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В Бериславе и Нижних Серогозах в Херсонской области жители протестовали против российской оккупации. ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области продолжаются акции протеста против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Бериславе и Нижних Серогозах в Херсонской области жители протестовали против российской оккупации 01

В Бериславе на центральной площади – митинг с общим призывом "Берислав – це Україна". Вышли люди с флагами и самодельными плакатами. Участники акции возложили цветы к постаменту с государственным флагом.

"Пели гимн. Горожане скандировали, что Берислав - это Украина, звучали призывы по поводу российского корабля и российских солдат и направления, куда им нужно идти", - сообщил руководитель областной организации КИУ Дементий Белый.

В Бериславе и Нижних Серогозах в Херсонской области жители протестовали против российской оккупации 02

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В следующий раз бериславцы собираются 11 марта. В этот день традиционно отмечается день освобождения от фашистских захватчиков. И люди потребуют, чтобы российские фашисты убирались из Украины прочь, говорится в сообщении.

Как информируют в соцсетях, акция протеста также проходит в Нижних Серогозах.

В Бериславе и Нижних Серогозах в Херсонской области жители протестовали против российской оккупации 03

Акції протесту проти російської окупації відбулися також у Олешках, Голій Пристані, Херсоні.

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і це теж справжні герої
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08.03.2022 17:49 Ответить
Смерть цапам!
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08.03.2022 17:50 Ответить
В Берислав зайшли окупанти чи ні?
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08.03.2022 17:51 Ответить
Маємо новий вид війни, бо ні у першу, ні у другу світову провести такі протести було неможливо на окупованій території. Але нам від того не краще - гинуть люди, знищується економіка. Росіянам доцільніше забратися геть з України, бо вони і війну не виграють, і від санкцій також свою країну завалять.
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08.03.2022 18:13 Ответить
 
 