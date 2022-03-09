Оккупанты обстреляли автобус с выезжавшими из Макарова беженцами. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Он отметил: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!!!

В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, в котором они ехали, выбиты окна.

В кафе их накормили и снабдили водой. Мы пересадили их в другие автобусы и отправили дальше на Запад".