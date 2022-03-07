"#баш бензовоз, тот что с прицепом. #баш бетер. Гори, сука, в аду", - украинские воины уничтожают технику российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры, как украинские воины уничтожают технику врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео распространяют пользователи фейсбука.
Топ комментарии
+103 Слава Свид
показать весь комментарий07.03.2022 22:15
+86 olele
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+82 XXX YYY ca4c0691
показать весь комментарий07.03.2022 22:15
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Есть автоматический режим -там такого не будет,но могут ракету подбить на подлете
-від короновірусу, - а чому без голови? - Новий ірпінський штам…
-від короновірусу, - а чому без голови? + Голову від Путіна втратив.
- а чому воно безголове?
- так мало би голову, сюди до нас би не лізло.
Для стугны нужен очень хороший оператор -тогда там почти 100 процентная эффективность,особенно по таким лохам.
Не понятно зачем используют теленаведение в ручном режиме,для подобных целей там и лазерного хватило бы -датчиков то на машинах нет,на бмп скорее всего тоже
И снова отличные новости из Николаевской области. А точнее из Вознесенска. Когда ты получаешь сообщение "Мы живы. Вознесенск отстояли", то звонишь, чтоб узнать подробности. И тебе отвечают, но ты слышишь, что с той стороны идёт бой. А потом приходит второе сообщение "Закончили зачистку. Чуток намусорили, когда рашиков шинковали. Мэр умница ))". Звоню, спрашиваю что да как?
- Все чётенко, - слышу я в ответ, - Отработали задачу согласно плану.
А дальше были подробности о том, какие чудеса творили 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и силы ССО, о том как выполнила задачу по удержанию моста ТРО, о том как отработала арта согласованная с Марченко и о многом другом. Кстати, и снова я слышал от военных слова восторга о Марчелло и о том, как он обороной руководил. Очень хочется рассказать о том как парни из ССО резали этих свиней. В прямом смысле. Но нельзя описывать и видео выкладывать. Есть причины. Поэтому я скажу проще - там рашистов больше нет. Совсем. И танков нет. И арты рашистской тоже нет. И БТРов там нет. И даже самолета с десантом нет. Вернее есть, но все в нерабочем состоянии.
Всё и всех утилизировали. Потому что нефиг к нам вторгаться.
И вот такие новости переполняют меня гордостью за наши ЗСУ, за ССО, за ТРО и за командиров. Потому что с такими воинами мы не только выстоим против рашистской заразы, но и вышвырнем оккупантов из Украины. А я в очередной раз не устаю говорить слова благодарности всем нашим воинам! Вы - это наша сила! Вы - это наша защита! Вы - это будущее Украины. Сильной, новой, единой, независимой Украины!
Верю в ЗСУ! Верю в Украину!
https://t.me/BerezaJuice/10945
1) Чи не варто спочатку знищувати бронетехніку, а потім спокійно розстрілювати бензовози?
2) Суперечки стосовно того, чи варто заряджати і стріляти третьою ракетою - вони можуть коштувати життя, в підрозділі має бути лише один командир, накази якого мають виконуватися беззаперечно.
2. легко рассуждать не в экстремальных обстоятельствах. оценить ситуацию могут два человека - тот кто ведет наблюдение за колонной и отслеживает куда именно лупит конвой и тот кто может отдавать команды оператору. вот между ними и была "сеперечка"
А один бензовоз - это минус несколько танков или другой тяжелой, или десяток легко бронированной техники.
Техника без топлива - это как солдат без патронов, легкая добыча
Хай не лізуть на землю України, московитсько-фашистсько окупанти !
Але хіба це не розкриває ворогу інформацію про методи роботи наших захисників, тобто інформацію, яку військове командування наполегливо просило не публікувати до закінчення війни?