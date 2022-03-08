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Если мир будет в стороне – он потеряет себя, - обращение Зеленского о ходе боевых действий. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина борется с оккупантами уже 13-й день, уничтожая их всюду.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть условные ценности. Для всех одинаковые. В первую очередь, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", - отметил Зеленский.
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Борислав Береза:
1045 іноземних журналістів не можуть акредитуватися та приїхати в Україну, щоб висвітлити війну РФ .
Їх документи застргяли у СБУ.
Висвітлення потрібно нам як і зброя, а СБУ блокує.
Заявки були подані 10 діб тому, а всі на паузі в СБУ.
Хто блокує та чому?
Іноземні журналісти в Україні працюють, тобто акредитацію дають...
Всі 1045 не можуть бути агентами пуйла.
Олександр Олесь про Європу
Пам'ятай (1931 рік)
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
Когда хутин бомбил Сирию , мир молчал , бо был законно избранный АСАД и воюющие против него «террористы»
НО КОГДА законно избранный президент Украины обращается за помощью , возникают вопросы к мировому обществу