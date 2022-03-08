РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
42 483 50
Полтавщина (905) тероборона (290) NLAW (14)

"Вот, пацаны, #баште их", - гадячская тероборона получила NLAW. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы территориальной обороны Гадяччины получили ПТРК NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео передачи британских ПТРК опубликовано в соцсетях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
показать весь комментарий
08.03.2022 02:15
+36
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:19
+26
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всех просят не показывать такие вещи и где.Тероборона Гадяча видимо посрать выходила?Зачем снял и показал?Ну нафига?
показать весь комментарий
08.03.2022 02:15 Ответить
Понты когда танки гореть будут.А так всё должно по вооружении быть скрыто.А теперь рашисты могут крылатыими работать по штабу теробороны Гадяча.Спасибо пацаны сами себе цели нарисовали.Чем меньше враг знает тем быстрее его раздолбаем.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:19 Ответить
а штаб в какой лесополосе из девятнадцати? Да и с калибрами напряг - тут на Киев не хватает...
показать весь комментарий
08.03.2022 02:41 Ответить
Я тоже так подумал, нафига показывать где что, машину показали! Будет же охота за такими машинами, пострадают люди.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:18 Ответить
В чём проблема? Показана передача, куда пойдёт и где с ними будут не показано.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:20 Ответить
Глазки вверх куда пойдёт в заголовке.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:21 Ответить
Поднял. Гадяччина - примерно 1600 км квадратных. И?
показать весь комментарий
08.03.2022 02:31 Ответить
По этому видео не составит проблем найти место этой развилки.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:46 Ответить
И? Дальше что? Вы нашли место, где передали тербату плюшки. Дальше что?
показать весь комментарий
08.03.2022 02:51 Ответить
Я думаю на этой ветке уже достаточно сказано. Есть приказ Минобороны Украины не распространять такие видео. Думаю нужно усилить наказание ибо эта глупость подобна диверсии.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:58 Ответить
Есть приказ Минобороны Украины не распространять такие видео.

Текст приказа пжлст.
показать весь комментарий
08.03.2022 03:29 Ответить
И ещё вопрос, вы в армии служили?
показать весь комментарий
08.03.2022 03:30 Ответить
мне кажется это видео наоборот работает на деморализацию врага и показывать что у нас даже у теробороны есть nlaw это просто замечательно - знать что тебя под каждым кустом ждёт не просто ящик молоттовых а люди с nlaw это совсем другая история

куда их развезут с этой развилки на какие именно блокпосты - никто не указывает
показать весь комментарий
08.03.2022 14:36 Ответить
це показують, щоби декому ссикотно стало, і прийшло розуміння, що в будь-якій глухій Раківці чи Рудницькому із-за клуні прилетить.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:33 Ответить
Во порвых они єто сделали посреди дороги... стали и сделали. Сняли и показали, чтоб на "коробках" срались те орки ездить. Всё правильно сделали, елемент гибридной войны, запугивание противника.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:25 Ответить
Зоб всі, кого це має захищати, і ті суки, що схочуть прийти, знали, що така іграшка не одна!
І не факт, що показал все, що мають
показать весь комментарий
08.03.2022 10:08 Ответить
Цензор тоже не прав зачем выставлять такое видео.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:20 Ответить
Соцсети также отслеживаются, враги и до "цензора" засекли место, количество, марку машин, цвет.. номера также при желании можно пробить. Если не пробьют будут кошмарить все Мицубиси такого цвета и модели, не так уж много в Гадяче их ездит, пострадают совсем посторонние люди, да и сами себе проблем создали...
показать весь комментарий
08.03.2022 02:33 Ответить
вы слишком высокого мнения об умственных способностях кацарылых
показать весь комментарий
08.03.2022 02:38 Ответить
Недооценка врага самый быстрый путь к поражению, российские оккупанты на этом и сгорели.

Но враг тоже учится и это только начало полномасштабной войны.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:41 Ответить
Было бы неплохо войну перенести на територию раши и пусть они там сами с собой развлекаются
показать весь комментарий
08.03.2022 05:08 Ответить
современный войны не идут годами.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:27 Ответить
Это Вы сейчас про ЦАХАЛ, что ли?
показать весь комментарий
08.03.2022 02:42 Ответить
Например - сообщение о минировании, существенно замедляет продвижение войск, и психологически воздействует на л/с. С птрк под каждым кустом - то-же.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:35 Ответить
ПТРК NLAW - це досить серйозний містер.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:22 Ответить
vot eto tiulpaaaaaan
показать весь комментарий
08.03.2022 11:37 Ответить
Вчора батальйон територіальної оброни "Скіф", що охороняє Васильків і південний напрямок біля Києва, отримав "покемони" (кулемети ПКМ), автомати, рації, теплу форму і деяке інше спорядження. Це було куплено та привезено тим, кого тут не називають. Раніше він активно забезпечував 206-й батальйон ТРО, створений на базі ГО "Брати по зброї". Наразі 206-й більш-менш забезпечений (ідеала не буває ніколи).

Усім ротам, які зараз почнуть смердіти про "піар": тезу "добро треба робити тихо", найбільше ******* тоді, коли похвалитися нічим.
показать весь комментарий
08.03.2022 02:29 Ответить
Пану Борису велике дякую, дуже дякую
показать весь комментарий
08.03.2022 02:32 Ответить
вот она - живородящая украинская энергия, разметающая мокшан в клочья...
показать весь комментарий
08.03.2022 02:37 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 02:43 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 10:09 Ответить
Братишки должно быть по тихому на спокойно!!удел понтов-пререгатива москалей!не афишируйте!,потом отметим праздник!!!Слава Украине!!!!
показать весь комментарий
08.03.2022 04:13 Ответить
Це законно? Вони й так там усіх *******, а ви їм ще й зброю... Астанавітесь. Ну зато я тепер точно впевненний, шо зі сторони Гадяча до Полтави ніяка ***** не потрапить
показать весь комментарий
08.03.2022 04:53 Ответить
не надо о таком сообщать, хорогая новость должна быть сюпризом
показать весь комментарий
08.03.2022 05:57 Ответить
Солидарен с предыдущим оратором - нельзя распространять важную информацию.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:22 Ответить
Удалите это видео! Говорили же не публиковать!
показать весь комментарий
08.03.2022 08:03 Ответить
Красави.
показать весь комментарий
08.03.2022 09:16 Ответить
Каждому по такой игрушке, маскалей за неделю тут не останется.
показать весь комментарий
08.03.2022 09:17 Ответить
Кари, московітам, кари!
показать весь комментарий
08.03.2022 09:38 Ответить
пропоную перейменувати nlaw
в "кацапський зашквардос"
показать весь комментарий
08.03.2022 09:50 Ответить
оце я розумію - "гуманітарка"!))
показать весь комментарий
08.03.2022 11:45 Ответить
NLAW розпаковка)
показать весь комментарий
08.03.2022 12:19 Ответить
Це чдово... Але наіщо цимпередчасно хвалитись? І наіщо ЗМІ публіують це і тим самим дють ворогу інфорацію?
показать весь комментарий
08.03.2022 12:47 Ответить
 
 