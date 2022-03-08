Начался первый этап эвакуации населения из Сум. ВИДЕО

В Сумах начался первый этап эвакуации населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграмме.

"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - отметил он.

Тимошенко также опубликовал видео, где видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами.

Ранее анонсировалось, что после нескольких срывов попыток эвакуации мирных жителей российской стороной, 8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, никакие другие маршруты не оговаривались.