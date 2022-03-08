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"Без цензуры вживую": Как мы победим? День 13. Итоги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Тринадцатый день Народной войны.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Дивіться: "Без цензури наживо": Вимотуємо ворога. День 11. Підсумки. ВIДЕО
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У військових злочинців : солов"ьова й кедмі паніка . яша в прямому ефірі заявив , що за 12 дні війни жодного успіху .
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08.03.2022 22:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AkK0YuqxqMw
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09.03.2022 01:07 Ответить
******* шо вони нюхають канал БТ1.новини матьєво. Агонія ото сцють в вуха.
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08.03.2022 22:47 Ответить
 
 