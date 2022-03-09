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Российские оккупанты для развлечения уничтожают автомобиль припаркованный у двора. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты уничтожают имущество украинских мирных жителей для развлечения.
Соответствующее видео издевательств российских военных опубликовал экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.
"А мы их в плену кормим и даже не кричим на них", – прокомментировал он видео.
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+73 Ivan Pupkin b2770a7a
показать весь комментарий08.03.2022 15:20
+52 Мобильный крематорий
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показать весь комментарий08.03.2022 15:24
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Був такий фільм совєцкій, Обикновенний фашизм називався. Про Хатинь. Дуже схоже на те що витворяють орки-"антифашисти" сьогодні в Україні.
Кацав(б)- мясник, живодер