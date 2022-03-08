Мир облетело видео с одиноким украинским мальчиком-беженцем, который сам добрался до границы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сеть тронул ролик с плачущим украинским мальчиком, идущим к границе на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за войны, которую начала РФ. О его родителях ничего не известно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это видео облетело большинство мировых телеканалов.
На границе с Польшей в пункте пропуска Медика мальчик лет пяти – напуганный и уставший. Он тепло одет, в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок идет вперед и плачет, потом останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются.
О родителях мальчика или сопровождающих ничего не известно.
Топ комментарии
+74 Anatoliy A 006b9dda
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+38 Ivan Pupkin b2770a7a
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+23 John Golovnev
показать весь комментарий08.03.2022 12:45
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Пожалуйста, подождите...
а скільки не дійшли?
і як після цього не ненавидіти потвор, що роблять з нашим народом ТАКЕ?
сподіваюся , що з цією дитиною все буде добре. що батьки його знайдуть.
але я не уявляю, скільки має пройти років, щоб українець у прощену неділю сказав росіянину "бог простить і я прощаю".
не забудеться це і не буде прощене
АМІНЬ
хлопчика і він дістався 😠
Спаси Неньку, наш народ, наших Захистникiв! Спаси нас та помилуй! 🙏
Боже, Україну збережи | Молитва за україну
https://www.youtube.com/watch?v=***********
що це...?????????????!!!!!!!!!!
Народ,моліться за цього хлопчика і подібних йому
Детей жалко. Безумно.
А что снимали, то это видео-документ для будущего СУДА над убийцами!
Мстить за каждую слезу ребенка!