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Обломки российского истребителя, уничтоженного силами ПВО ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обломки истребителя российских оккупантов, сбитого силами ПВО Вооруженных Сил Украины.
Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Схід", сообщает Цензор.НЕТ.
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