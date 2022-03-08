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Мэр Чернигова Атрошенко обратился к жителям Западной Украины: Помогите задержать вражеское нашествие, и тогда они не придут к вам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко обратился к мужчинам – жителям центральных и западных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Новый Чернигов".

Атрошенко призвал украинцев из западных и центральных областей взять оружие и стать бок о бок с бойцами Чернигова, Сум, Харькова и "доказать героизм воинов УПА, объединить таким образом Украину и задержать вражеское нашествие в наших городах".

"Пусть они останутся в нашей земле – здесь! И тогда они не придут к вам. Слава Украине!" – подчеркнул мэр Чернигова.

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Топ комментарии
+52
Всі це прекрасно розуміють, на заході воєнкомати працюють по повній, просто очевидно що на другий день ніхто мобілізованого не кине в бій. Є таки затримка в 2-3 тижні між мобілізацією і готовністю
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08.03.2022 20:39
+35
Розкажу одну "таємницю". Під Черніговом вюють військові не лише з Чернігівської області. Труни приходять і у Львівську область. Зокрема танкіст-герой Сапіло саме звідси. І ще. По Львівській області тиняються здорові плечисті молоді "біженці" з району бойових дій у східних областях і шукають можливості чкурнути за кордон. Ставати на облік у військкомат не збираються. Тому Атрощенку краще робити свою роботу.
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08.03.2022 20:48
+32
Не зовсім зрозуміло, чому їх хтось мусить просити? І що це знов за ******* поділ держави на якийсь захід і схід? Що, бляха, за "мешканці західної України"? Е українці. Крапка. Не західні, не східні, не центральні. ЄДИНІ.

Пора з цим мером СБУ провести бесіду.
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08.03.2022 20:41
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Всі це прекрасно розуміють, на заході воєнкомати працюють по повній, просто очевидно що на другий день ніхто мобілізованого не кине в бій. Є таки затримка в 2-3 тижні між мобілізацією і готовністю
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08.03.2022 20:39 Ответить
Підтверджую, у мене в місті іде підготовка артилеристів.
Бахкають і не знаю, чи це бомби чи це бахкають)))
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08.03.2022 20:43 Ответить
згідний...мобілізовано..звичайно..необхідно трохи хоть навчити.не підеш на танк з берданкою..тим більше необстріляним в бою...резерв також необхіден..
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08.03.2022 20:45 Ответить
що воно меле - він що рахує що в нас не має командування чи він рахує що воно дурніше за нього = там кордон через 100 км з бульбашами і не факт що вони не підуть тією стороною теж
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08.03.2022 21:06 Ответить
Ти дивись який критик: "що воно меле". Рука не отсохла писати отаке? Господи, багато українців героїв, а є отаке, як ти.
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08.03.2022 21:16 Ответить
З таким треба звертатися до військових, я сам не розумію, чому досі не підтягують резерви.
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08.03.2022 20:40 Ответить
С західної.
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08.03.2022 20:41 Ответить
Стоять на кордоні з Білоруссю та Придністров'ям.
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08.03.2022 21:00 Ответить
Не зовсім зрозуміло, чому їх хтось мусить просити? І що це знов за ******* поділ держави на якийсь захід і схід? Що, бляха, за "мешканці західної України"? Е українці. Крапка. Не західні, не східні, не центральні. ЄДИНІ.

Пора з цим мером СБУ провести бесіду.
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08.03.2022 20:41 Ответить
А якщо не вистачає людей, то треба проводити загальну мобілізацію. А не так що, ну ви як хочете то йдіть допоможіть ну а як нє то сидить вдома. Людей в ТО не беруть бо "мусць нема" я вже мовчу про зброю. Хлопці на блок постах з дрючками стоять. Шо вони там заблокують?
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08.03.2022 20:44 Ответить
загальна вже є
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08.03.2022 20:56 Ответить
загальна є, але фактично беруть тільки учасників бойових дій, тобто перший резерв
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08.03.2022 21:05 Ответить
Та ніяке СБУ не потрібно. Українці - це один народ, одна нація. Однак представники західних областей, для українців зі сходу - це як зразок безкомпромісності, незламності, впертості, патріотизма. Я відчуваю в словах мера Чернігова нотки відчаю і засмученості. Можливо рашистська навала продовжується. А сили захисників тануть.
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08.03.2022 21:07 Ответить
хай краще відповість як організував місцеву самооборону та чим її озброів
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08.03.2022 21:18 Ответить
128 Бригада
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08.03.2022 20:45 Ответить
Козел москальський-"западної" ніхто з українців українською не пише!
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08.03.2022 20:46 Ответить
Ты *****,мы все уже в строю,чего нас на ноль не кидают ты у генштаба спроси,передал бы тебе привет прикладом ******** галимый
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08.03.2022 20:48 Ответить
не бреши..воюють..війна це не прівєти
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08.03.2022 20:48 Ответить
Розкажу одну "таємницю". Під Черніговом вюють військові не лише з Чернігівської області. Труни приходять і у Львівську область. Зокрема танкіст-герой Сапіло саме звідси. І ще. По Львівській області тиняються здорові плечисті молоді "біженці" з району бойових дій у східних областях і шукають можливості чкурнути за кордон. Ставати на облік у військкомат не збираються. Тому Атрощенку краще робити свою роботу.
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08.03.2022 20:48 Ответить
и в каховке мальчик себя подорвал - из Тернополя!!!
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08.03.2022 21:23 Ответить
Майже кожного дня в ІФ ховають наших вбитих, мобілізація триває, так що без паніки
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08.03.2022 20:49 Ответить
Почему не помогут городам которые сильно атакуют. Я надеюсь что есть какая то стратегия . Мне не очень понятно почему в одних городах рвуться в бой но не пускают. Добровольцев не берут типа все комплект . Призыва тоже нет - некуда говорят вас набирать А люди просят помощи вот как так
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08.03.2022 20:44 Ответить
Не *****. Никто на жопе не сидит. Каждый день военкомат полный народу. Каждый день автобусы с добровольцами едут.
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08.03.2022 20:56 Ответить
є резерв..це так повинно бути...
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08.03.2022 20:49 Ответить
Есть добровольцы . Есть призыв . Так не должно быть
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08.03.2022 20:55 Ответить
Нельзя только что мобилизованных бросать в жерло. Надо сначала понатаскать. У меня товарищ как раз проводил тренинги, говорит все еще слишком зеленые. Опять же техникой надо снабдить, обучить Джавелином пользоваться. Недостатка в людях точно нет, но сразу их бросать в бой- чушь несусветная.
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08.03.2022 21:02 Ответить
Ты думаешь, что ты самый умный, да?
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08.03.2022 21:31 Ответить
СБУ должно обязательно проверить этого мера. Есть высшее военное руководство в стране, которое распределяет силы.
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08.03.2022 20:45 Ответить
На самом деле это камень в огород Западной Украины (если кто не понял).
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08.03.2022 22:09 Ответить
В смысле? Он думает что Чернигов защищают только жители Чернигова,что ли?
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08.03.2022 20:46 Ответить
Не західна Україна, а захід України!
І в ЗСУ служать звідусіль, чи мер Чернігова думає про це не знає
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08.03.2022 20:47 Ответить
С чего он взял что какая то часть в стране не принимает участие в боевых действиях? Недавно похоронили героя с тернопольской области который жертвуя своей жизнью, спасая побратимов и город от нашествия русских фашистов взорвал мост. Этот мер думает что говорит или он работает на врага?
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08.03.2022 20:48 Ответить
Ситуация тяжёлая, вот он у него жим, жим малеха. Думаю, он никого обидеть не хотел.
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08.03.2022 23:30 Ответить
я думаю Залужный и генштаб сами знают что делать
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08.03.2022 20:48 Ответить
100 відсотків..на то він туди поставлений щоб грамотно воювати а не істерити і сомплі жувати..тим більше проти такої орди
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08.03.2022 20:51 Ответить
Хлопці все буде Україна це провокація або повний придурок або кацапський вкид
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08.03.2022 20:48 Ответить
Та не вкид, дурнів багато, а цей ще й переляканий, тому я його розумію, але не пробачаю - треба вміти притримувати дурного язика.
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08.03.2022 20:53 Ответить
Обращаться ему надо в МО, в Виннице отфутболивают в военкомате, говорят - ждите, некуда вас мобилизовывать.
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08.03.2022 20:52 Ответить
может и формы с касками и брониками не хватает на всех
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08.03.2022 21:03 Ответить
Всё может быть, если 3 года не закупали, то не удивляет.
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08.03.2022 21:22 Ответить
нехай не сумнівається - хлопці з західних на передовій
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08.03.2022 20:53 Ответить
Військомати не надсилають повідомлення, люди самі приходять. Таке враження, що вже просто немає місць в армії. Навіть сьогодні знайомі прийшли у військомат (6 чоловік) взяли повідомлення і їм сказали чекати коли їх викличуть. В тероборону по факту також вже не записують. Вже хабарі дають, щоб іти русню валить. Р.S. АТО-шнику сказали чекати. Всі хочуть допомогти, але з голими руками на війну не підеш
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08.03.2022 20:54 Ответить
Хрень какая то, на западную Украину и в Европу поприезжала куча "беженцев" на дорогих машинах, а львовяне отправляют своих детей воевать. Молчал бы лучше.
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08.03.2022 20:55 Ответить
і в загалі нема чого ділити - ми Україна !!!!!
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08.03.2022 20:55 Ответить
Нихера не понял. В тероборону не берут, потому что нет мест. В военкоматах очереди из добровольцев, и тут мер Чернигова врывается с сообщением, что мол западная и центральная не воюет. С чего он это взял? И причем тут кремезнi чоловiки которые везут свои семьи в безопасное место? Они по его теории должны что, выпрыгнуть из машины и броситься под танки? Должна быть адекватная плановая мобилизация, учебки и тд. После таких сообщений возникает ощущение, что у нас тоже бардак какой-то в этом плане. С одной стороны говорят что всё норм и мы превосходим даже сейчас по численности войска свинособак, которые находятся на нашей территории, а с другой стороны мер Чернигова вдруг записывает сообщение в таком тоне, словно Чернигов некому защищать... wtf?

Слава Українi!
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08.03.2022 20:56 Ответить
Це він до кого? До тих, хто завжди першими на захист стає??
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08.03.2022 20:57 Ответить
Це в той час, коли харківські ватани просочуються за кордон.
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08.03.2022 21:01 Ответить
Отож. Ходять тут кацапомовні здорові дядьки.
Я нічого не хочу такого казати, але ж вони би зараз мали їхати захищати власні міста.
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08.03.2022 21:03 Ответить
А де ваші чоловіки?
На заході населення менше.
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08.03.2022 21:02 Ответить
От тільки не треба ділитись, пілять! Хлопчина, який собою підірвав міст в Геніческу, морпіх Віталік Скакун, з Бережан, що на Тернопіллі. З тих самих, де УПА, де Лисоня. Не треба, народ, отямтесь. В нас щодня когось хоронять, з тих, кого вдалось привезти додому. І то при тому, що сьогодні на заході маса здорових биків, які приєхалі отдохнуть, а бандєри пускай воюют. Ну то так, між іншим...
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08.03.2022 21:14 Ответить
Оце встругнув, як в лужу пернув!
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08.03.2022 21:14 Ответить
Сегодня была в одном из самых крупных супермаркетов Киева. Удивили две вещи: 1. Есть все. 2. 2/3 покупателей мужики призывного возраста.
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08.03.2022 21:16 Ответить
Тероборона укомплектована полностью. В первые дни брали на казарменное положение, теперь не берут вообще. Военкоматы принимают только УБД, служивших, здоровых по медкомиссии.
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08.03.2022 21:19 Ответить
Вчора читала список загиблих військових з Вінницької області, 13 загиблих, з них 3 військові медики. І всі вони зустріли смерть у різних бойових точках України. Петро Лопатинський з Оратівського району загинув якраз в Чернігівській області.
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08.03.2022 21:38 Ответить
хай робить свою справу, робота магазинів аптек комунальні справи, поселення безхатченків бомбосховища в ганебному стані, а його лозунг на другий день, про пошук спеціалвстів по спорудженю блок постов,- прикордона область, згаяла цілий місяць,- всі гроши пошли на ковід, а за безпеку забули всі і не один мер винен в цьому
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08.03.2022 21:41 Ответить
128- ма Мукачево майже кожен день когось ховають. Зате поприїзджали на Закарпаття з Харкова та інших міст на дорогих машинах молоді мажори, які бухають і насміхаються над цим усім.
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08.03.2022 21:53 Ответить
А зачем им воевать? Им же проще беженцев ободрать! Мер Львова спит наверно с начала войны?!! Аренда квартиры во Львове сейчас наверно дороже чем в нью-йорка! Про остальное остальное. Молчу!
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08.03.2022 21:53 Ответить
Незрозумілий виступ. Вся країна працює на перемогу. У кожного своя роль. На західній тре зараз накопичувати резерви і проводити навчання мобілізованих. Резерви мають напрявлятися в певні точки централізовано. Я що маю зараз зірватися з свого міста Кропивницький, добиратися полями, а потім героїчно кинутися під танк на вулицях Чернігова з перочинним ножиком в кармані?
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08.03.2022 22:10 Ответить
Якась сволота вперто поширює цей фейк, в києві населення як в західній , киян вже мало бути сотні тисяч , а там майже всіх західняків зібрали
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08.03.2022 22:15 Ответить
24 бригаді це розкажи...мера епта
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08.03.2022 22:30 Ответить
Хлопці,він мав на увазі УНАУНСО і УРП,які в 90 жах наводили на рагулів))а так Україна єдина,не ма ні заходу та ні сходу,тому і Домбасята і получились в нас,раз всі там і центр і Поділля,всі і разом,не девітся на прапорець я волонтерских каналах сидемо ,рідні в Країні,наречена яка не їде до мене,свадьба тільки після перемоги і це її слова"я не криса тікати з дому коди хата палає,вагон війни треба гасити,як не вона то хто"
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08.03.2022 22:49 Ответить
Надо готовить резервы для контрнаступа, бросать все под гусегицы как сталин ошибочно
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08.03.2022 23:33 Ответить
Для чогось приплів УПА, напевне має бзік на цю тему.
Спишемо що у нього великий стрес та виснаження, і він не зовсім розуміє що меле, із своїми претензіями до центру та заходу.
Напевне він думає, що його місто та район обороняють люди в ЗСУ тільки з Чернігова. Що мобілізація тільки в його області.
Що людей, які втекли війни, біженці, усі одразу телепортуються в Європу, те, що західна стала таким собі хабом для біженців і одночасно військової та гуманітарної допомоги, його вочевидь не хвилює. Кожного дня відправляються, і до нього теж. А хто приймає і твоїх біженців? Понад 200 тисяч біженців у Львові, мають дах над головою та їжу, ліки, одяг, для малюків дитяче харчування, памперси і т.д. Головни́й залізничний вокзал став місцем стику усіх біженців, хто приїхав та їде за кордон, там мурашник просто, який і там годують. І це ж не тільки у Львові.
Але як виявляється, для інших цього мало, бо їх теліпає, що Львів не розстрілюють з Градів. За ці дні війни, у знайомих в родині загинуло 5. Четверо з них це пацани 19-21 років. Троє загинуло у Києві чи біля нього, двох не знаю де. І це я взагалі нічого в інших на цю тему не випитую, просто в розмові, а якщо почати обдзвонювати усіх, то страшно уявити.
Гірко, але останні дні я помітив подібне від деяких, подібних як він, з гнилими претензіями та ображені на центр та захід, починаючи знову розбрат.
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09.03.2022 03:24 Ответить
 
 