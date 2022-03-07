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армия РФ (15331) Прилуки (37) Черниговщина (1342)

ВСУ разбили российскую колонну бензовозов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Прилуках на Черниговщине ВСУ полностью разгромили колонну бензовозов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выложили в соцсетях.
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Топ комментарии
+64
Яка краса!
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07.03.2022 18:37
+53
Чудово, тапер росіянські танки теж "на веслах"
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07.03.2022 18:43
+47
"І соляри повно!" - це теж стане крилатою фразою як "а там ще на огірочки". Молодці наші хлопці!
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07.03.2022 18:40
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Яка краса!
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07.03.2022 18:37 Ответить
Сбитие российского Су-30 в прямом эфире
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07.03.2022 18:55 Ответить
Вот информация для ясности

Вице-премьер Украины: российское руководство отказывается забирать тела погибших солдат
19:53

Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих погибших военнослужащих, заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме», - цитирует Верещук Интерфакс-Украина.

По ее словам, российские власти не хотят забирать тела погибших солдат, чтобы их матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах военных действий и человеческих потерь.
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07.03.2022 19:04 Ответить
Чесно. Готовий слухати таке, частіще ніж Гімн наш
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07.03.2022 20:23 Ответить
Козломорді скажуть фейк))
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07.03.2022 19:27 Ответить
Це не фейк, це було, але тиждень тому...
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07.03.2022 19:52 Ответить
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07.03.2022 19:09 Ответить
"І соляри повно!" - це теж стане крилатою фразою як "а там ще на огірочки". Молодці наші хлопці!
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07.03.2022 18:40 Ответить
........нормально так для своей техники хлопцы добыли палива.....
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07.03.2022 18:42 Ответить
Чудово, тапер росіянські танки теж "на веслах"
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07.03.2022 18:43 Ответить
молодці!
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07.03.2022 18:43 Ответить
Блін це зе вони не їхали по грядкам картоплі.то кацапам буде піzда
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07.03.2022 18:43 Ответить
Молодці.Хай запрягаються,як бурлаки на матушке-волге в танки і тягнуть в полон здаватьсяБо вже чула,що без техніки в полон не беруть,хіба що москаляку на гілляку
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07.03.2022 18:44 Ответить
Красівоє....
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07.03.2022 18:45 Ответить
хтось показав дорогу для бензовозів
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07.03.2022 18:45 Ответить
красунчики наші,так тримать
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07.03.2022 18:45 Ответить
класно, супеРкласно
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07.03.2022 18:46 Ответить
Аби встигли перекачати ...
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07.03.2022 18:47 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪💪💪🙏🙏🙏🙏💛💙💛💙
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07.03.2022 18:48 Ответить
жаль конечно, пригодилось бы нам топливо очень, но... надо значит надо!
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07.03.2022 18:48 Ответить
Без топлива кацапскую технику можно постепенно растягивать в пункты приёма металлолома.
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07.03.2022 18:48 Ответить
А шашлыки сбежали?
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07.03.2022 18:49 Ответить
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07.03.2022 18:50 Ответить
Не показуйте перспективу бо так ні ззя.
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07.03.2022 18:50 Ответить
ну ось за соляру дякуємо. а то все бурятский фарш)))
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07.03.2022 18:54 Ответить
За все дякуємо ЗСУ,за те що вони це роблять ризикуючи своїм життям,і перемогають!
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07.03.2022 19:03 Ответить
Хорошо горит, видать к дождю из упавших ватных самолётов и вертолётов
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07.03.2022 19:00 Ответить
Щось не чути кацапських ганчірок-" єто постанофка вівсеврьоті "
Слава ЗСУ!
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07.03.2022 19:02 Ответить
та посилалиб тільки бензовози тай все.
скоро посівна, аграріям триба соляра.
бурятів не треба. вони на добриво не підходять.
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07.03.2022 19:02 Ответить
а квітки з якими їх зустрічали, ДЕ, МЛЯТЬ???
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07.03.2022 19:05 Ответить
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07.03.2022 19:05 Ответить
Файне місто Прилуки. А вони знають як дать "прикурить".👍
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07.03.2022 19:06 Ответить
Та яке ж то ВСУ? Ви на одяг їхній подивіться - це ж партизани, звичайні фермери! Недарма так радіють солярі в бензовозах!
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07.03.2022 19:12 Ответить
А яку техніку переганяли вчора залізницею не бачили? Газелі, пазіки, старі газони. Так само і цих бензовозів десь назбирали.
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07.03.2022 19:18 Ответить
Оно.не понимает, что для военной кампании мобилизуется троекратное количество грузовиков…
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07.03.2022 19:20 Ответить
Ось ти, кацап, і спалився... "удаленные деревни".
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07.03.2022 19:37 Ответить
Дитё, никто не собирается с тобой спорить. Да служили, да видели. Делай уроки на среду.
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07.03.2022 19:18 Ответить
Ватне посмиховисько йди по маршруту "мацьковскАга вАєнага *******" .

Вчи географію й потім розкривай пельку .

З Моковії українці нічого не чакають , крім ворога й його логистики . Усі контакти з ворожими комерційними компаніями забороненні . Комунікації , які не замінованні : ж\д , чи автодороги , чи повітрянний простір усе це рахується ворожим й підлягає ліквідації будь якою ціной .
Ця колонна йщла рівно по маршруту до місць діслокації війскової танкової колони ********** .

Й нам абсолютно похер , хто організовував цю колони й скільки клепок було його алкоголічній голові .

Усе це пекло організовували особи , які не дуже "дружать з мизиком" й перебувають в якісь там паралельній реальності , якщо чекали тут в Україні квітів замість куль
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07.03.2022 19:54 Ответить
отвечу особо одаренному- так как на картинке. или ты думал они как американские MVTV? отвечал, водитель автомобилей в/стр ряд
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07.03.2022 21:40 Ответить
Слава Украине ! гори москва и москвичи !
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07.03.2022 19:17 Ответить
Там кстати по прогнозу в ближайшие дни ожидаются морозы до -10. В таких условиях без топлива кацапский танк - это не только груда металлолома, но и несколько мясных тушек неглубокой заморозки.
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07.03.2022 19:19 Ответить
Это да, в броне ночевать - самоубийство. А в поле сцыкотно)
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07.03.2022 19:22 Ответить
нормально, поджигаеш танк и греешся
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07.03.2022 21:41 Ответить
Я ночевал, и в 82м и в 83м в Тучино, волосы к броне примерзали. Рассказывать долго, но очучения не передаваемые.
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07.03.2022 23:18 Ответить
перевірте спочатку соляру,чи немає домішок.а ПОТІМ використовуйте.може бути диверсія.
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07.03.2022 19:19 Ответить
видно що їхали не по асфальту, а десь по польовій дорозі, але все одно зустріли.
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07.03.2022 19:37 Ответить
Chto eto znachit a to chto ivani s tankov i drugih tehnik tekajet po pljam,posadkam brosiv zhelezo - vot i dumaite, otlichnaja rabota ili net. Na mne tak po lehkomu mnogo drugoi tehniki unichtozhili, obezvredili, dali vozmozhnostj ciganam spetitj tank.
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07.03.2022 19:49 Ответить
Организовать сеть из передвижних авто (с открытой платформой, кузовом или прицепом, джип или любой другой автомобиль) со стингерами или другими ПЗРК для уничтожения низколетящих целей до 5 км несложно. Между узлами сети должно быть от 10 до 30 км, надежная связь для координации и сеть помощников для визуального наблюдения за небом и горизонтом, даже без радиолокации и спутникого наблюдения такая система будет очень эффективна до 85%
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08.03.2022 07:53 Ответить
 
 