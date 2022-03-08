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"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут вернуться частями", - воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский БТР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут - частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!", - говорится в сообщении бригады.

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Топ комментарии
+68
Горіть в аду, мразота
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08.03.2022 17:15
+59
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
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08.03.2022 17:19
+48
влучно. молодцы
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08.03.2022 17:17
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Горіть в аду, мразота
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08.03.2022 17:15 Ответить
влучно. молодцы
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08.03.2022 17:17 Ответить
Ляпотаа!
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08.03.2022 17:17 Ответить
Как раз успевают на вечерний концерт Кобзона.
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08.03.2022 17:19 Ответить
Аншлаг!
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08.03.2022 17:26 Ответить
5 секунд, схоже розстрілюють цапів в упор.
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08.03.2022 17:20 Ответить
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08.03.2022 17:21 Ответить
👍
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08.03.2022 17:48 Ответить
ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" чи "вторгненням"
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08.03.2022 17:22 Ответить
джерело?
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08.03.2022 17:24 Ответить
Цензор.нет
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08.03.2022 17:49 Ответить
Айріш пресс
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08.03.2022 18:09 Ответить
Звійсно, ООН заборонила назівати це війною. Бо це не війна, а тероризм. Наступний крок: визнати державу терористом. Це дозволить затосовувати засоби заборонені проти нормальних агресорів: вогнемети та хімію у місцях де це не шкодить мирному населенню. Нагадую: місце звідки ведеться вогонь втрачає імунітет згідно ООН.
Формально, наносити превентивний ядерний удар теж. Москвічі, тікайте з міста нафіг.
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08.03.2022 20:47 Ответить
Нужно дзакупить военным нагрудные камеры как у полицейских, что бы они не отвлекались на съемку.
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08.03.2022 17:25 Ответить
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08.03.2022 19:14 Ответить
Більше такого чудового відео!
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08.03.2022 17:25 Ответить
Яке гарне відео,навіть не підозрював що я такий кровожерливий
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08.03.2022 17:27 Ответить
Гарно іграшка та хлопці талановиті
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08.03.2022 17:29 Ответить
Я так понимаю Стугна П в работе-там никаких шансов если попало
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08.03.2022 17:29 Ответить
Хороший руський-дохлий руський.
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08.03.2022 17:32 Ответить
надо закатывать в банки с надписью (зажаренный кацап)
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08.03.2022 17:38 Ответить
Всіх кацапів в пекло.Всіх.
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08.03.2022 17:45 Ответить
МОЛОДЦІ В 10-КУ!
СЛАВА ВОЇНАМ!
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08.03.2022 17:46 Ответить
Отлично!
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08.03.2022 17:48 Ответить
лучше частями!
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08.03.2022 18:30 Ответить
Джевелін.. джевелін...
СТУГНА!!!
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08.03.2022 18:55 Ответить
давай мила моя давай )
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08.03.2022 19:12 Ответить
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить, а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели" Уинстон Черчилль
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08.03.2022 19:34 Ответить
Похоже дві цілі вражено.Друга з боєкомплектом.
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08.03.2022 19:36 Ответить
но лучше запчастями
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08.03.2022 19:47 Ответить
нехай частинами, ми не проти. і нехай їхні жінки відчують, що це таке. може тоді зрозуміють, куди і для чого вони послали своїх чоловіків.
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08.03.2022 20:46 Ответить
красота!
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09.03.2022 02:20 Ответить
Интересно что начали с БТРа, а не танка. Бить по БТРу первым, значит накрыть всех кто внутри, но попасть под угрозу танка. Бить по танку первым, безопаснее, но тогда БТРовцы сразу разбегутся. Значит были уверены что танк не успеет сориентироваться и дать ответку пока его не настигнет второй выстрел.
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09.03.2022 02:36 Ответить
 
 