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"#баш бензовоз, тот что с прицепом. #баш бетер. Гори, сука, в аду", - украинские воины уничтожают технику российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры, как украинские воины уничтожают технику врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео распространяют пользователи фейсбука.
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Топ комментарии
+103
***** Суку !!!
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07.03.2022 22:15
+86
"крадєм-крадєм яблочкі на своєй подляночке..."

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07.03.2022 22:13
+82
Наші герої! Слава Україні!
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07.03.2022 22:15
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Страница 2 из 2
nu togda vobshe super, ona rozhdena hujaritj rusnju.
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07.03.2022 22:37 Ответить
Красівий інструмєнт, однако ...головне , щоб гарно працював ... Слава Україні, Слава нашим Героям!!!
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07.03.2022 22:25 Ответить
Ржу немогу Вони, каже, сйобуют а не розворачивают
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07.03.2022 22:25 Ответить
А что вторая взорвалась, брак?
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07.03.2022 22:27 Ответить
Низько вів,зачепила землю.
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07.03.2022 22:38 Ответить
Швидше за все низько опустив курсор. І ракета вдарилася об землю. Але краще нехай ракета за 20к$ вдариться об землю, ніж оператор загине. Тим паче той удар дезорієнтував противника, він подумав, що кучність дуже маленька і не тікав, думаючи, що дійсно працює артилерія і був знищений третью ракетою. А то, що ракета летить по криволінійній траеторії, внаслідок ручного наведення, дуже ускладнює її збиття супротивником.
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07.03.2022 22:41 Ответить
ракета стугны стоит как ланос , 3 ракеты в пять раз дешевле чем уничтоженный бтр , ну и плюшка - урал с прицепом.
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08.03.2022 00:12 Ответить
низко взял прицел
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07.03.2022 22:42 Ответить
использовали ручной режим теленаведения,ракета упала на землю.
Есть автоматический режим -там такого не будет,но могут ракету подбить на подлете
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08.03.2022 00:17 Ответить
епічне відео
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07.03.2022 22:28 Ответить
Красавцы, ****** этих мразей, со всей жестокостью за всех погибших детей и мирное население.
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07.03.2022 22:29 Ответить
Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, - чому помер, відповідають, що
-від короновірусу, - а чому без голови? - Новий ірпінський штам…
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07.03.2022 22:29 Ответить
Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, - чому помер, відповідають, що
-від короновірусу, - а чому без голови? + Голову від Путіна втратив.
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07.03.2022 22:33 Ответить
Валяється на полі безголове тіло орка.
- а чому воно безголове?
- так мало би голову, сюди до нас би не лізло.
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07.03.2022 23:39 Ответить
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08.03.2022 08:14 Ответить
І вони думають нас перемогти
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07.03.2022 22:31 Ответить
Дай вам боже здоровлячка)))шоб ті суки повиздихали до рання)))
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07.03.2022 22:32 Ответить
Велика подяка ЗСУ! Молодцi хлопцi! Україна та Господь з вами.
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07.03.2022 22:34 Ответить
Стугна в деле. У ней дальность больше, чем у Джавелина.
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07.03.2022 22:38 Ответить
Но и промахов и холостых выстрелов очень много. Да и станок Стугны таскать за собой мало удовольствия
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07.03.2022 22:53 Ответить
Видно і там і там є недоліки і переваги.
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07.03.2022 23:15 Ответить
если б орки поумнее были то джавелинами не сильно бы постреляли,да и заряд в 5 раз дороже,не говоря уж об самой установке(что стрелять в грузовик дороговато).
Для стугны нужен очень хороший оператор -тогда там почти 100 процентная эффективность,особенно по таким лохам.
Не понятно зачем используют теленаведение в ручном режиме,для подобных целей там и лазерного хватило бы -датчиков то на машинах нет,на бмп скорее всего тоже
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07.03.2022 23:58 Ответить
Ай красавы,ай молорики. Позитив на ночь.
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07.03.2022 22:38 Ответить
***** тебе капут и обязательно черенок в жопу
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07.03.2022 22:39 Ответить
Вот порадовали, так порадовали! Сам смотрел задержав дыхание! Красавчики, золотые мои!
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07.03.2022 22:42 Ответить
Гарно працюєте, кіборги!
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07.03.2022 22:44 Ответить
ТК Борислава Березы

И снова отличные новости из Николаевской области. А точнее из Вознесенска. Когда ты получаешь сообщение "Мы живы. Вознесенск отстояли", то звонишь, чтоб узнать подробности. И тебе отвечают, но ты слышишь, что с той стороны идёт бой. А потом приходит второе сообщение "Закончили зачистку. Чуток намусорили, когда рашиков шинковали. Мэр умница ))". Звоню, спрашиваю что да как?
- Все чётенко, - слышу я в ответ, - Отработали задачу согласно плану.

А дальше были подробности о том, какие чудеса творили 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и силы ССО, о том как выполнила задачу по удержанию моста ТРО, о том как отработала арта согласованная с Марченко и о многом другом. Кстати, и снова я слышал от военных слова восторга о Марчелло и о том, как он обороной руководил. Очень хочется рассказать о том как парни из ССО резали этих свиней. В прямом смысле. Но нельзя описывать и видео выкладывать. Есть причины. Поэтому я скажу проще - там рашистов больше нет. Совсем. И танков нет. И арты рашистской тоже нет. И БТРов там нет. И даже самолета с десантом нет. Вернее есть, но все в нерабочем состоянии.
Всё и всех утилизировали. Потому что нефиг к нам вторгаться.

И вот такие новости переполняют меня гордостью за наши ЗСУ, за ССО, за ТРО и за командиров. Потому что с такими воинами мы не только выстоим против рашистской заразы, но и вышвырнем оккупантов из Украины. А я в очередной раз не устаю говорить слова благодарности всем нашим воинам! Вы - это наша сила! Вы - это наша защита! Вы - это будущее Украины. Сильной, новой, единой, независимой Украины!

Верю в ЗСУ! Верю в Украину!
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07.03.2022 22:47 Ответить
mnogim ne verjju, osobenno nuljovkam, a ti kak s vremjon dinozavrov - verju i radujus.
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07.03.2022 22:53 Ответить
Видео по ссылке
https://t.me/BerezaJuice/10945
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07.03.2022 22:59 Ответить
Spasibo
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08.03.2022 00:55 Ответить
Так тримати, хлопці !
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07.03.2022 22:50 Ответить
Виключно в порядку особистої думки дилетанта, прошу не сварити)):
1) Чи не варто спочатку знищувати бронетехніку, а потім спокійно розстрілювати бензовози?
2) Суперечки стосовно того, чи варто заряджати і стріляти третьою ракетою - вони можуть коштувати життя, в підрозділі має бути лише один командир, накази якого мають виконуватися беззаперечно.
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07.03.2022 22:57 Ответить
1. били первую или вторую машину конвоя из соображений перекрыть дальнейшее движение
2. легко рассуждать не в экстремальных обстоятельствах. оценить ситуацию могут два человека - тот кто ведет наблюдение за колонной и отслеживает куда именно лупит конвой и тот кто может отдавать команды оператору. вот между ними и была "сеперечка"
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07.03.2022 23:01 Ответить
ще навчимось, головне регулярна практика
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07.03.2022 23:21 Ответить
Без бензовоза весь этот мотлох станет в поле через пару десятков километров и его просто бросят олени посреди дороги. Тактика проста. Пропускать танки, ******* бензики, а потом селяне сами соберут урожай из брошенной техники по полям + трофеи
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07.03.2022 23:59 Ответить
как по мне один танк - это один танк
А один бензовоз - это минус несколько танков или другой тяжелой, или десяток легко бронированной техники.
Техника без топлива - это как солдат без патронов, легкая добыча
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07.03.2022 23:59 Ответить
Разумеется вы правы. Больше того, танки без топлива орки бросают и они ещё и к нам попадают, иногда в более менее состоянии.
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14.04.2022 00:47 Ответить
Симфония!
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07.03.2022 22:58 Ответить
Герої - красунчики🇺🇦 рвіть свиней
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07.03.2022 23:00 Ответить
Можна дивитися вічно
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07.03.2022 23:01 Ответить
Молодцы!
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07.03.2022 23:13 Ответить
Класс!!! Жареные лапти)))
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07.03.2022 23:16 Ответить
Браво!
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07.03.2022 23:20 Ответить
Отака вона ******* партизанська війна! Це може тягнутися безконечно довго і без великих втрат для нас.
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07.03.2022 23:20 Ответить
Ну це більше диверсійна акція,
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07.03.2022 23:40 Ответить
А до серйозної партизанської війни ще готуватись і готуватись. Ті ж селяни що світяться на відео, навіть маски не використовують, при тому що бажано навіть голос не світити при зйомках. Недооцінювати рюсню в антипартизанській війні не потрібно. В тому ж Херсоні вже почали пропадати активісти з проукраїнських мітингів, та ж помилка - навіщо світитись там де не потрібно. В Чечні на масові антивоєнні мітинги виходили переважно жінки, а тут боєздатні чоловіки ніби і протестують але і в той же час недоцільно ризикують.
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07.03.2022 23:50 Ответить
Красавцы, так держать строй и вернуться всем живыми и здоровыми. Слава Украине и ее защитнткаи-героям! Смерть ************** свинособакам.
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07.03.2022 23:22 Ответить
Молодцы парни, бейте эту путинскую сволоту, победа за нами, смерть тем, кто пришёл на нашу землю с войной. Слава Украине, Героям Слава!
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07.03.2022 23:42 Ответить
Оператор за терміналом віддаленого доступу... невже не зрозуміло, що це ПТРК "Стугна"? Восьмий рік війни, між іншим...
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08.03.2022 07:55 Ответить
Хлопці! Ви - найкращі! Боги війни!!!
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07.03.2022 23:45 Ответить
Добре спрацювали хлопці !
Хай не лізуть на землю України, московитсько-фашистсько окупанти !
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07.03.2022 23:57 Ответить
Красиво.

Але хіба це не розкриває ворогу інформацію про методи роботи наших захисників, тобто інформацію, яку військове командування наполегливо просило не публікувати до закінчення війни?
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07.03.2022 23:59 Ответить
не раскрывает,у орков тоже подобное есть,не говоря уж о собратьях белоорках-система шершень,совместно с нами разработанная
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08.03.2022 00:19 Ответить
Слава Україні!
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08.03.2022 00:05 Ответить
Стугна?
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08.03.2022 00:13 Ответить
Добре, дуже добре !!!
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08.03.2022 00:24 Ответить
💛💙
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08.03.2022 00:36 Ответить
З ЧАСОМ МАБУТЬ З ПЛАНШЕТА КЕРУВАТИ РАКЕТОЙ МОЖНО БУДЕ !)
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08.03.2022 00:48 Ответить
Хлопці то є хлопці. Навіть під час війни на приставці розважаються
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08.03.2022 03:01 Ответить
Такими відосіками Україна всі "Оскари забере!
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08.03.2022 03:54 Ответить
Слава воїнам України!
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08.03.2022 05:18 Ответить
Это видео, как аудиозапись по громкоговорителю над росиянами надо озвучивать..
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08.03.2022 05:40 Ответить
Keep it up! I wish you all strenght and unity. Stay always together and fire hell to who brought the hell on you! Greetings from veteran from Serbia! Freedom!
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08.03.2022 08:09 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть ворогам! Діти повинні знати ,що росіяни підар@си та пішли вони на х.у з дитинства!!!!!
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08.03.2022 08:28 Ответить
Эти парни долго не проживут. Слишком рискованно работают.
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08.03.2022 09:11 Ответить
"зарядите, будь ласка, ракету" "подив!ться будь ласка не горить там танк??"- вы охренели что-ли?? Там счет на пол секунды идет!! А мат сокращает время ))
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08.03.2022 16:35 Ответить
epic win!
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15.03.2022 18:15 Ответить
Перезалейте видео! Его стёрли с Фейсбука. Разве нет площадок понадёжнее, а то Телеграм только по паролю даёт смотреть, а Фейсбук стирает?
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21.03.2022 12:53 Ответить
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