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Колонну техники с маркировкой белорусских войск заметили в с. Богдановка в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Колонну техники с маркировкой белорусских войск заметили в селе Богдановка (Броварской район) Киевской области.
Соответствующее видео опубликовало издание Xendan, передает Цензор.НЕТ.
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+93 Ksenia VB
показать весь комментарий08.03.2022 20:13
+57 Garry Dron 6973c752
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+51 Sav UA
показать весь комментарий08.03.2022 20:25
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Пожалуйста, подождите...
А шкода. Даремно тут поляжуть.
Тому, безумовно, усі бази ворога за межами України повинні бути знищені.
памятка белорусскому окупанту
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329543/
Хотя, никто не удивлен
https://24tv.ua/zgurtovanosti-ukrayintsiv-zazdrit-uves-svit-yak-odesa-gotuyetsya_n1896893
Може ще й українські війська мали наказ якусь дорогу звільнити, щоб Білоруси могли заїхати глибоко?
хтось звісно здасться , а хтось з них буде безславно вбитий і забутий
Тримаймося, народе український!
https://www.youtube.com/watch?v=qs5ysKcO2jE
Kstati, pribliziteljno za takoje ja chetire dnja nazad slovil banju na tri dnja
Слава Україні.
Все одно, дуже близько від Броварів.
всего біло ок. 32 единиц техники..
Хотя может и правда.
пока состояние нормальное - получат свои бабки и западные паспорта.