РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13815 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 624 19
война (46566) детсад (418) обстрел (20085) Харьков (6510)

Войска РФ обстреляли детсад в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли детский сад №464 в Харькове

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51
+13
От така вона - денацифікація. Мабуть всі вихованці цього дитсадка - нацисти.(((
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50
+11
ваньки без роду без племені, повиздихайте всі!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От така вона - денацифікація. Мабуть всі вихованці цього дитсадка - нацисти.(((
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
ваньки без роду без племені, повиздихайте всі!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
Вже пішло до Гааги це відео
показать весь комментарий
07.03.2022 20:52 Ответить
Та пішли Ви в дупу із Гаагою.Гаагу ми українці зробимо самі і без судової волокіти яка розтягується на роки що винуватці скоріше помирають від старості чим від вироків суду.Наглядний приклад судова справа по збитому мокшанами літаку.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:13 Ответить
Це - денацифікація по кацапськи . .
показать весь комментарий
07.03.2022 20:52 Ответить
Як же хочеться пройтись напалмом по рассєє, щоб вони, *****, згоріли всі, як пух.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:52 Ответить
А мені дуже хочеться накрити їх здоровенною скляною банкою і дивитися як вони друг дружку ідять. Цікаво, щоб вони робили, якби нікого навколо не залишилося, ні Украіни, ні США чи ЕС.

Думаю передохли б років за 100.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:32 Ответить
Бо єдина мрія москаля - за%бать усіх навколо. А якщо ворогів нема то і життя не ма сенсу.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:33 Ответить
Ну *** это вообще какой-то лютый ******!!! Кацапы, вешайтесь!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:54 Ответить
війська РФ ...якось м"яко...це дикі орди мацковії яки мають зброю, та не мають честі, совісті, розуму... огидні і мерзенні перелякані недотварини навіть... потвори...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:58 Ответить
якось вже не дивуюся
перегоріло
так, ці потвори гатять по дитячих садочках та дитячих лікарнях
не випускають дітей, стріляють і вбивають їх

просто це не люди

і більша частина нації, від імені якої це твориться, підтримує ці злочини.

я не дивуюся. перегоріло.

просто огидно.

не треба їх брати в полон, хлопці.
просто не треба.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:58 Ответить
може їм за це орден дадуть на росії?
показать весь комментарий
07.03.2022 21:04 Ответить
фашисты проклятые,сдохните!
показать весь комментарий
07.03.2022 21:16 Ответить
Салтовку пид*расы сравняли с землей....... ***шат ее каждый день с утра до ночи....
показать весь комментарий
07.03.2022 21:26 Ответить
ПОСЛЕ ЭТОГО РОССИЯ КАК СТРАНА НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ !!!
показать весь комментарий
08.03.2022 00:44 Ответить
може.. бо Зе навіть моста кримського не наважився бомбанути..
що говорити про те, щоб наступати.. Путін гопник і користає з нерішучості, як зі слабкості, він шуллєр, любитель покеру.. а країни НАТО теж ссуться...
тому кацапія буде довго та нудно існувати,.. хіба її з середини не розвалять, проголосивши її "федерації" незалежними, підімявши там місцеву владу
показать весь комментарий
26.03.2022 21:24 Ответить
Мосовитским уродам не остаётся ничего кроме террора против мирных жителей
показать весь комментарий
08.03.2022 02:20 Ответить
Вы знаете как из немцов зделали самосазнающий народ посли ВМВ? После победы, Американцы заставили всех, в обязательном порядке денацифицироваться. Детей засталяли читать про зверства нацистов в школах, а взрослых перевоспитывали -- в обязательно порядке всех водили в кинотеатр где показывали им документальные фильмы об ужасах нацизма. Им дали понять -- то что произошло -- это ВАША вина.
К глубокому сожалению Советский Союз этого мало делал. Более того им внушали в житили ГДР не несут моральной обязонности за преступления нацизма потому-что нацизм была идеология капитализма, а когда избрали коммунизм -- это уже и была полная денацификация. После 1989-го года Германского обьединения -- Бонн был в ужасе. Оказалось что у их новых братьев были распространенны идеологии неонацизма на самый размах. Пришлось перевоспитывать опять.
Так вот, когда наступит время и надо будет воспитать Россеян -- пожайлуста водите их в кинотеатры и показывайте им эти ужасы которые они сейчас воодушевленно поощряют и дайте им утопится в ихнем стыде что они это допустили и были частью этой системы.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:40 Ответить
 
 