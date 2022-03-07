РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7307 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
72 995 125
Мелитополь (595) Запорожская область (2239) Бутусов Юрий (3904)

Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мелитополе украинцы шлют проклятия оккупантам, которые ввезли бронепоезд.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск РФ. Бронепоезд прикрывает строительство новой железнодорожной ветви, которую оккупанты спешно тянут для снабжения войск из Крыма. Российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, и во время маневренной фазы войны построить оборону", - написал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+64
Бронепотяг ****, а де тачанки і червоні шаровари?
показать весь комментарий
07.03.2022 15:25
+59
Бронепоїзд??? Москалі, схоже, злетіли з котушок остаточно і безповоротно. Вочевидь, наступним маневром буде наступ кавалерії...
показать весь комментарий
07.03.2022 15:27
+34
Скоро в зведенні про втрати кацапів з"явиться бронепоїзд.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Передайте им вибухивку они каждую ночь смогут те рельсы взрывать и хер там кто проедет
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29 Ответить
Казали, що рельси всі на кордоні підірвали. Кому вірити?
показать весь комментарий
07.03.2022 16:48 Ответить
я не знаю, чому ці рейки не розібрали в 2014 році по дорозі на сімферополь
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Є тільки два питання:
1. Як ***** оце чудо попало з рфії на територію України?
2. Де блін той байрактар з однією ракетою під колеса цьому чудо техніки?
показать весь комментарий
07.03.2022 16:58 Ответить
З криму, через Сімферополь
показать весь комментарий
07.03.2022 20:39 Ответить
а де жінки з Конотопа - треба їх по всіх напрямкам наступу москалів поставити
показать весь комментарий
07.03.2022 17:02 Ответить
До гадалки не ходи- їде на Запоріжжя. Всі напрямки наступу збігаються з війною рашки проти УНР сто років тому
показать весь комментарий
07.03.2022 17:15 Ответить
почему колею не расху@рили до сих пор? они не только бронепоезд они боеприпасы будут подвозить?
показать весь комментарий
07.03.2022 17:18 Ответить
якщо на федорівці їм стрілки перемкнуть на Запоріжжя, то далі ніж до Василівки вони недоїдуть, там міст самі ж підірвали, але якщо на новобогданівку, тоді доведеться міст підривати на лимані, щоб ця наволоч в болото попадала
показать весь комментарий
07.03.2022 20:42 Ответить
Проблема в тому, що окупанти полагодили металевий міст в районі Василівки. Цей бронепотяг, швидше за все, "перша ластівка" й далі руше колона таких військових потягів з Криму через Мелітополь та Василівки на Запоріжжя. А , судячи з місцевості у кадрі, це зйомка була не в районі Мелітополя , а в районі Василівки (станція Таврійск). Вони можуть потім розвантажуватись у Кушугумі, або в Плавнях грузових (там багатоколійка з відстійником)
показать весь комментарий
08.03.2022 00:17 Ответить
Так они на уровне недоразвития 1918 года? Бронепоезд, Красная Армия, большевики, красные и белые? Его же трахнуть как два пальца.
показать весь комментарий
07.03.2022 17:24 Ответить
..с"запасных путей" вытащили падлы свой металлолом... расхерячить пора...
показать весь комментарий
07.03.2022 17:34 Ответить
этот металлолом Не тот ли это бронепоезд, что в Севастополе возле автовокзала стоял. Или с самого мацквабала пригнали?
показать весь комментарий
07.03.2022 17:41 Ответить
Разя мочой, а так же перегаром
Пойдут кацапы в свой последний бой,
Когда пошлет на смерть товарищ Путин
Вяликий Шойгу в бой их поведет!
показать весь комментарий
07.03.2022 17:42 Ответить
Спустите ето уродище с рельс.
показать весь комментарий
07.03.2022 18:11 Ответить
До прокльонів потрібні РПГ. Бронепоїзд потрібно якщо не захватити, то знищіти.
показать весь комментарий
07.03.2022 19:18 Ответить
Це шо, скоро ми їх на тачанках побачимо? Але тротил краще за прокльони.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:12 Ответить
і кАзакі щна конях з ******* з кубані
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
В музеях ще багато раритету)))
показать весь комментарий
07.03.2022 21:08 Ответить
Ребята,а че этот мусоровоз у вас там так свободно по рельсам катается, нехорошо
надо ошибку исправлять,притос срочно.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:08 Ответить
Тримайтесь рідні!
показать весь комментарий
07.03.2022 22:22 Ответить
Виходячи з вигляду місцевості, можливо припустити, що то не в районі Мелітополя, а в районі Василівки (станція Таврійск). Окупанти полагодили Антонівський міст в районі Василівки, й тепер можуть напряму ганяти техніку ешелонами з Криму до станції Кушугум чи Плавні для наступу на Запоріжжя.
показать весь комментарий
07.03.2022 23:56 Ответить
Ну, значит это "чудо" надо встретить, как положено. Зарядить ему 10+ противотанковых ракет в бочину. Причем, это надо делать с двух сторон одновременно, чтобы далеко не убежал и был максимум огневого поражения. Это прекрасная цель для обстрела, а вот им на ходу отстреливаться будет очень тяжело. Скорее всего, они "что-то" везут на атомную электростанцию (грязная бомба?) или хотят "что-то" вывезти оттуда (ядр.топливо, отходы, стержни?), устроить там "несчастный случай" и т.д.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:34 Ответить
Это не Мелитополь. Местность не наша.
показать весь комментарий
09.03.2022 00:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 