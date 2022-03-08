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Польские добровольцы вместе с украинцами дают отпор российским оккупантам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали кадры боя польских добровольцев и украинских воинов с русскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Польские добровольцы вместе с украинцами дают отпор оккупантам.

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Топ комментарии
+101
Красава, весь мир едет ******* кацапов !!!
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08.03.2022 10:42
+69
То польскі пан вояк барзо лютий
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08.03.2022 10:45
+65
Той випадок, коли все зрозуміло без перекладу)
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08.03.2022 10:46
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Курва
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08.03.2022 10:42 Ответить
Хто?
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08.03.2022 11:20 Ответить
кацапська курва
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08.03.2022 11:29 Ответить
Та зорзуміло, я хотів у автора запитати...
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08.03.2022 11:43 Ответить
Автор знайоме слово почув
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08.03.2022 11:56 Ответить
Красава, весь мир едет ******* кацапов !!!
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08.03.2022 10:42 Ответить
Путин расследует хищение средств на создание в Украине "пятой колонны". Вероятно, именно с этим связаны недавние сообщения о том, что его кум Виктор Медведчук пытался покончить жизнь самоубийством: он может быть причастен к расхищению не менее 1 миллиарда долларов, выделенных ему Путиным на эти цели.
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08.03.2022 10:42 Ответить
така ***** цей фейк, цьому м...чуку ще спасибі казать?
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08.03.2022 12:14 Ответить
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08.03.2022 10:44 Ответить
То польскі пан вояк барзо лютий
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08.03.2022 10:45 Ответить
русские иду на х*й
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08.03.2022 11:31 Ответить
😁😂
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08.03.2022 16:44 Ответить
Той випадок, коли все зрозуміло без перекладу)
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08.03.2022 10:46 Ответить
Не поляк, скорее просто работал в Польше.
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08.03.2022 10:47 Ответить
так..через пару мєсонців я так само говорив. але цей пан, ктурего ми забачили має бути поляком. ну і наш напарник з ним, володіючий польською.
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08.03.2022 10:50 Ответить
Ну от, москалі 8 років співали про поляків, дочекались нарешті.
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08.03.2022 10:47 Ответить
То такий поляк, як я - іспанець!!!!
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08.03.2022 10:48 Ответить
А що вам залишається, тішьтесь що це фейк, можна було навіть не заглядати реєстрацію.
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08.03.2022 10:50 Ответить
Раніше бійці ЗСУ теж приколювались, намазавши обличчя темним кремом і говорили на англійській мові з показово перебільшеним акцентом, зображаючи з себе "негрів з НАТО"
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08.03.2022 10:52 Ответить
так техніка розєбана ? чи відпіскоструєна для грунтування
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08.03.2022 10:55 Ответить
Rozjiebali rosyjskiе gówno!
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08.03.2022 10:49 Ответить
Це українець розповідає ламаною польською мабуть своїм польським друзям
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08.03.2022 10:51 Ответить
Він каже про себе на 1/4 поляк, на 1/2 українець, на 1/4 єврей.
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08.03.2022 11:06 Ответить
почему все видео заливаются в российский телеграмм?
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08.03.2022 10:51 Ответить
Бо такі відео в ютубі легко блокуються скарагами сотень русофашистстких ботів на "невідповідність контенту правилам хостингу". Та й взагалі, в ютубі є агоритми автоматичного визначення і блокування контенту з кривавим місивом на асфальті, яке колись було кацапським "асвабадітєлєм". Ютуб - це про котиків-собачок, селебріті і нові айфони.
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08.03.2022 10:55 Ответить
********* хоть одну кацапскую мразь что может быть лучше!
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08.03.2022 10:51 Ответить
Тут ролик трохи обрізаний, там він далі говорив, що "бити кацапів - то приємність", що полякам так сподобалося, що багато крутили ті його слова :Р

https://www.tysol.pl/a80186-to-nagranie-podbija-siec-bic-ruskich-to-k-wa-przyjemnosc-jestesmy-tu-dla-przyjemnosci-video
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08.03.2022 10:52 Ответить
А ось і братський народ
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08.03.2022 10:52 Ответить
З братськими народами треба закінчувати бо це тупа комуністична ідеологія, а ось справжні друзі виявляються у саме такі часи як зараз...
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08.03.2022 11:00 Ответить
Лукаш уже обдристался. По информации наших очень осведомлённых порталов, в Белоруссии началась тайная мобилизация в армии. Призывники разбегаются на Запад.
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08.03.2022 10:54 Ответить
Ого, то чоловік файно каже кацап - курва, це слово повинно означати цілу націю що проживає в кацапії.
Країна на карті - .уйловське царство.
Народ що там проживає - курви, орки, лапті і т.д.
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08.03.2022 10:54 Ответить
Збулась перша мрія кацапів про польських найманців, залишились негри на бронетранспортері.
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08.03.2022 10:56 Ответить
відстаєш від новин: 200 нігерійців записалися добровольцями
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08.03.2022 11:10 Ответить
На ЦН в часи війни страждає факт-чекінг. Спочатку публікують фейк, а потім оцінюють. Я не проти участі польських добровольців у війні проти лапте-рейха. Але чоловік на відео такий поляк, як Бутусов балерина
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08.03.2022 10:58 Ответить
Ну і що поганого у тому що якщо це навіть і фейк))) це лише вам казламордим діє на нервову систему, решта сприймає цей фейкнефейк з задоволенням...
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08.03.2022 11:03 Ответить
Висловлюю глибоку стурбованість з приводу твого коментаря. Для мене дуже важлива твоя думка. Напиши ще щось.
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08.03.2022 11:13 Ответить
😁😂👍
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08.03.2022 16:56 Ответить
столяр 61мільйонний, по фейкам спец... Слизький типчик...
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08.03.2022 11:16 Ответить
багато росіян також воюють на нашему боці
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08.03.2022 10:59 Ответить
Росіянин - це громадянин росії.
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08.03.2022 11:01 Ответить
так і воюють за Україну проти путенської орди
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11.03.2022 11:58 Ответить
З літаками виникла проблема, тощо хтось багато і голосно кричав. Поляки готові допомагати у важливих питаннях, але без розголосу. Щоб москалі не одразу взнали, щоб Польща сама не потрапила під удар, не стала стороною конфлікту.
Є іноземні добровольці - їм величезна подяка, але ніяких облич і зізнань на камери. Менше понтів, більше реальних справ.
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08.03.2022 11:05 Ответить
dziękujemy bardzo
https://youtu.be/7nAsTU9gpKI
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08.03.2022 11:10 Ответить
Сбылись влажные мечты скабеевой, солдаты НАТО уже тут.
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08.03.2022 11:11 Ответить
Дуже скоро підтягнуться наші миротворці з усіх гарячих точок світу, бо в нас зараз найгарячіше і потрібно захищати батьківщину в першу чергу.
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08.03.2022 11:15 Ответить
В цій ситуації ти просто корисний ідіот путіна.
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08.03.2022 11:20 Ответить
Респект полякам!🤗
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08.03.2022 11:16 Ответить
Доброго дня, Сандра! Пан очень доходчиво и наглядно рассказал и показал, что они сделали с русским gowno - и про технику, и про тех, кто в ней сидел.
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08.03.2022 14:39 Ответить
Привет! А я поняла, что он сказал
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08.03.2022 17:22 Ответить
А сколько сил и бабла нароссийских пенсионеров потратили кремлёвские унитазные бачки пытаясь вбить клин между Польшей и Украиной!!! Но и тут что-то пошло не так. В отличие от нароссийских одноклеточных, поляки хорошо помнят кто Вторую мировую войну начал!
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08.03.2022 11:21 Ответить
Rozjiebali rosyjskiе gówno!

Как же прекрасен польский язык )))))
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08.03.2022 11:29 Ответить
ОЧЕНЬ красивый и ОЧЕНЬ наглядный язык полськи!
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08.03.2022 14:40 Ответить
Это не поляк, это наш! Есть полное видео, он там на украинский переходит и говорит чтобы поляки присоединялись!!!
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08.03.2022 11:44 Ответить
Polacy jesteście niesamowici !
Wiełkie podziekowanie od ukrainców za pomoc dla uchodców.
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08.03.2022 12:20 Ответить
Це не поляк-він ледве говорить польською і розповідає полякам від українця.
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08.03.2022 12:34 Ответить
Русіш курва мать😆
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08.03.2022 13:07 Ответить
Бог Вам в помощь и всем оставаться живыми!
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08.03.2022 14:04 Ответить
Класс
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08.03.2022 14:47 Ответить
 
 