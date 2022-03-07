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"Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские!" - жители Херсона митингуют против российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В сети опубликовано видеовыступление жителей Херсона против российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал Александр Русин.

В подписи к видео указано "Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские! Слава Украине!".

На видео слышно, как люди выкрикивают "Суки, домой", "Путин прочь" на фоне выстрелов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава нации, п#зда Российской Федерации": в Чаплинке состоялся проукраинский митинг. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Боже, дай нам сили перебить всіх ціх фашистів які на нашій землі
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07.03.2022 14:54
+40
Герої
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07.03.2022 14:55
+35
Нас кацапи саме через те й ненавидять , ми не раби. А вони все з колін встають з "чего-с ізволіте"
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07.03.2022 14:58
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Боже, дай нам сили перебить всіх ціх фашистів які на нашій землі
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07.03.2022 14:54 Ответить
Герої
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07.03.2022 14:55 Ответить
Героям слава !!!
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07.03.2022 14:57 Ответить
смерть ворогам!
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07.03.2022 14:58 Ответить
...смерть москалям!
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07.03.2022 17:21 Ответить
Нас кацапи саме через те й ненавидять , ми не раби. А вони все з колін встають з "чего-с ізволіте"
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07.03.2022 14:58 Ответить
вони з колін навіть не вставали, там тільки голодний бунт може бути, іншого їм не дано!
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07.03.2022 15:00 Ответить
не будет там никакого голодного бунта. будут молча выздыхать с голоду и единственное о чём будут сожалеть, что селфиться нечем будет и некуда выкладывать.
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07.03.2022 15:03 Ответить
Херсон це круто.
Чому я раніше там не бував?(((
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07.03.2022 14:59 Ответить
Путин гей
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07.03.2022 15:02 Ответить
Не ображаї миролюбних представителєй сексменшин .

Воно пєдофіл !
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07.03.2022 15:09 Ответить
Навіть не педофіл, якщо в раше барани, то він скотоложець
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07.03.2022 17:52 Ответить
Гей... *****.
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19.03.2022 23:56 Ответить
Набої в окупантів закінчаться , а наша Воля до Свободи і ненависті до загарбника НІКОЛИ !!! Слава Україні !!! Смерть всім кацапам !!!
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07.03.2022 15:04 Ответить
Ото токо сбезоружными людьми воевать.Идите с украинской армией повоюйте.Сцыте ******,вы всегда сцали воевать.
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07.03.2022 15:15 Ответить
Та махання прапорами це добре. Треба їх вбивати з середини а не має чим *****.
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07.03.2022 15:22 Ответить
До речі для тих, хто сумнівався... У 2014 році після першої агресії росіян в Херсонській області за Порошенка проголосувало 49%, це більше ніж наприклад у Чернігівській області. Отаке...
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07.03.2022 15:53 Ответить
Херсона. Виправте. Мешканці Херсона, Львова, Харкова, не мешканці Херсону, Львову, Харкову.
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07.03.2022 16:01 Ответить
Так мешканці космосУ та менканці ХерсонА.
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07.03.2022 17:26 Ответить
це гребані кацапи тіпа такі борзі поки наші не взяои в руки ак та рпг...
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07.03.2022 17:35 Ответить
Це Люди!!!
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07.03.2022 18:25 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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07.03.2022 19:23 Ответить
Тримайтеся, херсонці. Тільки, будь-ласка, без матюків. Ми ж культурні люди. Европа, як ні як.
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07.03.2022 19:26 Ответить
Россия не встает с колен,
она на них и не вставала.
С глубин веков без перемен
она почти всегда лежала.

Лежала в сказках, на печи,
что сами ездили за щукой,
лежала в рвоте и мочи, -
она всегда была пьянчугой.

Россия не встает с колен, -
с земли не может приподняться.
А нам свое - не йти к ней в плен,
И об нее не спотыкаться.

© 2014-2019.
https://www.facebook.com/denis.orlov.9277/posts/2373110599639334
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07.03.2022 20:08 Ответить
І не кажіть! Тупі орки-zombi- окупанти! Таке враження,що настав Zombi апокаліпсис- лізуть і лізуть, і всім потрібно стріляти у голову(((((
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07.03.2022 20:13 Ответить
Цивільним треба передати зброю! Чого наші з цим тягнуть?
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28.04.2022 13:29 Ответить
 
 