РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13939 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
43 419 63
война (46566) Киевская область (3537) крылатые ракеты (713)

Пролет крылатых ракет оккупантов над Васильковом и Белой Церковью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Киевщине граждане фиксируют пролет российских крылатых ракет. Соответствующие видео сняты в Василькове и Белой Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:41
+16
Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:49
+14
Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а їх можна якось збивать стінгерами? чи літаками?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:38 Ответить
стингер не знаю, а авиация да, может
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Вона летить порівняно повільно - її можна збити й з ЗУ-23-2 або навіть кулемета, головне знати її маршрут...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Как правило все они летают одним и тем же маршрутом напрямик с Беларашки. Если заметил одну нужно ставить ПВО и ждать следующие. Сам видел как на Киев калибры летели прямо над моим домом на Киев как по одной линии одна за одной.
показать весь комментарий
07.03.2022 23:24 Ответить
Калібри летять з ЧМ. Із бєларусії летять іскандери.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:38 Ответить
Стингерами вряд ли.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:41 Ответить
Можно. Без проблем догонит и собьет. Проблема просто знать где пролетитьи заранее приготовить стингер - то есть охладить головку наведения - это секунд 30-40. В противном случае за это время она просто уйдет за горизонт.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:49 Ответить
"Афганскими" стингерами - нет, современными - да.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
Можна Стінгером. Головне встигнути. Під час прольоту головка має бути охолодженою. Стінгер чудово її увалить.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
легко сбивается даже с пулемета или автомата,любого пзрк ,даже самого древнего
Но для этого:
должны быть развернуты либо рлс на угрожающих направлениях,либо на возвышенностях пикеты со связью для отслеживания полета ракеты и оповещения пво по ходу полета.
Для пзрк нужно время для перевода в боевое положение (10-30 секунд) и время для захвата цели.
Судя по тому как летят ракеты никакой стратегии у бардачной рассейской армии нет-навели и они фактически прут напрямую,не огибая даже населенные пункты,где возможно противодействие и раннее выявление полета ракеты
показать весь комментарий
07.03.2022 20:56 Ответить
Откуда они пускают? Можно ответку дать?
показать весь комментарий
07.03.2022 21:08 Ответить
Ну і де наші Кольчуги???? Вони на 600 км відслідковувати можуть вглиб
показать весь комментарий
07.03.2022 21:17 Ответить
с языка снял.... зато автобаны на эти бабки для казабов настроили....
показать весь комментарий
07.03.2022 21:30 Ответить
Не можуть її ніякі наземні РЛС відслідковувати. Занадто низька траєкторія польоту. Тільки літаки ДРЛО AWACS. В нас їх немає. А от у США є.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:54 Ответить
Ось виписка з довідника:
"Кольчуга" - це пасивна РЛС, що працює за принципом тропосферного розповсюдження. Вона здатна не лише викривати, а й розпізнавати наземні (надгоризонтні) і повітряні цілі, навіть ті, що виготовлені із застосуванням елементів малої помітності, або так званих стелс-технологій.
показать весь комментарий
07.03.2022 23:12 Ответить
Крапка У?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
.. це крилаті ..пакети ))) ні точка ні точка У ..не є крилатою ракетою... - і власні назви не перекладаються))
показать весь комментарий
07.03.2022 20:46 Ответить
В українській мові є і точка і крапка. У расєйській лише точка.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:02 Ответить
де логіка цього висеру? я писав про власні назви.. а не про мови
показать весь комментарий
07.03.2022 21:06 Ответить
"Точка У" хоч перекладай, хоч не перекладай, все одно буде "Точка У", бо уданому слово точка є технічним терміном, а не лінгвістичним. А слово висер застосовуй виключно до самого себе.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:40 Ответить
..ні...(((- іскандер...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
07.03.2022 20:48 Ответить
це точно не іскандер!!! то балістичні ракети
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
крылатая ракета не может быть баллистической по определению
показать весь комментарий
07.03.2022 21:01 Ответить
а я про що ? я про те і пишу!!
показать весь комментарий
07.03.2022 21:07 Ответить
КР Калибр, аналог Томагавка, низколетящая,дозвуковая.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:48 Ответить
швидше за все Х-55 (які ми колись сапмі передали москалям шт 500) або остатки калібрів
показать весь комментарий
07.03.2022 20:49 Ответить
1000 штук почти передал ЧУЧМОС 1-й в 1999 году,правда в исполнении с СБЧ,но поменять боеголовку на обычную там пара пустяков.
Калибров производится мало изза отсутсвия украинского двигателя,а та порнография слепленная с двигателя более крупной Х-101 нормально не выпускается и брака много (не более 80 ракет за год)
показать весь комментарий
07.03.2022 21:01 Ответить
Не сами , а кучмо продало мардве.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:31 Ответить
Дай бог впали десь на кацапії
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Калибры, только куда они полетели, была информация только про хлебозавод
показать весь комментарий
07.03.2022 20:41 Ответить
Вот у меня тот же вопрос, инфа про их полет в колличестве 10 шт была в около 17-30.
10 ракет это амагеддон и куда они ушли молчок
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
Знакомый насчитал 7 шт над черкасской областью, куда долетели я х
показать весь комментарий
07.03.2022 20:45 Ответить
арестович говорил, что калибры выстреляли больше чем на 90%, наверно искандер
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
калібр- морський, до 300км.., це іскандер- до 2500...((((((((((((((
показать весь комментарий
07.03.2022 20:49 Ответить
к сожалению калибр только на экспорт 300 км,внутренний до 2500 (правда не знаю какого базирования)
у искандера -та ракета ,что крылатая-до 2500 (а если не брехня,что слеплена с Х-101 -то там вообще до 5000 км)
показать весь комментарий
07.03.2022 21:04 Ответить
Калибрами в 2015-м стреляли из акватории Каспийского моря по Сирии. 1500 км. Искандеры в экспортной модификации-500 км. Так по СНВ договору, т.к не "морского базирования". Те что на вооружении российской армии-летают дальше.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:07 Ответить
Приїжджай в Україну, автомата дамо. Чого сидиш в Швеції?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:45 Ответить
Он прав.Николаев тому пример.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:58 Ответить
Знакомый кидал видео, они летели только с Чёрного моря или Крым
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
Той випадок, коли слід було готувати ППО і власні ракети, але гарні дороги виявились важливішими.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:41 Ответить
Своя кишеня ближче до тіла
показать весь комментарий
08.03.2022 07:12 Ответить
можна,якщо в районі цілі є ппо...
от тому закриття повітряного простору до сраки.наші літаки зовсім літати не зможуть,а ці ракети побачити та ліквідувати не реально.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:44 Ответить
Передсмертні судорги *****.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:44 Ответить
Это уже ракеты X-101 воздушного базирования. С самолётов над черным морем запускают, мрази

Видать, Калибры совсем закончились
показать весь комментарий
07.03.2022 20:46 Ответить
Вижу ракету. А сбить никак?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:48 Ответить
Це що? Непередбачувана траекторія "куда ***?!!!".
Повідомлень про влучаня кудись нема.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:48 Ответить
Це відео вже давно з'явилося. Куди вони вціліли???
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
Схоже, на Київ летіли... Але там Порох відновив ПВО, свого часу

Антон Гращенко написав:

"Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов."
показать весь комментарий
07.03.2022 21:05 Ответить
це вже з кораблів, чи що, калібри запускають?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:54 Ответить
Пролетали над Черкассами, низко. Порядка восьми штук, похоже на X-101
показать весь комментарий
07.03.2022 20:54 Ответить
Да над черкассами гудело ,думал самолеты на форсаж выходили
показать весь комментарий
07.03.2022 21:05 Ответить
Вибухи на Києвом то була робота наших ППО
показать весь комментарий
07.03.2022 21:12 Ответить
У меня под утро в первый день войны такая прямо над домом прошла и рванула на миргородском аэродроме.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:16 Ответить
Под Обуховым час назад, лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух!

Это высший пилотаж от пилота ВВС Украины.

Лётчик спас десятки, а может быть сотни жизней Украинцев.

Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова.

Daily news
показать весь комментарий
07.03.2022 21:21 Ответить
ВРОДЕ И НЕ БЫСТРО ЛЕТИТ !!! ЕС И США ДАЙТЕ ПРО !!!
показать весь комментарий
08.03.2022 00:43 Ответить
сами отобъемся. Союзники дадут целеуказание, это главное
показать весь комментарий
08.03.2022 01:59 Ответить
сбить это говно есть чем
показать весь комментарий
08.03.2022 02:00 Ответить
 
 