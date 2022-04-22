Украинский Bayraktar уничтожает российский Бук. ВИДЕО
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7 марта украинские военные уничтожили вражескую установку Бук с помощью "Байрактара".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео уничтожения БУКа обнародовано в соцсетях.
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+73 Кеша Лаврик
показать весь комментарий08.03.2022 03:03
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показать весь комментарий08.03.2022 04:43
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смерть ворогам!
bayraktat ?
Він здатен розганятися до швидкості понад 200 км за годину. Байрактар скидає керовані протитанкові ракети та авіабомби.
Апарат може здійматися на висоту понад 8 км та перебувати у польоті протягом цілої доби.
И это... пацаны, если будете его расхреначивать, то пожалуйста, поближе к металлобазе, оптимизируйте логистику. Красных армейцев в будённовках можно везти на ближайшие поля.
https://streamable.com/1p28sj
Так это просто какая-то сборная солянка из пассажирских вагонов, грузовых платформ и обшитых оцинкованым железом пукалок
Видео есть в интернете.
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"? Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
https://www.youtube.com/watch?v=DF_7W_CssO0&t=46s