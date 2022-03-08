Оккупанты на Сумщине бросили свою технику, убегая от ВСУ. ВИДЕО (исправлено)
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В Сумской области после боя российские оккупанты побросали свою технику.
Соответствующее видео было распространено в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, что, ребята, как-то так. После нашего боя п#дараcня начала бросать танки и бежать. Как-то так. Ребята - молодцы. Слава Миргороду, слава Украине!" – сказал мужчина за кадром.
Отметим, что слова о Миргороде, вероятно, означают, что защитник Украины родом из этого города на Полтавщине, а не то, что там ведутся бои.
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+38 Randall Flag da70119e
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+26 Володимир Шевченко 805b5da6
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+13 Анатолий Панасюк
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Дана Яровая:
Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
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🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
Слава Миргороду - цілком можливо в/ч миргородська їх їбошить
Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области
Й не тільки він один))
Тримаймося 💪✊👍🏼
Тоді б зрада сягнула міжгалактичного рівня)))
Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области