Российские оккупанты для развлечения уничтожают автомобиль припаркованный у двора. ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожают имущество украинских мирных жителей для развлечения.

Соответствующее видео издевательств российских военных опубликовал экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"А мы их в плену кормим и даже не кричим на них", – прокомментировал он видео.

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