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В результате авиаудара войск РФ по Сумам погибли 9 человек, среди них двое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который враг безжалостно нанес по жилищному сектору города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"7 марта в г. Сумы вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+29
Фашисти.
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08.03.2022 08:14
+20
Орки гребані. Вам за все воздасться, кожному, без винятку.
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08.03.2022 08:15
+17
А потім ці льотчики будуть казати, що "ми не знали по кому стріляємо".
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08.03.2022 08:16
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Фашисти.
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08.03.2022 08:14 Ответить
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2575?single
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08.03.2022 08:56 Ответить
Орки гребані. Вам за все воздасться, кожному, без винятку.
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08.03.2022 08:15 Ответить
А потім ці льотчики будуть казати, що "ми не знали по кому стріляємо".
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08.03.2022 08:16 Ответить
Не тільки льотчики.Ці покидьки всі повторюють методичку.
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08.03.2022 08:19 Ответить
Су...кремлівські.
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08.03.2022 08:20 Ответить
тут видос допроса калмыка капитан вс кацапстана https://twitter.com/i/status/1500920926648639493
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08.03.2022 08:28 Ответить
голубоглазая бести ничего не знает. косит по идиота, или такой и есть. надо ему пальцы отрезать за каждое "не знаю"
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08.03.2022 09:42 Ответить
Люди неуспели даже в подвалы в Битице сховатся....ну как такое возможно вообще в современном мире? Зачем нужны демократии и величия Америк и Европы, если они немогут ничего сделать в помощь свободной стране, которая нехочет воевать
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08.03.2022 08:22 Ответить
Ты вообще поняло, шо вообще написало?
Во -первых, если бы народ Украины не хотел воевать, ***** бы, уже проводил парад на Крещатике!
А во - вторых, перед тем как обвинять странаы НАТО, ЕС, расскажи, что делал зеленский с нашей армией, с нашими боевыми генералами все три года?
Кто нам рассказывал про шашлыки в мае, когда разведка США, Англии, ЕС говорили, что ***** собирается напасть на Украину?
Кто подключил нас к энергетике беларуси? Кто подрывал боевой дух нашей армии? Кто хотел посмотреть в глаза *****? Кто говорил про перестать стрелять? Кто отводил наши войска на Донбассе? Кто говорил про планы А.В,С? И тд!
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08.03.2022 08:50 Ответить
Вопервых мое сообщение отредактировало немного, а во вторых Любой нормальный человек нехочет войны, разве что кроме москалей, дак они и не люди. Не давать отпор и нехотеть войны это разные вещи, мирные люди гибнут от рук этой падали, они не воюют они проявляют все нелюдское что есть в этом мире.
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08.03.2022 09:07 Ответить
Ким відредаговано???? Шо ти маячню мелеш? На Цензорі коменти ніхто крім тебе не редагує!
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08.03.2022 09:29 Ответить
Правильно высказался ув. Игорь Билык о морально недопустимой ситуации:

в 21-оем веке, 76 лет после окончания последней европейской войны посреди Европы дикая фашистская орда методично и варварски уничтожает мирную европейскую страну, а мощнейший Европейский союз с населением пол-миллиарда человек и США с населением 340 миллионов жителей, имея вооруженные силы численностью 5 миллионов военнослужащих, ни хера ничего не предпринимают для прекращения варварского уничтожения свободной страны и её народа.
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08.03.2022 09:30 Ответить
Вы потерялись в реальностях этого мира.
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08.03.2022 09:00 Ответить
Я все вижу ясно и открыто как и любой украинец но понимания как такое может происходить до сих пор нет, с человеческой точки зрения.
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08.03.2022 09:17 Ответить
Мы имеем дело с нелюдями. И пора понять, что зло присутствует и оно реально.
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08.03.2022 09:21 Ответить
Він не зрозуміє. Ти що, не бачиш= Мураєв 2.0
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08.03.2022 09:31 Ответить
Вагон СВ, коллега Игорь Билык возмущается тем, что реальное Зло, творимое рашистскими нелюдями, НЕ получает решительного жёсткого отпора со стороны цивилизованных людей, имеющих в своем распоряжении вооруженные силы в 50 раз мощнее армии агрессора.

Стоит лишь прислать на помощь Украине всего лишь 5(пять) британских и американских дивизий, просто расположить их возле Киева, не вводя в бой, и через неделю война закончится поражением моцковской Орды.

Напомню, что в 1944 году США и Британия всего лишь за 2 недели высадили на Европейский континент 180 дивизий при том, Франция, Бельгия и Голландия не были членами какого-либо военного союза типа НАТО. Просто эти страны надо было освободить от войск агрессора.

И эти страны были освобождены.
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08.03.2022 09:41 Ответить
В Битице вообще "военные объекты" разбиты - сельсовет, птичник. Ублюдочная, одна з "величайших" армий мира способна "героически" воевать только с цыплятами и мирными людьми.
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08.03.2022 11:10 Ответить
Ну суки варвари рашиські будь те ви прокляті ,будь проклятий той російський народ ,горіть в пеклі гади.
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08.03.2022 08:40 Ответить
***** і твоя шобла щоб ви виздихали, а ваші бл виродки захворіли чорною болячкою. Кацап це звір
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08.03.2022 08:50 Ответить
Вот куда они целились? Вот туда и нужно пленных посадить, и под камерами, чтоб мамки ихние видели как прилетело по башке их дебилу сыночку
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08.03.2022 08:58 Ответить
Тут хтосб вже писав. Мпємо 2000 = досить для показу світу.
Решта:

1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
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08.03.2022 09:33 Ответить
Якщо хтось думає про маральність ціх вчинків кацапів,то це дарма. Ці паскуди вже давно про це забули. Вони бомбили Чечню, Сирію, Грузію,зараз Україну. Ціх виродків треба нищити скрізь і завжди. Світ не буде в безпеці,поки жива хоч одна кацапська істота.
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08.03.2022 09:02 Ответить
Громадяни, без паніки. Тепер ми усі солдати. Робимо усе від нас залежне щоб вбивати фашистів РФ розумно, дієво, щонайбільше. Знищувати усіх рабовласників які зайшли до нас. Воювати не числом, а вмінням. Допомагати постраждалим.
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08.03.2022 09:30 Ответить
а потом эти уроды десятки сидят и звиздят

что не хотели, не знали уобки, на гиляку
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08.03.2022 09:46 Ответить
Ты посмотри какой негодяй этот путлер, редкий мерзавец. Грех говорить что то хорошее про Сталина, но если сравнивать этих двух типов , то Сталин имел какое то человеческое понятие и он не использовал в войне малые народы и в основном с фашистами воевали русские и украинцы. А этот мерзавец не посылает москвичей на войну , боится гад, он посылает представителей малых народов, путлер сволочь посылает на убой вымирающие народы и таких представителей малых народов как чеченцы. Рукамы маленьких народов хочет уничтожить украинцев, путлер хочет что бы здесь в Украине все народы убивали друг друга. А москвичи поддерживают.
Сдохни!.
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08.03.2022 10:20 Ответить
Путлер і вся расєя - це фашисти і дикі шакали , які намагаються знищити українську націю , як це було і 300 років тому назад 😡
тому потрібно вирізати цих виродків на нашій землі , щоби ці зомбі
більше не розмножувалися 😠
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08.03.2022 10:28 Ответить
В плен не брать пилотов резать на месте на куски
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08.03.2022 11:10 Ответить
 
 