Российские оккупанты обстреляли из "Градов" микрорайон Николаева. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" жилой микрорайон Балабановка в южной части города Николаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В сети опубликовали видео, на котором изображен момент обстрела.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заняли Николаевский аэропорт, однако украинским бойцам удалось их оттуда выбить.

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