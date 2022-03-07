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Javelin. Правила использования. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Видеоинструкция от Командования Сил специальных операций ВС Украины к противотанковому ракетному комплексу Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео разместил на своем телеграмм-канале Мустафа Найем.

"Изучаем, возможно, будет возможность использовать данный вид вооружения", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+48
Це має бути в шкільній програмі!
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07.03.2022 18:00
+40
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
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07.03.2022 18:00
+21
Инструкция по Джавику - это конечно замечательно, но всё-таки эти аппараты должны быть у самых опытных и подготовленных бойцов, и применяться по наиболее ценным целям, а не по каждому грузовику лупить сдуру. Простому пиплу надо Калаков изучать и гранатомёты желательно
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07.03.2022 18:02
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І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
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07.03.2022 18:00 Ответить
Це має бути в шкільній програмі!
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07.03.2022 18:00 Ответить
Й на "п'ятірку" кожен учень має підбити кацапський танк
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07.03.2022 18:01 Ответить
А можно еще и внеклассное чтение. И потом сочинение как я провел лето...
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07.03.2022 18:13 Ответить
на 12 !!!
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07.03.2022 18:20 Ответить
З кацапами.
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07.03.2022 18:58 Ответить
До речі. Не можу знайти інфу, на якій дистанції чути вибухи. Наприклад у нас на блокпосту їх чути дуже віддаленими і глухими. Думаю, може 50 км, а може й усі 100. Якщо хто має інфу, поділяться
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07.03.2022 18:06 Ответить
Инструкция по Джавику - это конечно замечательно, но всё-таки эти аппараты должны быть у самых опытных и подготовленных бойцов, и применяться по наиболее ценным целям, а не по каждому грузовику лупить сдуру. Простому пиплу надо Калаков изучать и гранатомёты желательно
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07.03.2022 18:02 Ответить
Звичайно спочатку на полігонах навчають, але вже американські експерти відзначають, що ефективність висока у українців, краще ніж в американців, вони їх по випас відстежують: що, де, коли, як!!!
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07.03.2022 19:54 Ответить
іди і здобуть зброю в бою, сопляк.
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07.03.2022 18:13 Ответить
Для партизанщины не подходит, сильно сложно.
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07.03.2022 18:30 Ответить
Нахрена выдавать это в интернете???? Вас читают не только в Украине. Удаляйте такие видео. Русскому солдату не нужно такое видеть
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07.03.2022 18:57 Ответить
Потрібні легкі протитанкові ракетні комплекси українського виробництва.
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07.03.2022 19:05 Ответить
Почти как мой пылесос.
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07.03.2022 19:08 Ответить
Нафіг це в інтернет виклали ???
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07.03.2022 19:40 Ответить
nu i nahrena eto vistavljatj, kacap naidjot javelin i budet znatj chto i kak delatj
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07.03.2022 19:52 Ответить
jesli chestno, mustafe nikogda ne doverjal, slishkom skoljzkij tip, net doverija k takim.
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07.03.2022 19:55 Ответить
джавелин конечно штука неплохая,но уж дороговато.(Если конечно их бесплатно не получать от сша ,а покупать)
Дешевле было бы стугнами П оснастить,там граната в 5 раз дешевле,да и дальность 5,5 км и боеприпас намного мощнее (типа американского TOW-2) ,и управление дистанционное есть и кроме лазерного наведения есть теленаведение.
NLAW-только для партизанщины и городских боев (ракета там не управляемая полностью,а только стабилизированная в полете).Дорого (2 стугны примерно)
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07.03.2022 20:12 Ответить
Даешь джавелин в кожну українську хату!
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08.03.2022 06:27 Ответить
 
 