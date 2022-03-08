РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15059 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
85 289 93
война (46615) Киевская область (3537)

Колонну техники с маркировкой белорусских войск заметили в с. Богдановка в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонну техники с маркировкой белорусских войск заметили в селе Богдановка (Броварской район) Киевской области.

Соответствующее видео опубликовало издание Xendan, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Трупы, ноги, туловища", - разгромлена под Харьковом колонна Росгвардии. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+93
Значить підуть на перегній, якщо вже прийшли.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:13
+57
Байрактар поспішає на допомогу потєряшкам - сябрам 😁
показать весь комментарий
08.03.2022 20:14
+51
значить можна бомбити білоруські аеродроми з літаками і скупчення складів та ракет на полігонах білоруського округу.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить підуть на перегній, якщо вже прийшли.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:13 Ответить
ih osobenno, voobshe bez zhalosti, bez chaja i zvonkov mamochkam - tam toljko vata, vonjajet i ohujenno dimit.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:21 Ответить
За свою країну воювати так і не навчились.
А шкода. Даремно тут поляжуть.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:23 Ответить
a u etih net kraini, eto sruskaja vata ili merzavec s beloruskimi genami - nu pomnish zhe tut bival ment , kotorij za sralina i lukashenka topil, ****, chtob jevo sinkov zavalitj smogli, togda posmotrim kak skotina budet skulitj.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:31 Ответить
Не суцільна. З вкрапленнями нормальних людей.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:42 Ответить
nu da. toljko krapki moljusinjkije i to nado lechitj ot sovkovogo nasledstva, no ljudi to uchatsia.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:59 Ответить
значить можна бомбити білоруські аеродроми з літаками і скупчення складів та ракет на полігонах білоруського округу.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:25 Ответить
da, eto togda uzhe tak vihodit, vot tooljko osmelitsia li oslik ili zapretit, ne znaju. No znaju, chto budet chto to trebovatj u NATO.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:29 Ответить
Вони ж заїхали не вчора. А ракети з 24 лютого не звідти летіли?
Тому, безумовно, усі бази ворога за межами України повинні бути знищені.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:41 Ответить
На технике маркировка с буквой О ,что значит центральный военный округ. Может это просто рашисты с территории Белоруси
показать весь комментарий
08.03.2022 20:57 Ответить
И Раньше надо было.если технически возможно.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:24 Ответить
Погань! Млять!!!
показать весь комментарий
08.03.2022 20:31 Ответить
дранык из мяса - котлета по киевски

памятка белорусскому окупанту
показать весь комментарий
08.03.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 20:31 Ответить
Піста їй.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:13 Ответить
И эти туда же....
показать весь комментарий
08.03.2022 20:14 Ответить
Байрактар поспішає на допомогу потєряшкам - сябрам 😁
показать весь комментарий
08.03.2022 20:14 Ответить
На часах 11-32, к этому времени может уже и доехали
показать весь комментарий
08.03.2022 20:21 Ответить
Мають всі шанси попасти до білоруського моргу вчасно
показать весь комментарий
08.03.2022 20:22 Ответить
Створять там конкуренцію кадировцям
показать весь комментарий
08.03.2022 20:55 Ответить
Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329543/
показать весь комментарий
08.03.2022 20:16 Ответить
Если они так працюють як воюють, то ну их нах...
показать весь комментарий
08.03.2022 20:23 Ответить
Кожному українцю по два раба.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:43 Ответить
mne tozhe, horosho zaplochu.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:11 Ответить
Не больше чем за два пакета перегноя, больше они не стоят,и проще будет на удобрения пустить
показать весь комментарий
08.03.2022 21:25 Ответить
а що їм хіба хтось дасть якусь складну роботу, ні, саму важку і некваліфіковану, якраз їх рівень.
показать весь комментарий
08.03.2022 22:36 Ответить
Говорять, що кадирівці в цій техніці. Тіпа , заховались?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:16 Ответить
Можуть бути вагнерівці, ***** грозилось, тупотіло ножками.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:19 Ответить
те они уже в Броварах?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:16 Ответить
****, усатый *****....

Хотя, никто не удивлен
показать весь комментарий
08.03.2022 20:16 Ответить
Як Одеса готується зустріти ворога: відео
https://24tv.ua/zgurtovanosti-ukrayintsiv-zazdrit-uves-svit-yak-odesa-gotuyetsya_n1896893
показать весь комментарий
08.03.2022 20:17 Ответить
Сразу сдавайтесь и не морочьте себе яйца.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:17 Ответить
********......конченые..
показать весь комментарий
08.03.2022 20:17 Ответить
Синхронно з істерикою Зека з Мінська, згодою на поступки ЗЕ, проектом "Служок урода" щодо гарантій від Кацапстану...
Може ще й українські війська мали наказ якусь дорогу звільнити, щоб Білоруси могли заїхати глибоко?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:17 Ответить
Если это правда, то это нам развязывает руки - отработать аэродром на территории Беларусии где базируются кацапские самолеты и устраивать рельсовую войну как во времена ВОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.03.2022 20:18 Ответить
Там время на видео 11:32.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:19 Ответить
У них дуже низький морально-вольовий дух, немає причини вторгнення, виконують злочинний наказ і побочлися відмовитись...
хтось звісно здасться , а хтось з них буде безславно вбитий і забутий
показать весь комментарий
08.03.2022 20:19 Ответить
там вже відібрали...вони памятаєте кружляли не хотіли йти в наступ..напевно відібрали відбитих мізками і відіслали
показать весь комментарий
08.03.2022 20:22 Ответить
А що їх кулі не беруть.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:36 Ответить
бульбашів теж в землю.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:20 Ответить
не поняв..шо то Аль Джазіра знімала?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 20:22 Ответить
Ах ты Мразь картофельная !!! Братцку народы говориш ... Чисто дрыщ двухжопый...
показать весь комментарий
08.03.2022 20:22 Ответить
двухсотый
показать весь комментарий
08.03.2022 20:26 Ответить
еще одни спешат на тот свет...короче в ад.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:22 Ответить
а головний Бульбофюрер сховався ..кажуть останій раз 5 числа появлявся..А чи сьогодні паздравлял женщін? невідомо?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:24 Ответить
Отак би і наших пацанів на убой ота рашка посилала. Ще ніхто не вигадав нічого кращого за свою власну державу.
Тримаймося, народе український!
показать весь комментарий
08.03.2022 20:24 Ответить
eto feino, tut mnogo otvetov dlja teh komu golovi bez mozgov ili jesli jestj, to dva shaga v period ne vidit.
https://www.youtube.com/watch?v=qs5ysKcO2jE

Kstati, pribliziteljno za takoje ja chetire dnja nazad slovil banju na tri dnja
показать весь комментарий
08.03.2022 21:15 Ответить
Вже прапагандони ..всрались..https://vimeo.com/685962235?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 Подивіться на день..внизу..сьогоднішнє відео
показать весь комментарий
08.03.2022 20:26 Ответить
в конце - и стоило ложить 500 человек) каким надо дебилом быть чтоб верить что только 500 погибло ведя такие обширные наступательные действия с отрицательным результатом
показать весь комментарий
08.03.2022 22:46 Ответить
Три дні в бані був. Всім мирного неба над головою
Слава Україні.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:27 Ответить
за що ?
показать весь комментарий
08.03.2022 21:20 Ответить
За те, що над Києвом вперше за 4 дні літали наші Міги ТРИ ДНІ ТОМУ ТОМУ Адмін я написав. Військова таємниця Бан.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:52 Ответить
Ещё одни "бессмертные" нарисовались
показать весь комментарий
08.03.2022 20:27 Ответить
Богданівка? Йдуть на Бровари та Київ якимось манівцями. Не по основній трасі через Залісся, а доріжками.
Все одно, дуже близько від Броварів.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:27 Ответить
Пізданіть так щоб Данія здригнулась
показать весь комментарий
08.03.2022 20:27 Ответить
У сортир їх та забетонувати навіки!
показать весь комментарий
08.03.2022 20:29 Ответить
а вот и пидосябры подтянулись. тоже наверное на учения
показать весь комментарий
08.03.2022 20:31 Ответить
Не вводите в заблуждение читателей. Очко - знак резерва, а не белорусов. У белорусов красный квадрат.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:32 Ответить
Літерами О , Z , V , позначається військова техніка , яка належить до військових округів армії паРаші . О - центральний військовий округ , Z - західний , V ( восток ) - східний округ .
показать весь комментарий
08.03.2022 20:58 Ответить
Есть какое то подозрение что там в танках кацапы сидят,не знаю почему...
показать весь комментарий
08.03.2022 20:34 Ответить
Да пох кто там...
показать весь комментарий
08.03.2022 21:28 Ответить
6 танків і 2 бмп...Потужно...
показать весь комментарий
08.03.2022 20:35 Ответить
konechno po video ne ponjatno gde eto a vbrosov teperj nemerenno.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:37 Ответить
****, будут Картоплянику, в Гааге, сокамерники усы выдергивать, по волосику, пулю расписывая, бабок то у них там не будет, ну а колоду им подкинут, шоб не скучали, ну это если кто до Гааги доживет...Здохни Драник на петельне украинской!
показать весь комментарий
08.03.2022 20:40 Ответить
Повязать кровью хотят?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:41 Ответить
"Жаркое из бульбы в российском соусе".
показать весь комментарий
08.03.2022 20:41 Ответить
Значит нада лупашит точкой у и другими средствами прямо на переходе границы или даже по территории Беларуси по эшелонах и аэропортах.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:44 Ответить
У білорусів же червоний квадрат був. Чи вже змінили?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:45 Ответить
Несолькими СУ шками их долбанули сразу. Потом отработала арта.
всего біло ок. 32 единиц техники..
показать весь комментарий
08.03.2022 20:45 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 20:48 Ответить
О это центральный военный округ по другой версии
показать весь комментарий
08.03.2022 20:59 Ответить
Ну раз они на это пошли,то пленных брать вообще в падло.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:48 Ответить
Эх бялорусы,бялорусы......****** вы....
показать весь комментарий
08.03.2022 20:48 Ответить
От виродки! Місцеві казали, що їх вже наші розбили, а ті, хто вцілів розбіглися по селу.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:50 Ответить
Это может быть и провокация русских . . .
Хотя может и правда.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:57 Ответить
Лишніх вісім джавелінів змисули витратити!
показать весь комментарий
08.03.2022 21:00 Ответить
Там того війська ... пару байрактарів ! І Потім по бульбофюреру...
показать весь комментарий
08.03.2022 21:02 Ответить
Звиняйте хлопці, ми Вас попереджали.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:04 Ответить
Сябры!Если это действительно ВЫ, ну вы и суки..Предупреждали ведь!
показать весь комментарий
08.03.2022 21:08 Ответить
"О" - це мобільний резерв... тобто погані справи в агресора...
показать весь комментарий
08.03.2022 21:17 Ответить
А яке маркування?
показать весь комментарий
08.03.2022 21:17 Ответить
Знову свіже мнясо,бльоть...
показать весь комментарий
08.03.2022 21:26 Ответить
ФЕЙК!!!!
показать весь комментарий
08.03.2022 21:33 Ответить
думаю, горят они так же, как и остальные
показать весь комментарий
08.03.2022 21:40 Ответить
Піпець,їздять собі як вдома,а чи не дуже ми толерантні до бульбашів? Чи не пора їх палити як рашистів?
показать весь комментарий
08.03.2022 21:42 Ответить
Вопрос: как они там оказались?))
показать весь комментарий
08.03.2022 21:50 Ответить
Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939.. а его союзник Сталин все тянул и тянул со своим вступлением в войну.. что бы увидеть как "идут дела" и решился на это только спустя 16 дней ( с 17 сентября) Лукашенко видимо исповедует тот же принцип. 6 октября все было кончено. А французы и англичане в этот момент сидели за линией Мажино и лицезрели как уничтожается их союзник. В Украине идет 13 день войны... неужели история повторяется....
показать весь комментарий
08.03.2022 21:50 Ответить
Це вже не бульбаші, а деруни.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:55 Ответить
Пусть помоют, проветрят, сольют топливо и сдают нашим,
пока состояние нормальное - получат свои бабки и западные паспорта.
показать весь комментарий
08.03.2022 22:08 Ответить
Щось тут не те так лихо
показать весь комментарий
08.03.2022 22:58 Ответить
 
 