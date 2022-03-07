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В Херсоне люди пошли толпой на российских оккупантов, несмотря на предупредительный огонь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне люди пошли толпой на российских военных, несмотря на предупредительный огонь.
Соответствующее видео опубликовал канал Украина правда тут!, информирует Цензор.НЕТ.
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
Жванецкого и то, что по ссылке, можно читать вечно.
https://dumskaya.net/news/podvig-ukrainskih-moryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/
- мовиться у повідомленні.
Кацапи валіть назад в паРашу.
в сети распространяется видео с харьковским священником, помогавшим в эвакуации женщин и детей, которому на руку сел белый голубь. Многие увидели в этом добрый знак.
https://t.me/a_shtirlitz/16343
вони зосереджені на об'їзній дорозі і біля Чорнобаївки,
де їх кожну ніч дістає арта
Херсонці, ви Герої!
Школи будуть називатися іменем кожного загиблого бійця полку "Азов" , який в той час вже стане дивізією .
А ціли військові частини будуть носити назву імені ТРО Ірпеня або ТРО Конотопа .
Леопольд фон Захер-Мазох 1880р