58 отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов. ВИДЕО

58-я отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице бригады в Фейсбук.

"Смотреть на огонь, которым пылает вражеская колонна, можно вечно. Выговцы разбили очередную колонну техники оккупанта. Почему? Нефиг шастать", - отмечается в сообщении.

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