах і тероризують населення!!
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07.03.2022 14:42 Ответить
И где вторая армия мира??????Ссыкуны и тупорылые второсортные отбросы общества .....Завоеватели хреновы.Быдлотня и алкашня хочет править миром 😅😅😅😅
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07.03.2022 14:48 Ответить
Столько брошенной техники и оружия! Почему оперативно не отбуксируете? Мелкий ремонт, перекраска и Московский "Военторг" по факту станет основным поставщиком бесплатного вооружения и перевооружения Украины вместо "демилитаризации"!
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07.03.2022 14:50 Ответить
А кто тебе сказал что не буксируют? Некоторую и буксировать не надо, сама едет )
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07.03.2022 15:18 Ответить
**** дауна !!
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07.03.2022 14:55 Ответить
рубати руки і к мамє в рашку!
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07.03.2022 14:56 Ответить
А за брехню... окремо... виривать язика.
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07.03.2022 17:30 Ответить
им даже не стыдно врать.. орки так хотят жить, поехать к маме с папой, они не чувствуют вины, они просто выкручиваются..
все они знали, что едут в Украину убивать украинцев..
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07.03.2022 15:00 Ответить
Военнослужащие РФ ***** шизофреник послал Вас на убой как скотину! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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07.03.2022 15:04 Ответить
Так почему не все кацапы из армиисбегают ? Кто-то едет мародерить ?
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07.03.2022 15:05 Ответить
"От тайги до британских морей
Получает кацап пи*дюлей"
Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…
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07.03.2022 15:14 Ответить
Так ось по яким параметрам вона друга в світі... Хоча хто цих орків зрозіміє?
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07.03.2022 15:17 Ответить
Не нужно поддаваться радужным мечтам, что победа у нас в кармане и враг бежит.
Убито только 11 тысяч из 150. Это даже не 10%.
Настраивайтесь на долгую войну! У оккупанта есть резервы и не стройте иллюзий, что Уйло остановится, послав только 150 тысяч.
Готовьтесь морально, физически и материально. Думайте уже сейчас как, где и чем уничтожать врага.
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07.03.2022 15:30 Ответить
Это хоть и орки, но все равно человекообразные, и чувство самосохранения у них присутствует. Так что никто из них до последнего солдата воевать не будет, тем более, что дохнуть за тараканы в голове престарелого ***** - не самая сильная мотивация.
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07.03.2022 15:54 Ответить
Посмотрите как эти орки живут на своем Севере и как им нравится в Крыму жить.
И когда угроза жизни останавливала монголо-татар?
Вы серьезно считаете, что один Адоьф Владимирович жаждет войны, а народ наРФии на самом деле не такой, как мне кажется!?
Это ведь не он управляет самолетом, сбрасывая бомбы на головы нашим детям, а народ, что избирает этого фюрера 21 века!
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07.03.2022 16:36 Ответить
Які резерви, кацапчік? Ви не те що на дні, ви його пробили.
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07.03.2022 16:06 Ответить
Слава Україні !Героям Слава!

Десь у бункері на Раші
Сидить Путін у параші
Ліпить бомби із гівна
І реве як сатана :
-" Генералы!!!Вашу мать!!!
Кто учил вас воевать??
20 лет мы всех кошмарим
"Русский мир" мы возрождаем
Грузию, Чечню мы взяли!
Африку, Сирийцев давим!
Чтоб теперь хохлов не взять???
- Как всё это понимать??
Я ж плацдарм для вас создал:
Крым оттяпал!! Донбасс взял !!
Сколько лет хохлов кошмарю -
Чтоб теперь нам дали в ХАРЮ??"

Генерали жують соплі,
Щоб не чути його воплі
Вати в вуха закладають
Самі нишком прокленають
"-Йди до біса ти - урод
Сам в норі сидить задрот,
На всіх чхати він хотів,
Йди шукай нових - КАТІВ!!
Ми своє відвоювали
- Нас у дупу там запхали
Українців - не здолать
Нефіг було й починать!!!

(P.S Трохи народного фольклору для доброго настрою🤗🇺🇦)
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07.03.2022 16:49 Ответить
 
 