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Российские оккупанты обстреляли из "Градов" микрорайон Николаева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" жилой микрорайон Балабановка в южной части города Николаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В сети опубликовали видео, на котором изображен момент обстрела.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заняли Николаевский аэропорт, однако украинским бойцам удалось их оттуда выбить.

Также смотрите: Последствия ночного обстрела войсками РФ Николаева. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Падаль московська, тварі, щоб ви здохли!
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07.03.2022 18:53
+5
УСІ КАЦАПСЬКІ ПОКИДБКИ-ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 18:35
+2
не требо тварин ображати
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07.03.2022 19:17
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УСІ КАЦАПСЬКІ ПОКИДБКИ-ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 18:35 Ответить
Падаль московська, тварі, щоб ви здохли!
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07.03.2022 18:53 Ответить
Це тварини
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07.03.2022 19:00 Ответить
не требо тварин ображати
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07.03.2022 19:17 Ответить
новый дом моего двоюродного брата снесли, п@3ры ********....
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07.03.2022 19:09 Ответить
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07.03.2022 19:14 Ответить
А потім попавши в полон одразу чешуть про навчання, б... наводчик по карті напевно думав що то полігон в РФ
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07.03.2022 19:27 Ответить
роSSійське командування хоч розуміє, що після цього їм пі39а? Гаага!!! стовб з мотузкою за вами плаче, роSSіяни!
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07.03.2022 19:33 Ответить
 
 