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Украинские бойцы захватили парадный танк россиян в Сумах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг РФ.

Цензор.НЕТ информирует, ссылаясь на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Украинцы активно заменяют российский флаг на технике желто-голубыми лентами. Есть видео. Осторожно, нецензурная лексика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ранковий улов", - бійці сумської тероборони захопили у полон партію російських окупантів. ВIДЕО
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Топ комментарии
+67
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10🔥

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором

@kievmap
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08.03.2022 10:52
+49
Парадні танки зазвичай не воюють, щось в москалів пішло не так.
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08.03.2022 10:46
+39
Україна відхилила заявки НАТО про вступ до Сумської, Миколаївської, Київської, Чернігівської тероборони.
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08.03.2022 10:50
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На них можуть бути маяки!
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08.03.2022 10:45 Ответить
Какие нах маяки...максимум это куча гавна после обосравшегося винторогого скота...
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08.03.2022 10:52 Ответить
Це і є кацапський «майак» - на нього страшні мухи-бомбовози летять із расєі.
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08.03.2022 11:17 Ответить
обесточить и проверить. делается легко
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08.03.2022 10:55 Ответить
маячек с автономным питанием обычно, просыпается раз в сутки, смотрит положение по спутникам, отсылает сообщение на сервер, и засыпает обратно чтобы не вычислил сканер. батарейки хватает на пять лет. так работают автомобильные противоугонные маячки.
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08.03.2022 11:22 Ответить
автоугонщики эти штуки уже давно освоили.
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08.03.2022 11:30 Ответить
Парадні танки зазвичай не воюють, щось в москалів пішло не так.
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08.03.2022 10:46 Ответить
Ага- геть усе пішло не так.
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08.03.2022 10:48 Ответить
Не - "Обережно, нецензурна лексика", а - "Обережно, російська мова". В українській мові нецензурної лексики нема.
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08.03.2022 10:46 Ответить
ниче, этот танк еще поучаствует в параде на москве. С украинским флагом
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08.03.2022 10:47 Ответить
Мені цікаво чи буде у москалі цього року парад на 9 травня. І яка там буде техніка - лісапеди і мотоблоки, чи буде хоч один танк
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08.03.2022 10:49 Ответить
мультики покажут как всегда аналоговнетные
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08.03.2022 11:06 Ответить
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08.03.2022 11:11 Ответить
Зараз на нього Гундяй нападе.
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08.03.2022 11:17 Ответить
Будуть картонні корбки-макети носити ..
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08.03.2022 11:17 Ответить
😁😂
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08.03.2022 12:34 Ответить
Ага. И они, как в 41-ом, прямо с красной площади в бой, бо это будут последние ходячие.
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08.03.2022 12:54 Ответить
А Вы представьте себе, какой "бессмертный полк" с двадцатилетними дедами на палках пройдётся по всей расее в этом году на 9-ое мая!
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08.03.2022 13:01 Ответить
Они сделают вид, что их не было. И будут вещать со всех утюгов, как помнят, что их деды воевали и сами они против войны. Наш дед дошедший с Жуковым до Берлина, точно в гробу переворачивается.
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08.03.2022 13:17 Ответить
А я думаю - обязательно повылазят.
Формальное действо с чужими портретами, розданными по разнарядке, наполняется для них неким смыслом, когда можно ощущать личную непосредственную причастность к истории. Они так долго участвовали в карнавале победобессия в чужих костюмах, а теперь они могут ощутить себя главными действующими персонажами и почувствовать, что весь этот карнавал в их честь.
Как пить дать - повылазят все даже с портретами пропавших без вести.
На месте путина стоило бы отменить сие некрафильное шествие, способное рассекретить масштаб расейской жопы.
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08.03.2022 13:47 Ответить
Заплакав од радості.
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08.03.2022 13:29 Ответить
Україна відхилила заявки НАТО про вступ до Сумської, Миколаївської, Київської, Чернігівської тероборони.
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08.03.2022 10:50 Ответить
НАТО вступить до полку "Азов"?
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08.03.2022 10:52 Ответить
Ну, не знаю, там суворий відбір…
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08.03.2022 10:56 Ответить
По крайней мере, ссыкунов там нет и не берут!
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08.03.2022 15:03 Ответить
- під Ірпенем, Бучею та Гостомелем помічені БТГр від 98 вдд та 155 обрмп. Ці військові частини перебували за територією України в якості резервів, тобто це і є той останній огірок, про котрий ми говорили днями. Маю нагадати, що в боях за Луганський аеропорт львівські десантники вже били 98 вдд, зокрема в рукопашних схватках, після відходу наших з вщент розбитого летовища росіяни дві доби боялися туди зайти. У літню спеку 2014 року там вмирали кинуті своїми без води і меддопомоги російські поранені. Зараз відбудеться так само, єдина різниця - кинуті своїми іванівські десантники будуть замерзати. Присутність морської піхоти аж з Владивостока говорить про те, що в Україну пригнали ВСЕ більш-менш боєздатне. Я б зрозумів застосування морської піхоти на Київському морі, але в Ірпені?
- для захоплення Києва формується штурмове угруповання, до котрого включають підрозділи Росгвардії (Грозний), 27 загін СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центр СпП Росгвардії "Вітязь" (Москва) та приватну військову компанію "Ліга" (колишня "Вагнер", ребрендінг там у них). Тобто у противника НЕ ЛИШИЛОСЯ військ, з котрих можна сформувати штурмовий ешелон. У справу кидають поліційні сили, котрі доповнюють взагалі приватною конторою. Не варто вважати ПВК якимись надлюдьми - звичайні найманці, підготовлені трохи краще за тих, кого ми вже тут переробили на добрива.
Пенсіонінформбюро також наголошує на тому, що ЗСУ та інші сили оборони ЛИШЕ почистили російську картопельку, бійці з низькою мотивацією або склали зброю, або вмерли. Ті, хто лишився, будуть битися набагато впертіше, вони - носії шовіністичної ідеології великоросів. Наша задача - не переконати їх у неправоті, а знищити цю ідеологію. Бої стануть набагато складнішими.
Україно, вперед!
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08.03.2022 10:52 Ответить
Життя ******** не дати ! Палити каленним залізом тіх , хто таке чинив з нашими людми в Ірпені , Гостомелі ,Бучі.
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08.03.2022 11:24 Ответить
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10🔥

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором

@kievmap
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08.03.2022 10:52 Ответить
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08.03.2022 11:14 Ответить
😂👍
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08.03.2022 12:35 Ответить
На параді в травні на масквабаді будуть лише поліцаї і діди на палках
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08.03.2022 10:52 Ответить
думаю,фуйло ще трохи приберіг своїх кріпосних давити.
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08.03.2022 11:03 Ответить
и пиво по 24гривні
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08.03.2022 13:09 Ответить
2йпо счёту
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08.03.2022 10:55 Ответить
Таки танк готувався для параду в Києві але ні, свято пройде в Масквабаде під гімн України.
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08.03.2022 10:56 Ответить
кацапский военторг на службе Укрианы. молодцы хлопцы
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08.03.2022 10:57 Ответить
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08.03.2022 10:58 Ответить
Вони вже готові до параду.
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08.03.2022 11:26 Ответить
Кацапським воякам не дадуть повернутись до матишкирусі, щоб вони не розповідали іншим воякам і ваті, як їх тут роз@башили
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08.03.2022 11:01 Ответить
Всё, что есть уже кидают в бой... И до сраки )
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08.03.2022 11:03 Ответить
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08.03.2022 11:04 Ответить
РСЗО Ураган. Пишу для форумчан, кто не знает.
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08.03.2022 11:11 Ответить
в наших називають смерч
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08.03.2022 11:30 Ответить
Нет. РСЗО Смерч другая,более мощная,чем Ураган.
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08.03.2022 11:32 Ответить
Смерч крупнее.
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08.03.2022 11:40 Ответить
Після нашої перемоги треба обов'язково у Києві треба створити музей трофеїв рашисткої техніки. На згадку нащадкам, щоб не забули, які вони сусіди московити
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08.03.2022 11:06 Ответить
А хто сказав щось "проти"?! Наші предки після перемог завжди проносили на парадах трофеї - зброю (особливо гармати) і знамена переможеного війська От і ми в парадній колоні повинні показать підрозділи ЗСУ, озброєні трофейною технікою москалів!!! Я навіть не заперечу, коли на передній броні (на час параду) розкладуть російські "триколори" - це для них буде ще більшою ганьбою!!!
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08.03.2022 11:20 Ответить
І ще на "триколори" посадити нагодованих собак!
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08.03.2022 12:03 Ответить
Ну то Ви вже занадто-собачек потрiбно кормить...
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08.03.2022 12:40 Ответить
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08.03.2022 11:12 Ответить
Обережно,нецензурна лексика??? *****,я вас прошу..тільки не зараз про політкоректність.
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08.03.2022 13:16 Ответить
 
 