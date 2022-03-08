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беженцы (1463) граница (4734) дети (6020)

Мир облетело видео с одиноким украинским мальчиком-беженцем, который сам добрался до границы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сеть тронул ролик с плачущим украинским мальчиком, идущим к границе на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за войны, которую начала РФ. О его родителях ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео облетело большинство мировых телеканалов.

На границе с Польшей в пункте пропуска Медика мальчик лет пяти – напуганный и уставший. Он тепло одет, в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок идет вперед и плачет, потом останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются.

О родителях мальчика или сопровождающих ничего не известно.

Также читайте: Просим ехать в ЕС не через Польшу, - Госпогранслужба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+74
С*ка,е**ные твари оркостан.Никто вам ничего не забудет уе*ки
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08.03.2022 12:40
+38
Кацап пересекший границу Украины с оружием и граждане Украины им помогающие должны быть уничтожены.
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08.03.2022 12:44
+23
Твари! Ни одного не оставить после победы! Уничтожить всех чтоб генетики больше этой не было!
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08.03.2022 12:45
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С*ка,е**ные твари оркостан.Никто вам ничего не забудет уе*ки
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08.03.2022 12:40 Ответить
наши продажные чинуши за немалую сумму всё " забудут " и нас будут заставлять забыть .
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08.03.2022 13:06 Ответить
если сдадите оружие и позволите им, то да.
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08.03.2022 13:09 Ответить
Це вже залежить від нас
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08.03.2022 13:25 Ответить
Господи, малышь!!!
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08.03.2022 12:43 Ответить
*****, це ж хтось знімав... Чому було не допомогти дитині замість знімати?!
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08.03.2022 12:52 Ответить
Колись у 2 світову у 1941 році у Костянтина Сімонова сталася істерика - він накинувся на фотографа, з яким працював у парі як журналіст, що той робить знимки жертв бомбування і колони біженців. Так, це страшно. Але хтось повинен це фіксувати - для тих, хто прийде через 50-100 років!
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08.03.2022 16:51 Ответить
😪
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08.03.2022 13:14 Ответить
Кацап пересекший границу Украины с оружием и граждане Украины им помогающие должны быть уничтожены.
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08.03.2022 12:44 Ответить
боже ,а скільки таких ще?
а скільки не дійшли?

і як після цього не ненавидіти потвор, що роблять з нашим народом ТАКЕ?

сподіваюся , що з цією дитиною все буде добре. що батьки його знайдуть.

але я не уявляю, скільки має пройти років, щоб українець у прощену неділю сказав росіянину "бог простить і я прощаю".

не забудеться це і не буде прощене
АМІНЬ
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08.03.2022 12:44 Ответить
Тетяно, прощення - НЕ БУДЕ. Крапка.
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08.03.2022 12:46 Ответить
Який полон, вашу через коромисло! Хто з орків залишився - живий на гілляку !
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08.03.2022 12:45 Ответить
Твари! Ни одного не оставить после победы! Уничтожить всех чтоб генетики больше этой не было!
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08.03.2022 12:45 Ответить
Орки, здохніть всі ! Ці слізки вам віділлються до сьомого коліна!
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08.03.2022 12:45 Ответить
Є вже випадок , як відправили до Польщі одного , одиннадцятирічного
хлопчика і він дістався 😠
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08.03.2022 12:46 Ответить
на Словаччину, хлопчина добирався самотужки з Запоріжжя
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08.03.2022 13:53 Ответить
Искоренить выродков на веки. Будьте прокляты фашистские бывлядки. Тьма вам вечная!!!
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08.03.2022 12:48 Ответить
Аж дурно от таких видео. Взрослых тоже жалко, но детей... прям вообще срывает крышу. Хотя бы детей спасти надо.
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08.03.2022 12:48 Ответить
Сльзи лються без перестану.😰 Господи Спасителю, спаси та сохрани цю дитину!🙏
Спаси Неньку, наш народ, наших Захистникiв! Спаси нас та помилуй! 🙏

Боже, Україну збережи | Молитва за україну
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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08.03.2022 13:28 Ответить
ну як же так?????????????? чому всі мимо проходять?????????7
що це...?????????????!!!!!!!!!!
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08.03.2022 12:48 Ответить
Може батькі знімають?
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08.03.2022 12:57 Ответить
це зйомка кореспондента іноземного інформаційного агенства, вони дають репортажі з місць подій і ця дитина попала їм в кадр
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08.03.2022 13:52 Ответить
Будь ласка повідомте якщо будуть якісь новини про це дитятко.
Народ,моліться за цього хлопчика і подібних йому
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08.03.2022 12:51 Ответить
С мальчиком все нормально, об этом писали. Возмущает другое, мимо идут взрослые люди и не один не подойдет, не успокоит. Уму непостижимо...
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08.03.2022 12:58 Ответить
За кілька секунд з відео, ви зробили такий висновок? Можливо цей малюк старший з дітей у матері. Після перетину митниці зразу підходять і пропонують допомогу.
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08.03.2022 13:08 Ответить
Наверное, потому, что мама рядом, которая снимает...
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08.03.2022 13:08 Ответить
Мальчик плачет, а мама снимает видео? Вряд ли. Хотя все может быть, спорить не буду.
Детей жалко. Безумно.
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08.03.2022 13:45 Ответить
Это было мое предположение, что рядом был кто-то близкий и снимал... Потому что никогда не поверю, что в такой ситуации НИКТО из взрослых не подошел бы к ребенку и не помог.
А что снимали, то это видео-документ для будущего СУДА над убийцами!
Мстить за каждую слезу ребенка!
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08.03.2022 17:30 Ответить
значить хтось з дорослих поруч
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08.03.2022 13:14 Ответить
Молимось! 🙏
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08.03.2022 14:09 Ответить
Гуманітарна операція *****. Ностальгуючим за ссср, наочно. нечисть кремлівска й потвори здохніть. знищити усіх. Слава Націі смерть парашіі.
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08.03.2022 12:56 Ответить
Я плачу. Всю душу вывернуло это видео. Будьте вы прокляты, выродки фашисткие!
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08.03.2022 13:00 Ответить
Суки ******* кацапы, гореть в аду вам ******, ка заждую слезинку детишек!!!
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08.03.2022 13:01 Ответить
Всі ці хлопчики виростуть і вони нічого ні кому не пробачать
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08.03.2022 13:18 Ответить
Не брать пленных, ни одного, только этот ролик родственникам по адресу проживания!
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08.03.2022 13:28 Ответить
Россия - раковая опухоль на теле Земли.
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08.03.2022 13:47 Ответить
Нічог,.ми виживем...Цей хлопчик ще буде усміхнений і щасливий в нашій Україні.
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08.03.2022 14:01 Ответить
рашапитеки- не человеки ! в утиль пуйлоскотину фашистскую зверьковую !
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08.03.2022 14:06 Ответить
прокляты в веках эти твари, воюющие с детьми
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08.03.2022 14:06 Ответить
 
 