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беженцы (1464) обстрел (20097) Сухомлин (32) Макаров (19)

Оккупанты обстреляли автобус с выезжавшими из Макарова беженцами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Он отметил: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!!!

В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, в котором они ехали, выбиты окна.

В кафе их накормили и снабдили водой. Мы пересадили их в другие автобусы и отправили дальше на Запад".
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Цензор, опубликуйте пожалуйста вот этот отрывок каловьева. Пусть украинцы видят, какие настроения царят у самых главных пропагандонов свинарника https://charter97.org/ru/news/2022/3/8/458179/
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08.03.2022 19:54 Ответить
обычно соловей активно ****** без остановки, а там что то приуныл))) видать шикарная жизнь заканчивается.
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09.03.2022 02:02 Ответить
Москаль не людина
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08.03.2022 19:56 Ответить
Это я так понимаю КА-дырки працюють,хуже каких то диких наемников гниды
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08.03.2022 19:59 Ответить
Они просто хотять
Чтоб по больше Украинцев приехало помагать Чеченцам мочить эту гниль

Если их раньше не убьет русня конечно же....
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08.03.2022 20:02 Ответить
Да срутся кадырки от каждого шороха, вот и палят во все стороны.
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08.03.2022 20:10 Ответить
kto znajet, gde tolstoopij semenchenko, kak bi on ne tvoril tozhe takoje, on zhe skotinjaka s rozhdeniju.
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08.03.2022 21:00 Ответить
В плен этих животных не брать! Просто истреблять!
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08.03.2022 22:17 Ответить
 
 