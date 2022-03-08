Мир облетело видео с одиноким украинским мальчиком-беженцем, который сам добрался до границы. ВИДЕО

Сеть тронул ролик с плачущим украинским мальчиком, идущим к границе на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за войны, которую начала РФ. О его родителях ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео облетело большинство мировых телеканалов.

На границе с Польшей в пункте пропуска Медика мальчик лет пяти – напуганный и уставший. Он тепло одет, в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок идет вперед и плачет, потом останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются.

О родителях мальчика или сопровождающих ничего не известно.

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