ВСУ разбили российскую колонну бензовозов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Прилуках на Черниговщине ВСУ полностью разгромили колонну бензовозов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выложили в соцсетях.
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Вице-премьер Украины: российское руководство отказывается забирать тела погибших солдат
19:53
Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих погибших военнослужащих, заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме», - цитирует Верещук Интерфакс-Украина.
По ее словам, российские власти не хотят забирать тела погибших солдат, чтобы их матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах военных действий и человеческих потерь.
Слава ЗСУ!
скоро посівна, аграріям триба соляра.
бурятів не треба. вони на добриво не підходять.
Вчи географію й потім розкривай пельку .
З Моковії українці нічого не чакають , крім ворога й його логистики . Усі контакти з ворожими комерційними компаніями забороненні . Комунікації , які не замінованні : ж\д , чи автодороги , чи повітрянний простір усе це рахується ворожим й підлягає ліквідації будь якою ціной .
Ця колонна йщла рівно по маршруту до місць діслокації війскової танкової колони ********** .
Й нам абсолютно похер , хто організовував цю колони й скільки клепок було його алкоголічній голові .
Усе це пекло організовували особи , які не дуже "дружать з мизиком" й перебувають в якісь там паралельній реальності , якщо чекали тут в Україні квітів замість куль