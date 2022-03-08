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Пенсионеры из Николаевской области самостоятельно выгнали вооруженных оккупантов со своего двора. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация произошла в Вознесенске, что в Николаевской области, пара пенсионеров не побоялась вооруженных оккупантов, ворвавшихся в их частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на видео в сети.

По видео видим, что мужчина и женщина сначала долго переговаривались с незваными гостями, российский оккупант даже выстрелил в воздух, запугивая храбрых пенсионеров. Но храбрецы провели их к выходу из собственного двора. Согласно тайм-коду происходило это еще 2 марта, а в сеть попало недавно.

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Автор: Анастасія Потіха
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