"Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские!" - жители Херсона митингуют против российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видеовыступление жителей Херсона против российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал Александр Русин.

В подписи к видео указано "Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские! Слава Украине!".

На видео слышно, как люди выкрикивают "Суки, домой", "Путин прочь" на фоне выстрелов.

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