"Мы придем и вас развалим! Подкрепление уже в Николаеве", - Ким предупредил россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Николаевской ОГА рассказал, что 8 марта 1943 началось освобождение Николаевщины и предупредил современных оккупантов о скором наступлении ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Виталия Кима.
Так, глава Николаевской ОГА провел краткий экскурс в историю освобождения Николаевщины в 1943 году.
"8 марта 1943 года именно в эту дату началось освобождение конкретно Николаевской области. И первый населенный пункт, который был освобожден - это Новый Буг".
Виталий Ким призвал земляков подтверждать историю. Кроме этого, он отметил, что в город Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска.
"Мы готовим наступление. Мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", - подчеркнул Виталий Ким.
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Смерть ворогам!
https://twitter.com/i/status/1501055241789358080
Хорошие икрасивые традиции - основа государства
Началась Украинская отечественная война, в которой украинский народ победит над москвой-ордой, тюрьмой народов.
Победа будет за Украиной!
Свободу народам московской империи-роССии-орды!!!
А ещё Николаев- город корабелов. Только надо Новинского на Гиляку повесить за развал судостроительных заводов
- С праздником, дорогие наши женщины. Случайно увидел, что сегодня 8 марта, думаю - катастрофа... День, который обычно проводишь со своими близкими, приходится вот заниматься... Я желаю вам, чтобы ваши сыновья, отцы, родные, близкие позвонили вам сегодня, сказали, что все хорошо. Чтобы не было никаких потерь. Как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья. Всего лишь, чтобы был мир и никто не стрелял, - сказал Ким.
він, ну просто, один позитив.......