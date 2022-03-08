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"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут вернуться частями", - воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский БТР. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут - частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!", - говорится в сообщении бригады.
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Формально, наносити превентивний ядерний удар теж. Москвічі, тікайте з міста нафіг.
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