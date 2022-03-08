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война (46566) Трюдо Джастин (247) Рютте Марк (137) Джонсон_Борис (477)

"Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины.

Как сообщает Лига, обращение опубликовано пресс-службой британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Это критический момент, и мы стоим вместе с украинцами перед агрессией, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели со 141 страной, осуждающей эти незаконные действия в ООН".

"Мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, сильнейший пакет санкций. И если нужно, мы сделаем больше", - заверил Рютте.

Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мыслях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенной нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.

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Топ комментарии
+31
Потрібно. Дайте нам літаки та серйозне ППО- чи закрите небо.
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08.03.2022 09:18
+19
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08.03.2022 09:22
+13
Щиро дякуємо. Нічого не треба - відосіка вистачить
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08.03.2022 09:21
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Потрібно. Дайте нам літаки та серйозне ППО- чи закрите небо.
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08.03.2022 09:18 Ответить
От і ці зникли, говоруни...
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08.03.2022 09:19 Ответить
Може вже й дали. Тільки не розповсюджують
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08.03.2022 09:21 Ответить
Я реаліст, а не мрійник.
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08.03.2022 09:22 Ответить
Ну то варто з розумінням віднестись до того, що війна гібридна... Як що би не ТО, то то що є було би не так!
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08.03.2022 09:40 Ответить
Яка в біса гібридна, коли йдуть прямі бої? І що за ТО?
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08.03.2022 09:43 Ответить
Гібридна це коли не тільки прямі бої. Це і дипломатія, інфопростір іт.д. А ТО це то, приведу з гуцульського етносу. Там де дідо казали лити оливу під яблінкою, то треба копати. Про то що має наше військо на озброєнні нетреба нікому знати. Виявляється воєнторги є не тільки в лугандоні.
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08.03.2022 09:50 Ответить
Я не з дитсадка вам пишу і ніяке ТО мене не цікавить.
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08.03.2022 09:51 Ответить
Добре! Давай на хлопський розум. Про нашого загадкового пілота чув? Так це тоже ТО!
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08.03.2022 09:55 Ответить
Мене не цікавить спілкування ні з яким "хлопським розумом'". Гарного дня.
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08.03.2022 09:59 Ответить
що Ви з ним носитесь? провокатор звичайний (можливо московський). Я скажімо Вас зразу зрозумів, а він - дзуськи.
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08.03.2022 11:01 Ответить
Пане Володимир, не годуйте бота-нульовку, він тут під прикриттям від фсб працює та нагнітає. Викликати у нас огиду до наших союзників - це їхнє завдання.
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08.03.2022 09:56 Ответить
Ви десь клепку втратили- і то давно.
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08.03.2022 09:59 Ответить
Нульофка! Під яким ніком був у минулому житті до деактивації?
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08.03.2022 10:23 Ответить
Люблю в мирний час, в погожу днину выйти на Привоз, пройтись рядами, поторгуватись, посперечатись... Людей послухати, мене почують. Я нехочу дискусією переконувати алчного торгаша в тім шо його сіре, злипше м'ясо не є ,,свежайшая свинина,, Я тим дискусом звертаю увагу оточення шо він сам є свиня. Якось так.
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08.03.2022 11:56 Ответить
так а будь-яка війна і раніше була і на полі бою і в дипломатії і пропоганда і маніпуляції це все не вчора придумали.
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08.03.2022 13:53 Ответить
Ага.

Тобто ви самі ви не доганяєте, що, yes, of course, потрібно більше.

Добре, ми скажемо і повторюватимемо до тих пір, поки не заворушитеся знову.
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08.03.2022 09:19 Ответить
Вони, як на мене, тупо знущаються над Україною.
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08.03.2022 09:20 Ответить
Ні, не знущаються, а демонструють свою слабкість та неготовність мислити і діяти адекватно до викликів часу. Ситуація дуже схожа на 1939 рік. Історія повторюється.
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08.03.2022 09:32 Ответить
В цьому і є знущання, що вони точно знають історію.
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08.03.2022 09:33 Ответить
Не 1939, а 1938 й
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08.03.2022 10:11 Ответить
Щиро дякуємо. Нічого не треба - відосіка вистачить
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08.03.2022 09:21 Ответить
Звернення хіба до тебе?, подякуй, і закрий свого смердячого їбала...
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08.03.2022 10:19 Ответить
Вони насправді намагаються зробити якнайбільше для захисту України. Я кажу про цих трьох. Але вони не всі.
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08.03.2022 09:22 Ответить
Хіба що Джонсон.
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08.03.2022 09:23 Ответить
а от француз закликає,щоб ми помирились с бульбашами і кацапами.
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08.03.2022 09:28 Ответить
Жабоїди завжди були кацапофілами.
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08.03.2022 09:32 Ответить
Так, "заґадачная рюззкая душа, воспєтая в поезіі пюшькіна, і романах толстоґо. Ах, какіє врємєна, какіє нрави. Ах, поручік Голіцин, налєйтє дамє віна".
Жабоїди ще здавна фапали на кацапів, їх гроші, а фґанюженки у своїх вологих мріях оцінювали кореляцію довжини прутня гусара із довжиною члена його верхового коня.
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08.03.2022 09:41 Ответить
і легітимний благає
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08.03.2022 09:44 Ответить
Создавайте военную коалицию против кремлевского убийцы и только вместе угомонить людоеда Путина!
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08.03.2022 09:22 Ответить
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08.03.2022 09:22 Ответить
Потрібно, дядьку, потрібно.
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08.03.2022 09:22 Ответить
в будь-якому випадку дякуємо. ви зробили більше, ніж могли б, але все ж менше, ніж могли б (такий вот парадоксік)
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08.03.2022 09:24 Ответить
Думаю, все надається, просто менше треба озвучувати, як наші *******.
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08.03.2022 09:25 Ответить
Не тількі наші а й усякі борелі..
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08.03.2022 09:27 Ответить
а чому треба мовчати ? ***** з орками дуже страшні ? чому знов подвійні стандарти , зло може казати все , а добро повинно мовчати ?
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08.03.2022 09:47 Ответить
Все сделают. Может нам и не рассказывают обо всем.
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08.03.2022 09:28 Ответить
Мовчали би вже.
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08.03.2022 09:29 Ответить
так уже потрібно робити більше,дайте літаки системи пво-щоб збивати стратегічні літаки на території росії,які випускають по КИЄВУ ракети!!!---аналоги ракет точка У-і ми вистоємо
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08.03.2022 09:34 Ответить
Дайте літаки та закрийте небо !!!!
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08.03.2022 09:34 Ответить
Фірма в який працюю потребує рації до праці, але в Чехії їх вже неможливо купити. Все пішло в Україну. Сам їх з магазинів ящиками грузив нашим волонтерам. Форму, броники, розгрузки теж не купити, все випродано.
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08.03.2022 09:39 Ответить
Нiдерланди заблокували Украïнi надання кандидата в ЕC
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08.03.2022 09:41 Ответить
Ппц. Звідки інфа?
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08.03.2022 10:21 Ответить
Наступным этапам еўрапейскай "дапамогі" Ўкраіне будзе ўступленне Нідэрландаў у вайну на баку путлераўскага недарэйху. 😡
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08.03.2022 10:31 Ответить
Це наши союзники!

Цензоряни! Не підспівуйте ворогам під канадійськими та польськими прапорцями, це лахта під vpn, яка саме для срачу сюди й заходить.

Спамте це лайно, щоб воно не смерділо на гілці та не робило недружню атмосферу.
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08.03.2022 09:42 Ответить
Таке враження що вони знущаються з Украины.
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08.03.2022 09:44 Ответить
Шановні співгромадяни!!! Я Вас дуже ПРОШУ,перечитати казку про рибака і золоту рибку,мені здається,що в Ваших коментарях,приблизно така-ж ситуація!!!! Моя донька проживає в Італії,так вона ходить кожен день і кожен день відправляють фури з гуманітаркою,одну відправили--інша підходить на загрузку. Я не буду перераховувати скільки нам надали зброї,дякуючи якій,стільки перепалили кацапні,а санкції--безпрециндентні,у Гітлера таких не було. Я розумію,і хотів-би сам,щоб ще більш,але ми далекі всі від політичної ситуації і її наслідків,тож низький уклін всім хто допомагає,як говориться **ВСИМ ЧИМ МОЖЕМО**!!!!
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08.03.2022 09:44 Ответить
Ручною стрілецькою зброєю не збити кацапську ракету, яка летить на житлові квартали Чернігова з території білорашки чи з акваторії Чорного моря.
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08.03.2022 10:24 Ответить
До жопи та гуманітарка. В Україні поки що вистачає продовольства на вільних територіях. Його не вистачає в блокованих містах а туди ваша гуманітарка все одно не потрапить. Зате щоденно ЕС платить Росії сотні мільйонів євро за нафту і газ які трансформуються у вбивства дітей Чернігова та Харкова, а отут вас чомусь нема... Навіть тут...
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08.03.2022 10:32 Ответить
В кожної людини потрібно,щоб була ОСОБИСТА думка і це вірно. Ось дивіться,мою думку підтримало 4-и людини,вашу--ніхто,можливо потрібно переглянути свої погляди?Можливо вони хибні? ВІрно,мисливською рушницею літак не зіб*єш і гуманітарка не так важлива як зброя,але буде краще,якщо всі відмовляться від кацапської нафти і почнуть ставати їхні підприємства і там почнеться безробіття. Так можете не сумніватись,що європейці вийдуть на протести і будуть вимагати НЕЙТРАЛІТЕТУ в цій війні,навіть не сумнівайтесь!! Хіба приклад даунбасії не навчив,чи то європейці зустрічали кацапню з хлібом і сіллю,та на сьогодні почитаєш їхні коментарі,так там одне **ВСЕ ВІРНО,ЦЕ ВАМ ЗА ДОНЕЦЬК**,хоча я ніколи не бачив фото,де були-б руїни,такі,як самі МАЛЕНЬКІ в наших містах. Моя порада,не потрібно лізти туди,де ми ВСІ з вами,ПОВНИЙ НУЛЬ!!!Ще приклад Північної Кореї,там в придурка, МОЖЛИВО, є якась маленька бомбочка і то ,навіть США,боїться,щоб її застосували,а в цього клоуна ....... самі знаєте скільки тих бомбочок,тим паче заявляв,що може примінити,а це--ГАПЛИК ВСЬОМУ СВІТУ!!!!
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08.03.2022 11:42 Ответить
Нє, погляди тут ні до чого - воно на роботі. А робота у них проста - відкладати побільше купок.
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08.03.2022 16:29 Ответить
По фрейду.
Дивіться на форму хлопців (не на орієнтацію )) ) і на зміст пісні:
https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M
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08.03.2022 09:52 Ответить
"Якщо потрібно, ми зробимо більше…"

---

…если ***** разрешит.
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08.03.2022 10:17 Ответить
Про ситуацію із закритим небом. Нічого не буде, поки "рішали" ведуть сепаратні переговори на умовах та території агресора
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08.03.2022 10:18 Ответить
Звісно потрібно! Робіть!!!!
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08.03.2022 10:25 Ответить
https://censor.net/ua/photo_news/3322725/naslidky_bombarduvannya_jytlovyh_kvartaliv_sum_rosiyiskoyu_aviatsiyeyu_fotoreportaj_21 Що іще треба?
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08.03.2022 10:33 Ответить
Було б непогано підкріпити слова ну хоча б літаками!!!!
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08.03.2022 15:21 Ответить
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
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08.03.2022 16:55 Ответить
Можно подумать они не знают ,что нам надо.
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08.03.2022 16:56 Ответить
 
 