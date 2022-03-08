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Украинские бойцы захватили парадный танк россиян в Сумах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг РФ.
Цензор.НЕТ информирует, ссылаясь на Facebook Сухопутных войск ВСУ.
Украинцы активно заменяют российский флаг на технике желто-голубыми лентами. Есть видео. Осторожно, нецензурная лексика.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ранковий улов", - бійці сумської тероборони захопили у полон партію російських окупантів. ВIДЕО
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+67 вставай
показать весь комментарий08.03.2022 10:52
+49 буков
показать весь комментарий08.03.2022 10:46
+39 Анатолий Воробей 64c537e3
показать весь комментарий08.03.2022 10:50
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Формальное действо с чужими портретами, розданными по разнарядке, наполняется для них неким смыслом, когда можно ощущать личную непосредственную причастность к истории. Они так долго участвовали в карнавале победобессия в чужих костюмах, а теперь они могут ощутить себя главными действующими персонажами и почувствовать, что весь этот карнавал в их честь.
Как пить дать - повылазят все даже с портретами пропавших без вести.
На месте путина стоило бы отменить сие некрафильное шествие, способное рассекретить масштаб расейской жопы.
- для захоплення Києва формується штурмове угруповання, до котрого включають підрозділи Росгвардії (Грозний), 27 загін СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центр СпП Росгвардії "Вітязь" (Москва) та приватну військову компанію "Ліга" (колишня "Вагнер", ребрендінг там у них). Тобто у противника НЕ ЛИШИЛОСЯ військ, з котрих можна сформувати штурмовий ешелон. У справу кидають поліційні сили, котрі доповнюють взагалі приватною конторою. Не варто вважати ПВК якимись надлюдьми - звичайні найманці, підготовлені трохи краще за тих, кого ми вже тут переробили на добрива.
Пенсіонінформбюро також наголошує на тому, що ЗСУ та інші сили оборони ЛИШЕ почистили російську картопельку, бійці з низькою мотивацією або склали зброю, або вмерли. Ті, хто лишився, будуть битися набагато впертіше, вони - носії шовіністичної ідеології великоросів. Наша задача - не переконати їх у неправоті, а знищити цю ідеологію. Бої стануть набагато складнішими.
Україно, вперед!
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором
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