Машину угля высыпали под посольством России в Польше. ВИДЕО
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В Варшаве активисты высыпали машину угля перед главными воротами посольства России в Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.
Цель акции привлечь внимание к российской агрессии против Украины и потребовать от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей из РФ.
Участники акции подъехали грузовиком к главным воротам посольства и, несмотря на протесты полиции, выгрузили уголь.
Другие активисты вонзили в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписью: "русский уголь, иди нах@й".
На вопрос полицейского, зачем они это сделали, один из активистов заявил, что они выполнили заказ по доставке по этому адресу и могут предоставить квитанцию о проделанной работе.
Топ комментарии
+22 Slav Shuravesky
показать весь комментарий08.03.2022 05:57
+21 Микола Папізже
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+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.03.2022 05:43
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А уголь смотрится прилично и не пахнет.
Вот бы перед каждым посольством раши в мире так сделать
Каждые 100 лет весь мир объедтряется,чтобы дать п...зды россии и успокоить её ещё на 100 лет
Globus Globusovichev2 часа назад
За 0.6 Индийской Рупии, можно нынче купить 1.0 Рубль...
Но потом почитали тексты и успокоились.
Всё в порядке, который они и храняют.