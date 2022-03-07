Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мелитополе украинцы шлют проклятия оккупантам, которые ввезли бронепоезд.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. Бронепоезд прикрывает строительство новой железнодорожной ветви, которую оккупанты спешно тянут для снабжения войск из Крыма. Российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, и во время маневренной фазы войны построить оборону", - написал он.
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+59 Michal Woronowsky
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+34 вставай
показать весь комментарий07.03.2022 15:27
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1. Як ***** оце чудо попало з рфії на територію України?
2. Де блін той байрактар з однією ракетою під колеса цьому чудо техніки?
Пойдут кацапы в свой последний бой,
Когда пошлет на смерть товарищ Путин
Вяликий Шойгу в бой их поведет!
надо ошибку исправлять,притос срочно.