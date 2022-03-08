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Польские добровольцы вместе с украинцами дают отпор российским оккупантам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали кадры боя польских добровольцев и украинских воинов с русскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Польские добровольцы вместе с украинцами дают отпор оккупантам.
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показать весь комментарий08.03.2022 10:42
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https://www.tysol.pl/a80186-to-nagranie-podbija-siec-bic-ruskich-to-k-wa-przyjemnosc-jestesmy-tu-dla-przyjemnosci-video
Країна на карті - .уйловське царство.
Народ що там проживає - курви, орки, лапті і т.д.
Є іноземні добровольці - їм величезна подяка, але ніяких облич і зізнань на камери. Менше понтів, більше реальних справ.
https://youtu.be/7nAsTU9gpKI
Как же прекрасен польский язык )))))
Wiełkie podziekowanie od ukrainców za pomoc dla uchodców.