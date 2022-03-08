РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 318 12
Сумы (826) эвакуация (1750) Тимошенко_Кирилл (421)

Начался первый этап эвакуации населения из Сум. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумах начался первый этап эвакуации населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграмме.

"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - отметил он.

Тимошенко также опубликовал видео, где видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами.

Ранее анонсировалось, что после нескольких срывов попыток эвакуации мирных жителей российской стороной, 8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, никакие другие маршруты не оговаривались.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
іноземних студентів відправили
показать весь комментарий
08.03.2022 11:07 Ответить
Так, цих кацапи чіпати не будуть, бо очкують.
показать весь комментарий
08.03.2022 11:13 Ответить
.......ну да, мимо них будут бросать бомбы и "высокоточные" ракеты.....
.......оркам пох.....
показать весь комментарий
08.03.2022 11:16 Ответить
.....дай Бог чтобы что бы эвакуация прошла нормально....
показать весь комментарий
08.03.2022 11:18 Ответить
Поки китайців вивозимуть, то все буде нормально, а що потім, то впевненості ноль.
показать весь комментарий
08.03.2022 11:36 Ответить
А ось, власне, те, про що я й казав. Першу колону (з іноземцями) пропустили, а другу (з українцями) обстріляли.

"Друга колона із мирним населенням із Сум, яка планувалася на 13:00, не поїхала. Російські танки відкрили вогонь у напрямку виїзду із міста. Автобуси із Полтавщини із сумчанами поїхали на стоянку в депо." ©
показать весь комментарий
08.03.2022 13:21 Ответить
Это вынужденная приостановка террористических атак кацапских свиней. Уж очень сильных звиздюлей выписали украинцы хлостанской выгребной яме.
показать весь комментарий
08.03.2022 11:11 Ответить
Как в песне "Дрозды - "в Украине оркам дают *****, от души дают, а не для славы".
показать весь комментарий
08.03.2022 11:40 Ответить
все, уже закончилась эвакуация. пропустили кацапы носранцев, а сумчан заворачивают. слышна стрельба.
показать весь комментарий
08.03.2022 12:41 Ответить
Ви курви, організатори, а розкажіть ВСІМ українцям хто їде в той колоні...
показать весь комментарий
08.03.2022 12:59 Ответить
 
 