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Российские оккупанты бомбят украинские города неуправляемыми авиабомбами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Для бомбардировки украинских городов авиация русских войск использует неуправляемые авиационные бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на показания одного из пленных российских военных сообщает на сайте Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, напоминают, что 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен. Это Александр Красноярцев, майор, летчик первого класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!" ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При ударах используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности.
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Топ комментарии
+11
берём виру кацапами - красивое
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08.03.2022 16:15
+4
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08.03.2022 16:12
+4
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08.03.2022 16:20
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08.03.2022 16:12 Ответить
берём виру кацапами - красивое
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08.03.2022 16:15 Ответить
Всех " отпетых " кацапов нужно массово показывать в СМИ чтоб их родня могла видеть своих сыновей!
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08.03.2022 16:17 Ответить
Це все фiгня. Треба, щоб ************* пiлоти знали, що у разi участi у бомбардуваннi українських мiст всю його сiм'ю буде знайдено i знищено. Тодi вiн ще помiркує, чи виконувати злочиннi накази. А совiстi в них немає.
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08.03.2022 16:17 Ответить
Та нема там міркувати...
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08.03.2022 16:18 Ответить
координаты жилых массивов, не?
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08.03.2022 16:22 Ответить
Бомбер летит быстро, города застроены не сплошным плотным кругом, а по сути хатично. В условиях облачности попасть в плотную жилую застройку летуну может быть проблематично, в особенности если речь идет о конкретных целях - историческом центре, например. Дальше будешь отмазывать этого урода?
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08.03.2022 16:29 Ответить
Та же что и в Чечне. Спровоцировать гуманитарный кризис, создать массу раненых и эвакуирующихся мирных граждан которые будут мешать украинским военным, потом как вариант под их прикрытием (как заложников) войти в город.
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08.03.2022 16:34 Ответить
Если развернуто - армия ********* терпит поражение, цели даже близко не достигнуты, праклятыя хахлы вертят втарую армею мира на ***, сами украинцы пачимута не встречают асвабадителей цвятами, союзники фактически сбросили ядерную бонбу на экономику фашераши и ей веста. Бомбёжка мирных городов это акт бессильной злобы.

Если коротко - иди *****, кацап.
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08.03.2022 16:34 Ответить
В том то и дело что даже среди их летчиков есть не полностью отмороженные, и приказ бомбить больницу или школу не каждый из них выполнит. Другое дело координаты на листочке с устным указанием что это замаскированные "базы бандеровцев".
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08.03.2022 16:33 Ответить
Выше и ответил.
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08.03.2022 16:35 Ответить
коордінати - це така ж сама відмазка чи легенда як "ми єхалі на учєнія", в нього коордінати можливо Києва а бомби скинув в Харкові. москалі звільняють Україну від людей, бо кожен чєлябінєц і красноярєц хоче жити в європейській частині континенту, а вона зайнята українцями
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08.03.2022 16:53 Ответить
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08.03.2022 16:20 Ответить
Раскинулось поле "по модулю 5".., в том поле рашисты лежали.. Хотели они нашу землю занять.. Что будут там гнить, и не знали.. Напрасно кацапов ждут мамки домой.. Не многие и зарыдают.. Ведь будут скрывать, что- пошли на убой..Печали.., печали, печали..
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08.03.2022 16:45 Ответить
Летчик прекрасно знал куда летит,без полетного задания он ни куда не полетит,
и поэтому этого мерзавца поле допроса обезательно ПОВЕСИТЬ.
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08.03.2022 17:46 Ответить
Є рекомендація від американських військових. Свисток на ший цивільних може спасти життя. У випадку бомбувань і завалів будинків - сигнал від свистка допоможе знайти виживших- бо кричати людина довго не може... поширте хто може- можливо волонтерам також- щоб закупилися і роздали в Харкові, Сумах і т.д.
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09.03.2022 02:53 Ответить
 
 