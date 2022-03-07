58 отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов. ВИДЕО
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58-я отдельная мотопехотная бригада уничтожила очередную колонну оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице бригады в Фейсбук.
"Смотреть на огонь, которым пылает вражеская колонна, можно вечно. Выговцы разбили очередную колонну техники оккупанта. Почему? Нефиг шастать", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+54 Мобильный крематорий
показать весь комментарий07.03.2022 20:04
+38 Володимир Є
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+31 Maestro69
показать весь комментарий07.03.2022 20:05
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нужно делать один коридор в украинские города, а другой в паРашу.
это шанс от наших пророссийских предателей избавиться!
Ну що сказати.. грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒