"Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские!" - жители Херсона митингуют против российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В сети опубликовано видеовыступление жителей Херсона против российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал Александр Русин.
В подписи к видео указано "Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские! Слава Украине!".
На видео слышно, как люди выкрикивают "Суки, домой", "Путин прочь" на фоне выстрелов.
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Чому я раніше там не бував?(((
Воно пєдофіл !
она на них и не вставала.
С глубин веков без перемен
она почти всегда лежала.
Лежала в сказках, на печи,
что сами ездили за щукой,
лежала в рвоте и мочи, -
она всегда была пьянчугой.
Россия не встает с колен, -
с земли не может приподняться.
А нам свое - не йти к ней в плен,
И об нее не спотыкаться.
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