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Javelin. Правила использования. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Видеоинструкция от Командования Сил специальных операций ВС Украины к противотанковому ракетному комплексу Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео разместил на своем телеграмм-канале Мустафа Найем.
"Изучаем, возможно, будет возможность использовать данный вид вооружения", - сказано в сообщении.
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+48 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий07.03.2022 18:00
+40 svoroncov
показать весь комментарий07.03.2022 18:00
+21 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий07.03.2022 18:02
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Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
Дешевле было бы стугнами П оснастить,там граната в 5 раз дешевле,да и дальность 5,5 км и боеприпас намного мощнее (типа американского TOW-2) ,и управление дистанционное есть и кроме лазерного наведения есть теленаведение.
NLAW-только для партизанщины и городских боев (ракета там не управляемая полностью,а только стабилизированная в полете).Дорого (2 стугны примерно)