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"Мы придем и вас развалим! Подкрепление уже в Николаеве", - Ким предупредил россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Николаевской ОГА рассказал, что 8 марта 1943 началось освобождение Николаевщины и предупредил современных оккупантов о скором наступлении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Виталия Кима.

Так, глава Николаевской ОГА провел краткий экскурс в историю освобождения Николаевщины в 1943 году.

"8 марта 1943 года именно в эту дату началось освобождение конкретно Николаевской области. И первый населенный пункт, который был освобожден - это Новый Буг".

Виталий Ким призвал земляков подтверждать историю. Кроме этого, он отметил, что в город Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска.

"Мы готовим наступление. Мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать  Николаевщину именно с 8 марта", - подчеркнул Виталий Ким. 

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Топ комментарии
+71
Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!
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08.03.2022 11:20
+56
Позетивнейший чувак этот Ким.
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08.03.2022 11:21
+52
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08.03.2022 11:38
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Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!
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08.03.2022 11:20 Ответить
+ две недели война идёт, сказки про учения пусть себе засунуть в задницу, те кто щас по украинской земле гуляет из мокшан -подлежит уничтожению
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08.03.2022 11:40 Ответить
Не треба нікого попереджати. Треба повбивати усіх кацапів щоб ніхто з тих падлюк не втік! Смерть московитам!
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08.03.2022 11:21 Ответить
Позетивнейший чувак этот Ким.
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08.03.2022 11:21 Ответить
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08.03.2022 11:32 Ответить
Только хотел написать тоже самое
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08.03.2022 11:52 Ответить
Что-то им сказали такое, от чего улетучились иллюзии непобедимости.
https://twitter.com/i/status/1501055241789358080
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08.03.2022 11:22 Ответить
Їм сказали, що усім кацапам пзда і пояснили чому і як ! 😁👍🇺🇦
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08.03.2022 11:26 Ответить
Сраная телега не показывает видео
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08.03.2022 11:25 Ответить
Это твиттер.
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08.03.2022 12:27 Ответить
раньше мы шутли "Миколаев мисто корабелив та наркоманив". сейчас знаю, Николаев город героев и воинов
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08.03.2022 11:25 Ответить
Маю ПРЕвелике бажання, щоб війна пройшлася по Мордору! Щоб все орки відчули, що відчула Україна.
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08.03.2022 11:26 Ответить
РЕСПЕКТ!С БОГОМ!
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08.03.2022 11:26 Ответить
рашка ! Мы прийдём и вас развалим - готовый мем
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08.03.2022 11:28 Ответить
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08.03.2022 11:30 Ответить
Носки у Кима - классные. После победы над рашистами , надо такие носки включить в парадную форму ТРО НИКОЛАЕВА.

Хорошие икрасивые традиции - основа государства
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08.03.2022 11:37 Ответить
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08.03.2022 11:38 Ответить
Прибити на ворота Кремля.
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08.03.2022 11:38 Ответить
Теж варіант 😀😀😀 а
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08.03.2022 11:41 Ответить
В Царгороді прибивала Русь щит, а маскалям достатньо й шкарпеток. Бо вони не воїни, а прості вбивці.
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08.03.2022 11:42 Ответить
Трюдо уже завидует)
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08.03.2022 11:42 Ответить
Скільки в нас гідних людей у Верховну Раду!!!!
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08.03.2022 11:33 Ответить
Московские фашисты из РФ, без объявления войны, напали на мирные города Украины-Руси.

Началась Украинская отечественная война, в которой украинский народ победит над москвой-ордой, тюрьмой народов.

Победа будет за Украиной!

Свободу народам московской империи-роССии-орды!!!
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08.03.2022 11:34 Ответить
я за нього голосуватиму на виборах
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08.03.2022 11:35 Ответить
Поміняю прописку на Миколаївську і проголосую за Кіма.
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08.03.2022 11:36 Ответить


А ещё Николаев- город корабелов. Только надо Новинского на Гиляку повесить за развал судостроительных заводов
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08.03.2022 11:39 Ответить
А-а-а-а... Так то звідси посилають російських військових корабелов на... в місця їх постійної дислокації?
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08.03.2022 11:41 Ответить
Его надо в следующие президенты.
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08.03.2022 15:50 Ответить
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08.03.2022 11:38 Ответить
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08.03.2022 11:41 Ответить
***
- С праздником, дорогие наши женщины. Случайно увидел, что сегодня 8 марта, думаю - катастрофа... День, который обычно проводишь со своими близкими, приходится вот заниматься... Я желаю вам, чтобы ваши сыновья, отцы, родные, близкие позвонили вам сегодня, сказали, что все хорошо. Чтобы не было никаких потерь. Как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья. Всего лишь, чтобы был мир и никто не стрелял, - сказал Ким.
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08.03.2022 12:07 Ответить
Кім має стосунок до оборони міста,як і Зеленський до оборони країни.На робочому місці,не заважає,то й добре.
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08.03.2022 12:17 Ответить
Почему мы не херачим по територии окупанта.Свинособаки в Белгороде,Ростове должны сидеть по подвалах безвылазно.
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08.03.2022 12:40 Ответить
маловато у нас ещё огневой мощи.., надо поднакопить.
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08.03.2022 14:05 Ответить
я бачу в цьому хлопцю майбутнього політика з великої букви.
він, ну просто, один позитив.......
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08.03.2022 14:54 Ответить
Кім красавчік
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08.03.2022 14:55 Ответить
*****, отберите у этого тела уже гаджет - ну сливает шо можно и шо не можна.
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08.03.2022 16:21 Ответить
 
 