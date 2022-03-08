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Киевская область (3537) Кулеба Алексей (97)

В Макарове, Ирпене, Гостомеле, Бородянке идут бои, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, – председатель Киевской ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о сложной гуманитарной ситуации в городах северной части области, где продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кулеба в видеообращении на своем YouTube-канале во вторник.

"Основным вопросом сегодня остается гуманитарная помощь. Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель – жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в бомбоубежищах уже который день без воды и еды. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, не дают гарантий прекращения огня", - сказал он.

По его словам, делается все возможное для оказания помощи нуждающимся. "Мы каждый день, каждый час, ежеминутно требуем режима тишины. Мы оперативно и сразу направим помощь и эвакуируем наших людей – у нас все для этого готово. Я также прошу жителей Киевщины обращаться к нам на горячую линию помощи, чтобы мы знали каждый адрес, каждое здание , куда нужно проехать и кому нужно помочь и эвакуировать. Мы делаем все, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Киевской области", - сказал Кулеба.

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Глава обладминистрации отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области, а также угрожают главам громад расправой и требуют сдавать населенные пункты. "Этого не будет. Нас не запугать. Мы не сдаемся и не собираемся отступать. Мы чувствуем, что враг уставший и деморализованный, а мы нет – мы выдержим и продолжим давать отпор", - подчеркнул Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Мерзоти
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08.03.2022 17:09
+8
Какие к чертям гуманитарные коридоры? Когда вы уже сделаете выводы то с кацапоидами нельзя договариваться. Только уничтожать, а потом под прикрытием наших войск и Байрактаров выводить мирных жителей.
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08.03.2022 17:10
+6
Уничтоженная под Херсоном пусковая установка С-300ПТ РФ
https://t.me/DailyUkrainianNews/23135?single
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08.03.2022 17:09
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Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Про це повідомило видання Irish Times, пише "Європейська правда".

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом"

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітниців
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08.03.2022 17:07 Ответить
Мерзоти
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08.03.2022 17:09 Ответить
Смерть цапам!
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08.03.2022 17:09 Ответить
Уничтоженная под Херсоном пусковая установка С-300ПТ РФ
https://t.me/DailyUkrainianNews/23135?single
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08.03.2022 17:09 Ответить
".. російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку "

Сподіваюсь, що ці колони поступово знищуються.
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08.03.2022 17:09 Ответить
Знищуються але їх така кількість з білорусії заїхала , що потрібно тижні чотири -три , щоб прорядити
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08.03.2022 17:12 Ответить
Немає цих тижнів. Якщо візьмуть Ірпінь та Бучу, одразу на Київ полізуть.
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08.03.2022 19:42 Ответить
Какие к чертям гуманитарные коридоры? Когда вы уже сделаете выводы то с кацапоидами нельзя договариваться. Только уничтожать, а потом под прикрытием наших войск и Байрактаров выводить мирных жителей.
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08.03.2022 17:10 Ответить
Видать не все так просто, иначе бы ВСУ уже бы провели контратаку и освободили бы эти города.
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08.03.2022 18:36 Ответить
Вот так ООн относится ВОЙНЕ в Украине.https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/8/7135518/
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08.03.2022 17:11 Ответить
Смерть російсько-нацистським окупантам! Знищувати їх безжально і безоглядно всіх до одного.
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08.03.2022 17:28 Ответить
Запам'ятайте, коли украінські військові залишають міста, замість того, щоб використовувати перевагу бетонних джунглів - іх займають окупанти та прикриваються містянами як живим щитом. Потім вибити тих кліщів дуже важко. Я розумію, що тактика, стратегія, маневрування, але так можна залишитись лише з Києвом...
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08.03.2022 18:26 Ответить
твари кацапские,сдохните!СЛАВА УКРАИНЕУКРАИНА ПОБЕДИТ!
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08.03.2022 18:29 Ответить
 
 