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Бук (655) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (137)

Украинский Bayraktar уничтожает российский Бук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

7 марта украинские военные уничтожили вражескую установку Бук с помощью "Байрактара".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения БУКа обнародовано в соцсетях.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
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08.03.2022 03:03
+31
Гарне відео перед сном. Дякую
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08.03.2022 03:04
+24
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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08.03.2022 04:43
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Никогда бы не подумал, что меня будут успокаивать видео уничтоженных рашистов и их техники...
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08.03.2022 03:03 Ответить
)))
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08.03.2022 03:04 Ответить
в условиях сухого закона это кайф
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08.03.2022 03:05 Ответить
А я б дивився та дивився!… Насолода для душі і очей! Слава ЗСУ!

смерть ворогам!
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08.03.2022 05:07 Ответить
Лапти разлетелись
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08.03.2022 06:24 Ответить
Фієрично, неймовірно красиво.
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08.03.2022 08:49 Ответить
Гарне відео перед сном. Дякую
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08.03.2022 03:04 Ответить
Тайна буквы "Z" на технике русни: это зеркальное отображение руны ЗИГ (победа, вспомните войска SS). Зеркальное смысловое значение ПОБЕДА - ПОРАЖЕНИЕ, СМЕРТЬ. Еще и для пущей убедительности повернули на 90 град., положили на бочок.
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08.03.2022 09:46 Ответить
Z - запад, V - восток. зачем искать логику там где ее нет? ослоебы маркируют свою технику буквой V, а они с востока
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08.03.2022 10:09 Ответить
Z- ******, V- vagina, O- ochko... elementarno
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08.03.2022 11:11 Ответить
Красота!
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08.03.2022 03:05 Ответить
ще
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08.03.2022 03:07 Ответить
Шедевральне відео))) Оскар в студію)))
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08.03.2022 03:09 Ответить
Вот это настоящий букинг, который по праву можно считать высшим пилотажем в украинской индустрии развлечений и шоу-бизнеса.
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08.03.2022 03:38 Ответить
ТОЛЬКО ЧЕРНЬ ПУТИНСКАЯ ПОРАЗЛЕТАЛАСЬ !)
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08.03.2022 03:47 Ответить
Красиво
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08.03.2022 04:12 Ответить
Тільки не зрозуміло,що таке
bayraktat ?
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08.03.2022 04:15 Ответить
"Байрактар ТБ2" - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат, який розробляє Туреччина.

Він здатен розганятися до швидкості понад 200 км за годину. Байрактар скидає керовані протитанкові ракети та авіабомби.

Апарат може здійматися на висоту понад 8 км та перебувати у польоті протягом цілої доби.
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08.03.2022 04:26 Ответить
Я знаю що таке Байрактар)), але тут у заголовку Байрактат, то може адмін придумав новий безпілотнік))
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08.03.2022 04:45 Ответить
"r" і "t" поруч. У когось дуже товсті пальці.
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08.03.2022 09:11 Ответить
bayraktat- по кацапськи: bay - до свидания; rak - раком; tat -папа
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08.03.2022 07:56 Ответить
Вот меня интересует судьба бронепоезда. Сможет ли он скрытно доехать до Киев-Пассажирского? Смогут ли его по дороге обнаружить БПЛА ВСУ?
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
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08.03.2022 04:43 Ответить
Ты про этот "бронепоезд":

https://streamable.com/1p28sj

Так это просто какая-то сборная солянка из пассажирских вагонов, грузовых платформ и обшитых оцинкованым железом пукалок
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08.03.2022 09:43 Ответить
это ты еще кавалерию не видел, которая за бронепоездом скакала. Там тоже сборная солянка - и пазики, и буханки, и газели....
Видео есть в интернете.
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08.03.2022 09:49 Ответить
Прям интересно стало. А как найти-то?
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08.03.2022 09:51 Ответить
ищите на ютубе. Военный эшелон с пазиками, газелями, буханками и прочим хламом.
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08.03.2022 09:58 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/pBeRhXj9PNY
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08.03.2022 10:01 Ответить
А-а-а... Видел У дебилов уже не хватает военного транспорта - теперь на газелях и буханках будут вышивать. Вторая армия мира, плять...
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08.03.2022 10:06 Ответить
зато самих дебилов хватает.
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08.03.2022 10:11 Ответить
Это ненадолго...
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08.03.2022 10:26 Ответить
Байрактарами знищити пво, а потім авіацією все остальне зачистити.
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08.03.2022 05:35 Ответить
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"? Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
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08.03.2022 05:48 Ответить
Віддали чорту копита і навіть не встигли спитати: "За что вы нас ненавидите?" ))
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08.03.2022 06:24 Ответить
Вот это да! Чеченцы в Киеве. 7 марта 2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=DF_7W_CssO0&t=46s
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08.03.2022 06:31 Ответить
Дуже, дуже красиво!
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08.03.2022 06:52 Ответить
отличная работа, горите в аду, твари
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08.03.2022 07:36 Ответить
ватники мозгами пораскинули)
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08.03.2022 07:49 Ответить
Ватою...
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08.03.2022 08:52 Ответить
А сколько там прихлебателей возле оператора, видео старое, где новие
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08.03.2022 08:22 Ответить
Потому что ,это не рогатка,это комплекс 6 дронов, 3 станций управления.
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08.03.2022 08:32 Ответить
Пардон месье
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08.03.2022 09:30 Ответить
За цей час знищено вже 4 Бука, судячи по відео, а у зведеннях всього 1.
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08.03.2022 08:36 Ответить
Смотрел бы и смотрел
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08.03.2022 11:21 Ответить
Это русофобия, какая то ..
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08.03.2022 11:21 Ответить
О, да-а-а... )))
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08.03.2022 14:10 Ответить
 
 