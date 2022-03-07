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армия РФ (15331) 58 отдельная мотопехотная бригада (100)

58 отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

58-я отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице бригады в Фейсбук.

"Смотреть на огонь, которым пылает вражеская колонна, можно вечно. Выговцы разбили очередную колонну техники оккупанта. Почему? Нефиг шастать", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+54
бахнуло хорошо. Значит боеприпасы или топливо.
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07.03.2022 20:04
+38
Чавить, чавить рашистську гадину! За маму Стефанію, за неню Україну!
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07.03.2022 20:05
+31
Слава УКРАИНЕ! Слава ВСУ!
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07.03.2022 20:05
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бахнуло хорошо. Значит боеприпасы или топливо.
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07.03.2022 20:04 Ответить
Коли вже ви таракана чавити начнете?
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07.03.2022 20:22 Ответить
Чавить, чавить рашистську гадину! За маму Стефанію, за неню Україну!
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07.03.2022 20:05 Ответить
Дааааа... походу если бы это стадо не пряталось за нашими городами - не было бы уже стада..
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07.03.2022 20:05 Ответить
Яке ж красівоє...
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07.03.2022 20:05 Ответить
горіла вата палала
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07.03.2022 20:41 Ответить
Слава УКРАИНЕ! Слава ВСУ!
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07.03.2022 20:05 Ответить
Добре пішло !
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07.03.2022 20:06 Ответить
красивое...
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07.03.2022 20:06 Ответить
а эти российские гуманитарные коридоры прикольная фигня.

нужно делать один коридор в украинские города, а другой в паРашу.

это шанс от наших пророссийских предателей избавиться!
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07.03.2022 20:08 Ответить
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07.03.2022 20:08 Ответить
Горить вогонь, тече вода, працює сусід. З'явилася четверта вічність - горить кацапський танк.
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07.03.2022 20:10 Ответить
Смерть ворогам!!! Слава Україні!!! Героям нашим левам Слава!!!!
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07.03.2022 20:11 Ответить
Гарна робота хлопці, дякуємо вам, бережіть себе.
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07.03.2022 20:13 Ответить
Смаженим бурятам міцного здоров'я.
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07.03.2022 20:14 Ответить
Ой
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07.03.2022 20:15 Ответить
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07.03.2022 20:20 Ответить
а інші автівки готові городами втікати
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07.03.2022 20:28 Ответить
Файно палає)))
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07.03.2022 20:29 Ответить
Шольц сказав що без російського імпорту , Німеччина замерзне!


Ну що сказати.. грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
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07.03.2022 20:30 Ответить
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07.03.2022 20:38 Ответить
************** коллаборантам
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07.03.2022 21:21 Ответить
58-ма Конотопська! Героям Слава!
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07.03.2022 21:54 Ответить
Ну просто праздник какой то перед 8 марта, свинособак утилизирут пачками в нашу землю, а потом ихние свиноматки будут блеять а где цветы и конфеты, а от Васи остались одни ботинки
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07.03.2022 22:46 Ответить
Смерть цапам!
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08.03.2022 02:18 Ответить
 
 