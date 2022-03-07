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Пролет крылатых ракет оккупантов над Васильковом и Белой Церковью. ВИДЕО
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На Киевщине граждане фиксируют пролет российских крылатых ракет. Соответствующие видео сняты в Василькове и Белой Церкви.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+48 Александр Карин
показать весь комментарий07.03.2022 20:41
+16 Alvi Chanti
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+14 Gyro
показать весь комментарий07.03.2022 20:40
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Но для этого:
должны быть развернуты либо рлс на угрожающих направлениях,либо на возвышенностях пикеты со связью для отслеживания полета ракеты и оповещения пво по ходу полета.
Для пзрк нужно время для перевода в боевое положение (10-30 секунд) и время для захвата цели.
Судя по тому как летят ракеты никакой стратегии у бардачной рассейской армии нет-навели и они фактически прут напрямую,не огибая даже населенные пункты,где возможно противодействие и раннее выявление полета ракеты
"Кольчуга" - це пасивна РЛС, що працює за принципом тропосферного розповсюдження. Вона здатна не лише викривати, а й розпізнавати наземні (надгоризонтні) і повітряні цілі, навіть ті, що виготовлені із застосуванням елементів малої помітності, або так званих стелс-технологій.
Калибров производится мало изза отсутсвия украинского двигателя,а та порнография слепленная с двигателя более крупной Х-101 нормально не выпускается и брака много (не более 80 ракет за год)
10 ракет это амагеддон и куда они ушли молчок
у искандера -та ракета ,что крылатая-до 2500 (а если не брехня,что слеплена с Х-101 -то там вообще до 5000 км)
от тому закриття повітряного простору до сраки.наші літаки зовсім літати не зможуть,а ці ракети побачити та ліквідувати не реально.
Видать, Калибры совсем закончились
Повідомлень про влучаня кудись нема.
Антон Гращенко написав:
"Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов."
Это высший пилотаж от пилота ВВС Украины.
Лётчик спас десятки, а может быть сотни жизней Украинцев.
Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова.
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