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Войскам РФ дали прямой приказ стрелять в гражданских украинцев, а также в своих военных, отказывающихся это делать, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российским оккупантам дали прямой приказ стрелять по гражданским людям Украины.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей. Об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков, которого подстрелили свои...

В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", - говорится в сообщении.

Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.

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Топ комментарии
+47
Це не війна. Це навіть не терористична операція. Це точно геноцид.
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07.03.2022 20:43
+46
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07.03.2022 20:43
+45
Знищувати ,знищувати і знищувати. Кацапи-не люди.
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07.03.2022 20:44
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Це не війна. Це навіть не терористична операція. Це точно геноцид.
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07.03.2022 20:43 Ответить
А вони й не приховували. Рєшеніє "украінского (єврейскова) вапроса".
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07.03.2022 21:20 Ответить
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07.03.2022 20:43 Ответить
Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі.
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07.03.2022 20:45 Ответить
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07.03.2022 21:22 Ответить
******...., они полностью ********.....
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07.03.2022 21:23 Ответить
бесы
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07.03.2022 20:43 Ответить
Знищувати ,знищувати і знищувати. Кацапи-не люди.
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07.03.2022 20:44 Ответить
Як бачимо, люди серед них таки трапляються.
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07.03.2022 20:56 Ответить
значить не кацапи.
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07.03.2022 22:05 Ответить
Украинские военные приняли в плен уже около двух тысяч оккупантов, сообщил советник главы МВД Геращенко.
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07.03.2022 20:44 Ответить
Маячня. І аккаунт дивний. Йди поки в спам, тоді розберемося.
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07.03.2022 20:50 Ответить
Все він правильно говорить, ось тут детальніше.
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07.03.2022 21:22 Ответить
Та ще й сказав всіх повернуть, а по 2 раби ще від 2014 чекаємо!!! Черга!
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07.03.2022 21:18 Ответить
Мерзавцы!
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07.03.2022 20:44 Ответить
Швидче збирайте докази й оголошуйте на міжнародному рівні...
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07.03.2022 20:44 Ответить
Нічого дивного тут немає. Москалі завжди так воювали.
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07.03.2022 20:44 Ответить
Москалі воювали только два раза - и два раза против УКРАИНЫ.. Екатерина приписженная и нынешнее недоразумение.. всегда УКРАИНЦЫ воевали, а эти всегда на печи отлёживались.. и бухие патроны на урале клепали..
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07.03.2022 20:48 Ответить
С детьми и женщинами воевать.. ??? Не думал что это по-руССки станет..
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07.03.2022 20:44 Ответить
О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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07.03.2022 20:47 Ответить
Іроди! Кати!
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07.03.2022 20:47 Ответить
Ого! Такие приказы в первый день войны? Против харьковчан? Вот же гады!
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07.03.2022 20:47 Ответить
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
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07.03.2022 20:48 Ответить
Ну похоже на правду, тетеньке у которой убили мать нет резона врать. А погибший офицер с пленным солдатом хоть москали и падлы, но при этом все же Люди.
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07.03.2022 20:48 Ответить
Очевидно, що рфію захопили фашисти на чолі з фюрером
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08.03.2022 02:45 Ответить
Будь ти проклята ,кацапія! Такий наказ міг віддати тільки закінчений маньяк.Путлер божевільна істота, невже у світі немає ричагів для знищення божевільного з ядерною зброєю? Нащо вам будуть потібні ваші здобутки ,ваші кошти ,коли в одну мить ця мерзота перетворить світ на пустелю?
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07.03.2022 20:48 Ответить
пленных не брать
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07.03.2022 20:48 Ответить
"Обыкновенный фашизм"
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07.03.2022 20:48 Ответить
хуже фашизма
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07.03.2022 21:21 Ответить
Чудной он, какой-то, этот русский мир. Куда, *****, бежать от него, не понятно. Везде тебя найдёт и отжалеет.
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07.03.2022 20:49 Ответить
Маму не забрала.забрала этого черта . спасителя и освободителя ... .твари.
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07.03.2022 20:51 Ответить
Такое ощущение что 1941 год на дворе. немецких солдат которые отказывались расстреливать мирное население, ставили в один ряд с расстрельной группой
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07.03.2022 20:51 Ответить
На убой. Никому не нужны
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07.03.2022 20:52 Ответить
кадыровцы расстреляли людей, которые на машине хотели выехать с города

https://t.me/RKadyrov_95/1311
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07.03.2022 20:57 Ответить
ТЕПЕРЬ В ПЛЕН БРАТЬ НЕ БУДУЬ.МОЛИТЕСЬ НАЦЫСТЫ
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07.03.2022 21:02 Ответить
який говнокомандувач така і армія
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07.03.2022 21:06 Ответить
все, как диды завищали!
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07.03.2022 21:19 Ответить
Це потрібно використати, щоб розколоти російську армію навпіл. Нехай воюють між собою.
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07.03.2022 21:25 Ответить
Яка ***** розплата... Даже когда мы выиграем войну, и командиров будут судить. Не один русский город не пока не расплатился, не одним разрушенным домом, гражданскими и детскими потерями. Нужен - "ЗУБ ЗА ЗУБ"!!!, хотя бы по московскому детсаду ******* разок. Эти твари так радуются в интернете, что приходиться в ответ насмехаться на ихней "зимней вишней".
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07.03.2022 21:40 Ответить
Зачем разрушать? Просто забрать равную разрушенной территорию, а её жители пусть ищут русский мир на гектаре земли, что Путин выдаёт.
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07.03.2022 22:48 Ответить
Невже це правда?....
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07.03.2022 21:42 Ответить
А ЩЕ СТРІЛЯТИ В ТИХ КТО СТРІЛЯЄ В ТИХ ХТО НЕ ХОЧЕ СТРІЛЯТИ В ЦИВІЛЬНИХ... !!! ТАК Й ДО ХЙЛА ДІЙДУТЬ !!! ВІН ЖЕ ПДР СТРІЛЯТИ БОЇТЬСЯ !)
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07.03.2022 23:38 Ответить
ТІЛЬКО ХТО БУДЕ СТРІЛЯТИ В ХЙЛА ЯКЩО ВІН ВІДМОВИТЬСЯ СТРІЛЯТИ !? ТІЛЬКИ УКРАЇНЕЦЬ !) А ЗНАЧИТЬ, ЩО УКРАЇНЕЦЬ Є ВАЖНІШЕ НІЖ ПРЕЗИДЕНТ РФ !!!
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07.03.2022 23:48 Ответить
фашисти--шизофреніки
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07.03.2022 23:46 Ответить
ТО СТРІЛЯЙТЕ В ХЙЛА ПУТІНА !!!
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08.03.2022 03:45 Ответить
 
 