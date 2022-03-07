Российские оккупанты обстреляли из "Градов" микрорайон Николаева. ВИДЕО
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Российские оккупанты обстреляли из "Градов" жилой микрорайон Балабановка в южной части города Николаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В сети опубликовали видео, на котором изображен момент обстрела.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты заняли Николаевский аэропорт, однако украинским бойцам удалось их оттуда выбить.
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