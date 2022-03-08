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самолет (3325) бомбардировка (392)

Самолеты бомбят украинские города неуправляемыми авиабомбами свободного падения, - сбитый оккупант Красноярцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Это Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов. При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности со стороны армии оккупантов.

Все полученные материалы и свидетельства обрабатываются украинскими следственными органами. Эти материалы будут переданы в Гаагский трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

Александр Красноярцев обратился к российским военным пилотам с призывом прекратить бомбардировки украинского мирного населения и гражданских объектов", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+29
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08.03.2022 21:54
+16
Скиньте підара на Ростов
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08.03.2022 21:57
+15
Саша, саша, ****... Сірія, Україна... В тебе руки по шию в крові, падло!!!!
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08.03.2022 22:04
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08.03.2022 21:54 Ответить
Скиньте підара на Ростов
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08.03.2022 21:57 Ответить
Краще на кремль.
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08.03.2022 21:58 Ответить
В 💩клетку и Гаагу !
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08.03.2022 23:14 Ответить
чушь
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08.03.2022 22:12 Ответить
ты хоть раз видел методику оценивания точности бомбометания?
если мне не изменяет память,на отлично круговое отклонение 55м,на хорошо 110,165=удовлетворительно...
а то влажность,тоска росы,фаза луны.
умора
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08.03.2022 22:13 Ответить
ну,то есть,ты хочешь сказать что кацапня в харькове куда целилась-туда и попадала?ну что ж...гаага учтет
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08.03.2022 22:21 Ответить
ты бы определился...или точность 10 м-или садики со школами и больницами бомбили.не говоря уже о жилых домах.
а то какое то ватное раздвоение ...
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08.03.2022 22:28 Ответить
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08.03.2022 22:50 Ответить
слушайте, да если бы все неуправляемые бомбы ложились с разбросом 10 метров, то войны бы заканчивались за пол дня бомбардировок !
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08.03.2022 22:21 Ответить
тебе недостаточно того. что он говорит. что получают приказы бомбить по мирному населению!?ты Зачем мне твои замеры? ОН БОМБИТ ДЕТЕЙ, СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН. а не *стратегические объекты*
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08.03.2022 22:55 Ответить
Распять...можна раз 10 а потім прив'язати до гармати й вистрілити
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08.03.2022 22:03 Ответить
путинський асс соловейком заспівав як патріотично
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08.03.2022 22:03 Ответить
Саша, саша, ****... Сірія, Україна... В тебе руки по шию в крові, падло!!!!
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08.03.2022 22:04 Ответить
Падлюки
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08.03.2022 22:06 Ответить
Сбросить суку с самолёта
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08.03.2022 22:06 Ответить
Привяжите его к столбу голым в центре киева с табличкой каратель, и люди сами решат чт с ним делать, я думаю разорвут на кусрчки
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08.03.2022 22:06 Ответить
это не разумно, товарищ должен дожить до гаагского суда - живой свидетель и преступник, лучше 10 мертвых
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08.03.2022 22:11 Ответить
На суде он скажет что пытали и он сказал что нужно, уже не те офицеры пошли. Сейчас каждый военный взятый в плен говорит что он заблудился, он не стрелял, он на учениях, его заставили
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08.03.2022 22:14 Ответить
Вэтом случае этого не получится . во время взлёта у него есть карта.А уже потом координаты
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08.03.2022 22:20 Ответить
Сытенький поросёночек.
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08.03.2022 22:09 Ответить
хвальоний ас Герінга...
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08.03.2022 22:46 Ответить
один хрен кацапские пропагандоны скажут; -Выфсёврёте
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08.03.2022 22:16 Ответить
Родина его уже списала, не было у мамки никакого сына саши-лётчика
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08.03.2022 23:00 Ответить
У неё была дочка .
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08.03.2022 23:11 Ответить
Ніби-то нацисти дивляться Ютуб. Ось завдання для наших кібер-військ зробити ретрансляцію цієї інформації по нацистському телебаченню. Уявіть, вєщає Скабєєва-зливний бачок про побіди, а тут з'являється на екрані слюнявий полонений нацист, який кличе мамку - забери мене звідси, я не знав, що буду вбивати жінок і дітей... А далі гори дохлих окупантів.
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08.03.2022 22:45 Ответить
Щпс будуть показувать цю тварину на сайті кожний день як Надєньку.
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08.03.2022 22:53 Ответить
У вс рф нет выскоточных вооружении. Те которые они называют таковыми, имеет большую погрешность при применении
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08.03.2022 23:22 Ответить
У крысы нет более вариантов.. остаются ковровые бомбардировки городов Украины. Это о**енно неприятный факт, но именно к нему мы все должны относиться наиболее реалистично (с)
За себя что хочу сказать, что каждый запутинец для меня мразь и здесь нет разделения по национальному признаку, ровно как и любой противник русизма для меня брат, будь он хоть эфиопом, индейцем или русским
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09.03.2022 00:23 Ответить
Его надо сразу отправить в Гаагу на всякий случай, надёжнее
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09.03.2022 02:23 Ответить
Кажется, саша нуждается в липосакции, надо бы срезать с него килограммов 10 жирка...
А?
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09.03.2022 03:24 Ответить
 
 