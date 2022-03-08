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Машину угля высыпали под посольством России в Польше. ВИДЕО

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В Варшаве активисты высыпали машину угля перед главными воротами посольства России в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

Цель акции привлечь внимание к российской агрессии против Украины и потребовать от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей из РФ.

Участники акции подъехали грузовиком к главным воротам посольства и, несмотря на протесты полиции, выгрузили уголь.

Другие активисты вонзили в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписью: "русский уголь, иди нах@й".

На вопрос полицейского, зачем они это сделали, один из активистов заявил, что они выполнили заказ по доставке по этому адресу и могут предоставить квитанцию ​​о проделанной работе.

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Топ комментарии
+22
Гавно гавном не впечатлить.
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08.03.2022 05:57
+21
якщо на вході буде гівно, тоді рузьке буде себе як дома почувати. Не треба їм таку послугу робити.
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08.03.2022 05:53
+15
В Париже когда-то машину навоза высыпали перед Елисейским дворцом
Вот бы перед каждым посольством раши в мире так сделать
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08.03.2022 05:43
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Чого не гівно?
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08.03.2022 05:42 Ответить
Гавно гавном не впечатлить.
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08.03.2022 05:57 Ответить
Колись дуже цікавився зоологією Що, зокрема, довідався - багато тварин обороняються, вибризкуючи на противника вміст власного шлунка чи спеціальних залоз із гидким запахом - альбатроси, одуди, скунси, тхори І тільки мавпи мають звичку атакувать противника власними фекаліями І тільки один "підвид вищих приматів" створив з цієї звички "вид спорту" - росіяни! Це єдина суспільна група, яка влаштовує змагання по киданню лайна та точність і дальність!
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08.03.2022 06:51 Ответить
Метання кізяка придумали в США, в штаті Оклахома, прижилося по всьому світу. Зараз чемпіонати з метання коров'ячих коржів проходять в Канаді, Франції, та багатьох інших країнах., розігрується і ЧС
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08.03.2022 10:32 Ответить
Ну то поїдь у Татарстан і розкажи про це місцевим жителям! У них на святкуванні "сабантуй" ( весняного свята першої борозни (буквально - "свята плуга") це - традиційна розвага
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08.03.2022 10:45 Ответить
Я в дитинстві, цього кизяка збирав і місив, море, будучи в селі у бабусі. Навіщо? Потім з нього цеглини робили (+солома + глина), які використовували в будівництві, кизяком заливали підлоги, замазували тріщини на стінах, а їжі кизяк краще дров горить. У чому твій прикол?
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08.03.2022 11:44 Ответить
їжі=iще
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08.03.2022 11:45 Ответить
Ти у поляків двірником працюєш? Бачу! Бо навіть прості тексти не навчився розуміть! Я сказав про те що у татар Поволжя цій забаві сотні років!
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08.03.2022 11:52 Ответить
Що з того?
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08.03.2022 12:25 Ответить
Тобто американці вкрали цей спорт у татар?
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08.03.2022 12:34 Ответить
А чого "вкрали"? Засвоїли Той же "бейсбол" у своєму початковому вигляді мало чим від "лапти" відрізняється А в "лапту" грали ще в часи Володимира Великого
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08.03.2022 12:37 Ответить
Ну о чём вы говорите, это же не Россия.
А уголь смотрится прилично и не пахнет.
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08.03.2022 11:51 Ответить
Ruska kurva idy na *** !
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08.03.2022 14:51 Ответить
В Париже когда-то машину навоза высыпали перед Елисейским дворцом
Вот бы перед каждым посольством раши в мире так сделать
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08.03.2022 05:43 Ответить
якщо на вході буде гівно, тоді рузьке буде себе як дома почувати. Не треба їм таку послугу робити.
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08.03.2022 05:53 Ответить
Софійко! Так вони з нього почнуть ракети ліпить!
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08.03.2022 06:07 Ответить
Збільшити їх територію?
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08.03.2022 07:49 Ответить
))) на очереди
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08.03.2022 06:19 Ответить
Kengy2 часа назад


Каждые 100 лет весь мир объедтряется,чтобы дать п...зды россии и успокоить её ещё на 100 лет



Globus Globusovichev2 часа назад


За 0.6 Индийской Рупии, можно нынче купить 1.0 Рубль...
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08.03.2022 06:36 Ответить
Бо те вугілля з донбасу приїхало в Польщу з росії , через білорусію.Поляки про те добре знають!!!
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08.03.2022 06:45 Ответить
от би ще купу лайна туди
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08.03.2022 07:16 Ответить
Воєнна філологія. Новий пароль.
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08.03.2022 07:27 Ответить
ну такое.....
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08.03.2022 07:59 Ответить
Поставьте там мусорные баки.
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08.03.2022 07:59 Ответить
Полицейские перепугались, что будут таранить ворота.
Но потом почитали тексты и успокоились.
Всё в порядке, который они и храняют.
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08.03.2022 11:54 Ответить
 
 