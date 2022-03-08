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Первое видео боевого применения гранатомета NLAW украинскими бойцами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали кадры применения гранатомета NLAW украинскими воинами.
Соответствующее видео обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Первое видео боевого применения гранатомета NLAW украинскими бойцами", – подписал он видео.
Топ комментарии
+42 Sviatoslav Shulga
показать весь комментарий08.03.2022 16:48
+39 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий08.03.2022 16:47
+38 Bogdan_
показать весь комментарий08.03.2022 16:51
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Моцковитам от него будет очень горячий привет.
техніка не проста - один постріл коштує 20 тис. баксів.
треба тренувати "другий номер"
Кацап, у вас новые отряд ботов собрали, последнее по сусекам наскребли?
🔥Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым". 👇
*********** потом будут визжать, шо правильно мирные дома бомбят, ибо там засели военные.