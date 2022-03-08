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Оккупанты на Сумщине бросили свою технику, убегая от ВСУ. ВИДЕО (исправлено)

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Сумской области после боя российские оккупанты побросали свою технику.

Соответствующее видео было распространено в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, что, ребята, как-то так. После нашего боя п#дараcня начала бросать танки и бежать. Как-то так. Ребята - молодцы. Слава Миргороду, слава Украине!" – сказал мужчина за кадром.

Также смотрите: Воины 128-й бригады с помощью "Байрактара" уничтожили три российских танка Т-80. ВИДЕО

Отметим, что слова о Миргороде, вероятно, означают, что защитник Украины родом из этого города на Полтавщине, а не то,  что там ведутся бои. 
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Топ комментарии
+38
Якак краса! Головне не зупинятися і _башити цих _андонів!
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08.03.2022 12:18
+26
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08.03.2022 12:19
+13
Не той тепер до орків Миогород і Хорол річка не та. Будуть там їм "вечори Піздіканьки".
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08.03.2022 12:21
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Якак краса! Головне не зупинятися і _башити цих _андонів!
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08.03.2022 12:18 Ответить
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:23 Ответить
наваляють,це їм не картонний рейхстаг штурмувати.
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08.03.2022 12:26 Ответить
Не рассмотрел буквы, что за соединение..
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08.03.2022 13:10 Ответить
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08.03.2022 12:19 Ответить
Усі усьо вже зрозуміли. побєбобєсіє головного мозку завдає страшні травми!
Лікується тільки смерттю!
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08.03.2022 12:22 Ответить
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08.03.2022 12:23 Ответить
пид*ры.
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08.03.2022 13:26 Ответить
втопився б ти, сволота
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08.03.2022 13:41 Ответить
А этого уже черти на сковороде поджаривают …медленно переворачивая с боку на бок и
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08.03.2022 12:24 Ответить
Жирік-лох пропустив все шоу.
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08.03.2022 12:25 Ответить
Сдох ???
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08.03.2022 12:34 Ответить
Та пока вроде не. Валяется в больничке без сознания или шо то вроде того.
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08.03.2022 12:41 Ответить
Так воно живе?
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08.03.2022 12:46 Ответить
❗️КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

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✅Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
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08.03.2022 12:19 Ответить
Блін, вони вже на Полтавщині
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08.03.2022 12:20 Ответить
Там чорним по білому написано - Сумщина.
Слава Миргороду - цілком можливо в/ч миргородська їх їбошить
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08.03.2022 12:21 Ответить
Блін, а Цензор не може прочитати заголовок відео

Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области

Й не тільки він один))
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08.03.2022 12:26 Ответить
Не той тепер до орків Миогород і Хорол річка не та. Будуть там їм "вечори Піздіканьки".
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08.03.2022 12:21 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!

Тримаймося 💪✊👍🏼
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08.03.2022 12:21 Ответить
Это уже совем рядом от меня,так близко они еще не подходили.
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08.03.2022 12:21 Ответить
Не сцы, поддержим.
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08.03.2022 12:25 Ответить
Да они все время на Гадяч ломились.
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08.03.2022 12:28 Ответить
То ребята с Миргорода, валят кацапню в Сумской области. Под видео правильный заголовок
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08.03.2022 12:34 Ответить
Добре, що вони ще не сказали: Слава Львову, слава Україні!

Тоді б зрада сягнула міжгалактичного рівня)))
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08.03.2022 12:48 Ответить
Хлопці,дивіться щоб нашу миргородську водичку не загадили розкладами,нам ще нею горілочку запивати в день Перемоги.
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08.03.2022 12:21 Ответить
Они сгорят .. в аду!!! Загрязнений грунтовых вод - не будет!
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08.03.2022 12:26 Ответить
Ну, дорога гладкая, а вокруг леса… Отлавливаем, как зайце на пятой версте)
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08.03.2022 12:24 Ответить
Отставить паникую Читаем внимательно: "Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области"
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08.03.2022 12:26 Ответить
Це ж треба було пертися в Україну чоб потім покинути танки і вйобувати полями назад.
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08.03.2022 12:22 Ответить
Ну нам же треба обновить техніку? Вони ж погнали кращу техніку на "разгром хахлов" Зараз уже йде ремонт трофейної техніки А кацапам після війни треба буде витягувать танки Т-62 з консервації щоб по-новому полки комплектувать!
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08.03.2022 12:45 Ответить
Х.уй им, а не Полтаву! Здесь их никто не представляет себе живыми.
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08.03.2022 12:22 Ответить
руССкая православная армия ...
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08.03.2022 12:27 Ответить
Який правий був Тичина, коли у своєму вірші вказав" ...не той тепер Миргород, Хорол річка не та..". Піздячать цапів і під Миргороом і на річці Хорол наші воїни.
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08.03.2022 12:24 Ответить
а як вони вже аж до Миргорода доперли?
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08.03.2022 12:24 Ответить
Отставить панику: Читаем внимательно: "Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области"
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08.03.2022 12:26 Ответить
Нет в Сумской Миргорода. Это у нас в Полтавской.
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08.03.2022 12:29 Ответить
У господарстві все згодиться.
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08.03.2022 12:26 Ответить
смерть ворогам!
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08.03.2022 12:26 Ответить
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08.03.2022 12:27 Ответить
окуеть уже в Миргороде! Как они туда попали?
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08.03.2022 12:27 Ответить
Это Миргородские военные а дело было в сумской области, не правильно заголовок написали
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08.03.2022 12:35 Ответить
им драпать не привыкать . Они всегда так делали и при Наполеоне , и в Первой мировой , и во Второй мировой .
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08.03.2022 12:27 Ответить
ЯК ВОНИ опинились в Миргороді!?
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08.03.2022 12:29 Ответить
ЯК ВОНИ опинились в Миргороді!?
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08.03.2022 12:29 Ответить
По волі Цензора, який розівчився читати підписи під відео))

Демилитаризация армии обитателя Кремля в Сумской области
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08.03.2022 12:34 Ответить
Молодцы
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08.03.2022 12:33 Ответить
Т-80 У. Нам згодиться.
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08.03.2022 12:33 Ответить
Знаєш, а ти якійсь мутний кадр. Спочатку форсив про те, що це Полтавщина, а тепер почав про те, що це не ворожі танки)))
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08.03.2022 12:51 Ответить
Неправильный заголовок. Я так понял, что это отряд из Миргорода ганяет сепаров в Сумской области. Если бы бои шли за Миргород, то мой городок уже давно был бы под орками, потому что мы по дороге.
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08.03.2022 12:38 Ответить
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08.03.2022 13:00 Ответить
пиз*ец руськой армии.
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08.03.2022 13:27 Ответить
Треба переходити у контр наступ. Вбивати цих паразитів на усій Українській землі.
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08.03.2022 13:30 Ответить
Нехватка танкистов
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08.03.2022 14:00 Ответить
и обязательно на тик ток выложить чтобы лайкосы получить, детский сад блеать
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08.03.2022 15:37 Ответить
 
 