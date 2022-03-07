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В Херсоне люди пошли толпой на российских оккупантов, несмотря на предупредительный огонь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне люди пошли толпой на российских военных, несмотря на предупредительный огонь.

Соответствующее видео опубликовал канал Украина правда тут!, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской "гуманитарки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
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07.03.2022 17:23
+42
Херсонцы , ВЫ все Герои! Слава нации! Смерть РАШИСТАМ ТЕРРОРИСТАМ !
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07.03.2022 17:32
+36
Цю націю не перемогти.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:24
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07.03.2022 17:31 Ответить
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07.03.2022 17:23 Ответить
Так вот куда российский корабль пошел...
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07.03.2022 17:26 Ответить
Херсонцы , ВЫ все Герои! Слава нации! Смерть РАШИСТАМ ТЕРРОРИСТАМ !
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07.03.2022 17:32 Ответить
Цю націю не перемогти.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:24 Ответить
Український народ не перемогти!!!
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07.03.2022 17:24 Ответить
Ах какой пайаход, какой пайаход! (с)

Жванецкого и то, что по ссылке, можно читать вечно.

https://dumskaya.net/news/podvig-ukrainskih-moryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/
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07.03.2022 17:25 Ответить
Херсон! Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто",
- мовиться у повідомленні.
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07.03.2022 17:26 Ответить
*** знакомый говорит что в черкасской пролетели над над головой 7 ракет, ещё час назад, куда же попали…
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07.03.2022 17:26 Ответить
Куда-то. Говорили же, не сообщать места попадания ракет. Орки могут корректировать настройки, используя эту информацию.
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07.03.2022 17:31 Ответить
Там ракети з непередбачуваною траєкторією.
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07.03.2022 17:32 Ответить
Над Херсоном, над містом десь біля 16-ї з заходу на схід теж полетіла крилата ракета..сподіваюсь, що нікуди не долетіла
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07.03.2022 20:39 Ответить
Херсону Слава! Бережить себе ,люди,ви код націі.
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07.03.2022 17:27 Ответить
Херсон це Україна
Кацапи валіть назад в паРашу.
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07.03.2022 17:27 Ответить
Тримайтеся Херсонці,наша армія обов'язково вас звільнить!
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07.03.2022 17:29 Ответить
Та как бы давно пора...
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07.03.2022 17:40 Ответить
Херсонобандерівці!!!
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07.03.2022 17:30 Ответить
///
в сети распространяется видео с харьковским священником, помогавшим в эвакуации женщин и детей, которому на руку сел белый голубь. Многие увидели в этом добрый знак.
https://t.me/a_shtirlitz/16343
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07.03.2022 17:31 Ответить
Херсон еще со времен ссср считался самым обезбашенным регионом. Там одного тронь, поднимется весь регион
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07.03.2022 17:32 Ответить
Жареной аленины пока нету??
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07.03.2022 17:32 Ответить
підоруSSи ох*їли ))
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07.03.2022 17:33 Ответить
орки понимают , что пока никого , из гражданских , не тронули , то смогут дожить до утра ...
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07.03.2022 17:51 Ответить
Сколько дней эти ****** в Херсоне? Почему не освобождают?
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07.03.2022 17:35 Ответить
орків у місті зараз немає.. пішли після відомого мітингу..
вони зосереджені на об'їзній дорозі і біля Чорнобаївки,
де їх кожну ніч дістає арта
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07.03.2022 20:42 Ответить
Херсон ми пишаємося вами!
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07.03.2022 17:44 Ответить
Хер вам, а не Херсон!
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07.03.2022 17:49 Ответить
кацапские фашисты УКРАИНЦЕВ даже мёртвых боятся!
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07.03.2022 17:51 Ответить
Рашисти, ви хотіли Україну? Получайте пока Хер і Сон.
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07.03.2022 17:53 Ответить
Украина переможе !
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07.03.2022 17:54 Ответить
Перекладач Google, вибачте: Гнів - це добре, але що сталося з організацією? Одна навчена особа на місто для надання інструкцій. Проколові колеса. Проносні засоби. Зупиніть бензовози. «Смуги Бандери». Поблизу Криму прорвати залізничні колії. Найголовніше - проконсультуватися з фахівцями.;



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07.03.2022 17:55 Ответить
Які сміливі і віддані люди!
Херсонці, ви Герої!
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07.03.2022 18:02 Ответить
Мине час , й по всій вільній від мацьковсих оркі будуть вулиці імені "Херсонського спротиву", "Героїв Мелітополя" й "Захістників Єнергодара" .
Школи будуть називатися іменем кожного загиблого бійця полку "Азов" , який в той час вже стане дивізією .

А ціли військові частини будуть носити назву імені ТРО Ірпеня або ТРО Конотопа .
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07.03.2022 18:18 Ответить
Людський потенціал українців треба розумно використовувати для знищення путінських фашистів. Треба робити усе можливе, щоб паразити фізично боялись українців.
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07.03.2022 19:13 Ответить
эх, снайперов на крышах не хватает, ипашить их по-одному с разных точек!
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07.03.2022 19:14 Ответить
Між Доном та Карпатами живуть вроджені демократи, ні візантійський цісар, ні варяги, ніякий король Польщі, ніякий цар не зламали їх духу, не підкорили їх свідомості. Вони завжди готові змінити плуг на спис, живуть маленькими республіканськими громадами, як рівні з рівними, для східних слов'ян це - паростки майбутнього, паростки свободи.

Леопольд фон Захер-Мазох 1880р
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07.03.2022 19:33 Ответить
Респект, вільні люди найкрутішої країни в світі!!!
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07.03.2022 19:47 Ответить
 
 