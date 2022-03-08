"Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины.
Как сообщает Лига, обращение опубликовано пресс-службой британского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Это критический момент, и мы стоим вместе с украинцами перед агрессией, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.
Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели со 141 страной, осуждающей эти незаконные действия в ООН".
"Мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, сильнейший пакет санкций. И если нужно, мы сделаем больше", - заверил Рютте.
Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мыслях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенной нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.
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Тобто ви самі ви не доганяєте, що, yes, of course, потрібно більше.
Добре, ми скажемо і повторюватимемо до тих пір, поки не заворушитеся знову.
Жабоїди ще здавна фапали на кацапів, їх гроші, а фґанюженки у своїх вологих мріях оцінювали кореляцію довжини прутня гусара із довжиною члена його верхового коня.
Цензоряни! Не підспівуйте ворогам під канадійськими та польськими прапорцями, це лахта під vpn, яка саме для срачу сюди й заходить.
Спамте це лайно, щоб воно не смерділо на гілці та не робило недружню атмосферу.
Дивіться на форму хлопців (не на орієнтацію )) ) і на зміст пісні:
https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M
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…если ***** разрешит.