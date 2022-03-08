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Задержаны 8 украинцев-дезертиров, пытавшихся бежать в Молдову. Среди них сын и внук певицы Ротару, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Восемь граждан Украины задержаны при попытке нелегально перейти границу с Молдовой.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Среди них - сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, 1970 года рождения, и внук певицы Анатолий Евдокименко 1994 года рождения. Так выглядят дезертиры. Вообще, я думаю, парламент должен принять закон о лишении гражданства Украины за дезертирство и незаконное оставление государства во время войны ", – отметил журналист.
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Їх не треба громадянства лишати, а мобілізувати в армію напередодні перемоги в "будівельні війска"- хай розчищають руїни по всім зруйнованим містам і селам.
Не дивись на мене, грай, музико, грай!
А ці криси відкормлені
за гроші народу втікають як пацюки …
"Який бовдур дав Ротару героя України"
А що, це велика таємниця? Можна навіть просто вгадати, якщо не з першого разу,
то обов'язково з другого вийде.
КУЧМА.
родную продадут .
Эгита ! м .... ля !
*****
https://www.youtube.com/watch?v=TAyZBZIhy5U
Ддя б о т о в - оригинал.
София Ротару на День Рождения Кадырова
Трибунал
и комендантский взвод.
Так было и есть во всех Армиях мира.
С толерантными нам Новую Украину не построить .