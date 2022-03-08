"Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допрос российского военного. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось видео допроса российского оккупанта, попавшего в плен под Николаевом.
Видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.
Шокирующий допрос и диалог с матерью задержанного российского террориста Ивана Темного, военнослужащего 126-й бригады береговой обороны.
На камеру он говорит матери, что "мы не миротворцы, как говорили, а оккупанты - людей убивали мирных".
Мать ему отвечает: "Сыночек, ты же не виноват. Протестируй, мы же не виноваты. Они же понимают, что вы обычные солдаты. Скажи, что ты ушел в армию, потому что тебе не за что ребенка кормить".
Оккупант попросил мать обращаться к российским властям, чтобы забрали его. Сказал, что из его части в живых остались около 15-20 человек.
Пожалуйста, подождите...
А за день до того по телефону мабуть хвалився скількох убіл і як намарадьоріл.
Как гусли, очко его ревет
Кап-кап-кап - из битых глаз солдата
Капают слезы на смартфон
Но не обольщайтесь.эти твари шли изначально. осознанно и с уверенностью в Украину убивать .грабить. мародерить.насиловать.Что эти твари и делают.
***** навмисно тримав своє бидло голодним та босим, щоб воно від відчаю пішло вбивати «хахлов» за гроші, а потім щоб змогло мародерити в Україні та везти своїм самкам шубкі та сережки, які вони відбирають у наших дівчат. Голодна біомаса на расєї ще є, їх ще багато, мобілізація вже почалась, тому що ***** вчора казало, що «срочники и резервисти на войну не поедут, только контрактники», а це означає, що все навпаки.
Не стреляло оно ******. *******.. Мне как матери сына противно это слушать.
А вчитися та працювати воно не пробувало?
Та й миттєва сдача у полон це йще один шлях бути дійсно й абсолютно невинним ... Хоча , кожний , хто голосував за ***** -- співучастник масових вбивтв .