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Обломки российского истребителя, уничтоженного силами ПВО ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обломки истребителя российских оккупантов, сбитого силами ПВО Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Схід", сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+28
и это радует
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07.03.2022 19:52
+17
Чорний песець: Кацапня срана, а вже у вас:

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07.03.2022 19:56
+16
фиксируйте для Гааги !!!
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07.03.2022 19:52
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и это радует
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07.03.2022 19:52 Ответить
фиксируйте для Гааги !!!
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07.03.2022 19:52 Ответить
А де вишенька на торті, чобіт, єдине що залишилося від окупанта.
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07.03.2022 19:53 Ответить
зосталися від козлика ріжки та ніжки))
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07.03.2022 19:55 Ответить
кокошнік
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07.03.2022 20:32 Ответить
Кокошки
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08.03.2022 13:44 Ответить
Там горіло так, що нічого не лишилося.
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07.03.2022 19:57 Ответить
добре горіло.
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07.03.2022 19:58 Ответить
Так і повинно горіти разом з ними, в пекло їх.
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07.03.2022 20:19 Ответить
А пілот захоплений ВСУ
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07.03.2022 20:52 Ответить
Слава to Ukraine!!! Слава ВСУ!!!
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07.03.2022 19:54 Ответить
... ето всьо хвєйк, ето всьо хвєйк...
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07.03.2022 19:55 Ответить
єто постанофка
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07.03.2022 19:57 Ответить
Курка патрана, безголова- одна тушка,
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07.03.2022 19:55 Ответить
Чорний песець: Кацапня срана, а вже у вас:

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07.03.2022 19:56 Ответить
Аднажды ф пальоте матор атказал...
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07.03.2022 19:57 Ответить
..........................................жінок Повітряного командування "Схід" - з 8 Березня!......................................................
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07.03.2022 20:01 Ответить
цап испарился????)))
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07.03.2022 20:01 Ответить
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07.03.2022 20:03 Ответить
З'явилась дика ідея, не знаю як її донести до нашої тероборони, треба спробувати запускати салюти та феерверки у повітря, під час авіанальотів, може це хочь якось вплине на фашистські винищувачі, дезорієнтує їх, засліпить очі уночі... треба спробувати тому поширюйте цю інформацію, або висловлюйте ваши думки, бо ППО нам не дають, то хоч салютів зі всієї Європи назбирємо, звістно якщо це спрацює...
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07.03.2022 20:05 Ответить
Ідея гарна - але краще засліплювати лазерами, так можливо вдасться й обладнання засліпити...
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07.03.2022 20:21 Ответить
Сбили, как Карлсона пончиком
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07.03.2022 20:12 Ответить
Маю надію що козломордий зарився рогами в землю і шукає хробаків. А може вони його?
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08.03.2022 05:10 Ответить
 
 