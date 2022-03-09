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пропаганда (3469) Соловьев (133)

Если не собирались входить в города, то не нужно было начинать. За две недели ни одного города не взяли, - эфир роспропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В разговоре российского пропагандиста Соловьева с израильским собеседником Яковом Кедми последний заявил, что не видит результатов "военной операции", когда за 2 недели не захвачен ни один крупный город. Также он заявил, что для достижения цели нужно идти на штурм больших городов, потому что там находятся власти. На что пропагандист заявил, что эти слова вгоняют его в тоску.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+87
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08.03.2022 23:08
+84
Есть Призрак Киева, силен парень.
А есть Призрак масквы, тоже знатно ****** русню))))
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08.03.2022 23:06
+80
Кацапам піzzda
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08.03.2022 23:04
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Страница 2 из 2
град чи пташки проклювали ?
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08.03.2022 23:29 Ответить
якби "град", то там би сліду не залишилось... звісно, пташки
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08.03.2022 23:36 Ответить
від авто сліду б не залишилось
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08.03.2022 23:38 Ответить
я мав на увазі град як вид опадів .
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08.03.2022 23:44 Ответить
Кедми ублюдок не меньший чем мудозвон. Но даже он понимает что кацапы хрень полную делают
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08.03.2022 23:22 Ответить
Буду пересматривать в третий раз.Это радует! Всей Украине в ближайшее время.неделю.и. стоит отбить возможно последнюю но и самую жестокую атаку орков.
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08.03.2022 23:25 Ответить
нравітцо не нравітцо..
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08.03.2022 23:25 Ответить
це була бесіда с ізраільским співрозмовником чи з жидівським підором, поясніть.
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08.03.2022 23:26 Ответить
Жидівським підаром. Ізраїльські співрозмовники зараз приїхали до України русню валити
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08.03.2022 23:27 Ответить
"да Львова за двє нєдєлі далжни билі дайті..." плак-плак
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09.03.2022 11:06 Ответить
Треба ставити росії зараз вимоги такі: або виводите війська з України або ми їх тут усіх задвухсотимо.
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08.03.2022 23:28 Ответить
вони не дуже засмутяться ! баба еще нарожают ... як казала мамка одного з полонених орків - что с танком , почему он заглох ?
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08.03.2022 23:33 Ответить
Насчет танка - это типичное "замещение", когда психика в шоке и не может воспринять весь пипец и не знает как реагировать, начинается старательная обработка тех вопросов, которые относятся к боле-менее повседеневному бытию.
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08.03.2022 23:40 Ответить
я агроном не психіатр ! мені цього не зрозуміти ...
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08.03.2022 23:48 Ответить
Agronom's lives matter тоже))
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08.03.2022 23:53 Ответить
звісно має значення ! через місяць сіяти , а на полях снаряди не розірвані лежать і сморід від дохлих орків ... а ще більшість хлопців на фронті ! я сказав їм - мочить орків швидко , щоб до посівної ВСІ повернулись на роботу .
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09.03.2022 00:28 Ответить
Ну можете просто запомнить, и когда заметите, что в случае крупной неожиданности кто-то начинает какой-то полной херней заниматься, вместо осмысленных действий по ситуации, то это будет оно самое.
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09.03.2022 00:03 Ответить
Згоден! Коли в мирний час перший раз стріляв по людині, то після того, як вистрелив, став шукать патронні гільзи - для звіту, замість того щоб скрутить пораненого дурня!
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09.03.2022 00:22 Ответить
не нужно никаких требований. Все идет само собой, по плану. Кацапы запросят переговоры, ответить *****! Пришли воевать к нам, так воюйте дальше, никаких переговоров
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08.03.2022 23:54 Ответить
Да не, зачем же. Можно и поговорить. Рассказать кацапам, что они неправы. При этом разговоры разговорами, а война по расписанию.
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09.03.2022 00:01 Ответить
в чем-то согласен. Украина на переговоры не явилась, а на войну явилась
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09.03.2022 00:07 Ответить
А можна їм дати шанс сохраніть лідзо, кацап йде з пляшкою в сраці з гордо поднятой галавой Брескій мір(Брест повертається до Українських земель) кацап йде на корабель, Україна понад усе!!!
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09.03.2022 16:54 Ответить
2 дебила это сила. Кедми туда же куда и Соловьев.
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08.03.2022 23:29 Ответить
Кедмі явно бухий.
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09.03.2022 00:08 Ответить
Два еврея поговорили ни о чем.
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09.03.2022 10:59 Ответить
"покласти більш 500 солдат та офіцерів?"
І не бреше, правду каже. Поклали вже більше 500 руських солдат і офіцерів разів так у 25.
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08.03.2022 23:30 Ответить
ще два генерала !
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08.03.2022 23:34 Ответить
Прекрасно вони знають, що вже в рази більше, ніж 500. Не мають права озвучувати реальні цифри
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09.03.2022 00:22 Ответить
Этот Кедми у них по всем каналам, видать знатный специалист.
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08.03.2022 23:30 Ответить
Бггггггггг))))))
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08.03.2022 23:31 Ответить
Соловьева в грусть уже вогнали.. так это он еще наивно верит, что только 500 жмуров у них. а если услышит цифру 12000 или еще гораздо больше через несколько дней, то тогда вместо погрустить под водочку-селедочку лучше сразу пойти застрелиться ему. будет лучше, чем потом закончить, как Геббельс в бункере.
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08.03.2022 23:36 Ответить
Не, он тогда переобуется. Гниды не способны застрелиться.
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08.03.2022 23:38 Ответить
Просто это у касабов официальная цифирь. Если же брать по рассчётам, как сейчас 1 воюет-6-7 обеспечивают, то прикиньте сами. 200 тыс, из них 30-40 тыс. именно вояки, а не тыловики. Сколько их полегло?Хз, предпологаю что примерно половина (плюс-минус конечно).
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08.03.2022 23:56 Ответить
500 - то кількість привезених на московію. Решта вважаються зниклими безвісти. Хтось чув кількість зниклих москалів в Україні? Ото ж бо!
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09.03.2022 12:00 Ответить
Лебединая песня соловьиного помета... Прямо кроссовер какой-то.
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08.03.2022 23:37 Ответить
ДЕпутинИЗАЦИЯ ВАС СПАСЕТ
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08.03.2022 23:41 Ответить
Ну так то еврей говорит крайне неприятную для рэфии правду. Он практически называет пуйло идиотом и открытым текстом заявляет, что ему @изда. Не ругайтесь на него, просто послушайте внимательно, что он говорит. И его слова для среднестатистического ордынца тем более убийственны, что они знают кадми как пророссийского израильтянина. В общем мне понравилось
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08.03.2022 23:42 Ответить
можливо i слухати i одночасно плювати цим гнидам межи очi...)

чмо кедмi(воно ж мiша казаков з масквабаду) вiдомий аферист в Ерец-Iсраелi...проти нього навiть кримiнальна справа є...воно очолювало емiграцiйне бюро, а не розвiд.службу.

https://youtu.be/UqX75CXXIhs
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09.03.2022 00:05 Ответить
Здравствуйте! Рад вас снова встретить). Так я говорю о влиянии его слов на среднестатистического ордынца. Зеленского он слушать не будет. Любая информация из украинских источников для него заведомо ложная. А тут апологет путина, так скзать, из одного с россиянином корыта, и говорит что путену кранты. А что кадми - гнида поганая, я даже не сомневаюсь)
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09.03.2022 00:09 Ответить
Мене тут більше зацікавили коментарі путінської свсобачої отари. Куди перможний запал подівся? Де отимістичні повизгування? Ще вчора настрої були куди войовничніші. Майже всі здулися буквально за одини день. А Соловїний помьот лайв це один головних лайнорозприскувачів путінської пропаганди. Вище нього в ієрархії брехні і маніпуляцій хіба що *********.
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09.03.2022 00:18 Ответить
Еще как сдулись. Победных реляций нет, соловьев прекратил трели, кадми говорит, что доблестная и победоносная армия РФ бродит две недели в кустах вокруг Полтавы, что никакого плана не было, что ни один город не взят. Откуда тут победобесию взяться. Грустное 9 мая будет в ордынской ставке в этом году
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09.03.2022 00:23 Ответить
Мрази.
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08.03.2022 23:47 Ответить
Нептун - москва
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08.03.2022 23:50 Ответить
чмо кедьмi та Солов'їний памьот на шибенецi !
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08.03.2022 23:52 Ответить
А ведь понимает же, мразь, что является военным преступником.
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08.03.2022 23:54 Ответить
Ці два гандони заслуговують на військовий трибунал в Гаазі... Це вони разом з ****** вбивали в голову пересічним росіянам, що вбивати українців і забирати їх території це є святий обов'язок кожного росіянина.
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09.03.2022 00:07 Ответить
Эти нацисткие мрази сейчас думают не о погибших от их рук в Украине детях,женщинах,мужчинах и стариках,не о разрушенных ими Городах,поселках и селах,не о взорванных мостах, и даже не о 12000 тысячах ими умешвленных своих орков. Они думают как спасти свою жопу,что бы не отвечать за весь этот нацистский ужас. Это нелюди,заслуживающие Гааги и петли на шее.
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09.03.2022 00:14 Ответить
Все написано на їхніх сумниї ******.
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09.03.2022 00:16 Ответить
Але мене в цьому ролику на Ютюбі більше зацікавили коментарі путінської свсобачої отари. Куди перможний запал подівся? Де отимістичні повизгування? Ще вчора настрої були куди войовничніші. Майже всі здулися буквально за одини день. Нагадую, що Соловїний помьот лайв це один головних лайнорозприскувачів путінської пропаганди. Вище нього в ієрархії брехні і маніпуляцій хіба що *********.
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09.03.2022 00:19 Ответить
Нууу хоть сейчас прозрел и говорит правду..ъ
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09.03.2022 00:19 Ответить
Сдать ядерное оружие, освободить все территории, уплатить контрибуцию. Платить всем семьям убитых и раненых пенсии.
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09.03.2022 00:26 Ответить
Евреї і такі тупуваті? Вже давно зрозуміло хто переміг і на чию сторону тікати. Мля, бачив придурків, але ці якісь точно без знаку якості.
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09.03.2022 00:28 Ответить
Как он сопит в 2 дьірки, мразь. Доигрался в солдатиков.
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09.03.2022 00:32 Ответить
ЦІ два дебіла не розуміють, а москалям і не дано таке зрозуміти, що українському народу вже до дупи яка влада сидить в кріслах. Патріот - добре, а зрадників і рашистську наволоч за...буться охороняти, бо в Гаагу їх ніхто не потягне, туди далеко і ще якийсь суд затяжний.
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09.03.2022 01:06 Ответить
А рожи у мрезей черные
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09.03.2022 01:14 Ответить
навтикав соловейкові, як вчитель поганому школярику, обидва "в недоумєніі". а шоб вам кошмарні сни з бандеровцями снилися!
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09.03.2022 01:45 Ответить
Соловьев гандон кедми проститутка
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09.03.2022 02:03 Ответить
В борделе ничего другого найти нельзя
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09.03.2022 05:24 Ответить
Они очень даже собирались входить в города.Только мы не собирались их туда пускать.
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09.03.2022 10:58 Ответить
Vсем кацапам *****.
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09.03.2022 11:03 Ответить
Два хитрожопых урода строящих из себя один великого полководца и а-ля Джеймс Бонда, а второй заунывного пропогандона тявкают о том как надо. Взял автомат и в окопы, где и станешь удобрением. Нету хваленой росармии, НЕТУ. Слава Украине. Слава Героям ВСУ.
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09.03.2022 11:14 Ответить
два еврея учат москалей как воевать с Украиной.Трубы Иерихона ещо будут под стенами кремля.СЛАВА УКРАИНЕ
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09.03.2022 11:18 Ответить
У нас в Израиле Кедми давно считается изгоем. Он продался Путинскому режиму и годами поливает грязь на Украину.

Слава Украине, вы настоящие герои.
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09.03.2022 11:19 Ответить
Збиратися збиралися. Та хто ж їх пустить.
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09.03.2022 15:42 Ответить
Придурки кацапи чомусь вважають що - досить лиш знищити українську владу і всьо .! Дєло в шляпє . ! . Примітивщина якої світ не бачив .
Вони геть не розуміють що таке - Україна .
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09.03.2022 16:00 Ответить
Как оно там верещало- " Нам стоит только моргнуть!"... Вам, ***** даже моргнуть не дали... Сколько жмуров с отрытыми глазами на нашей плодородной земле...
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09.03.2022 19:41 Ответить
Кедми ФСБшная консерва и подлая скотина! Но элементарная соображалка у него есть и он РЕАЛЬНО не понимает зачем ***** с ФСБ это затеяло? А ведь он даже не озвучил, что утилизировано более 12 000, что, минимум, 10 процентов техники рашистов сожжено или захвачено, что уже нет у Рашки отмобилизованных резервов живой силы и они перебрасывают из Карабаха своих "миротворцев" в Украину....
Поэтому Соловьиный помет в конце все и *****....
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09.03.2022 20:21 Ответить
ЭТО БЫЛО СДЕЛАННО ПОТОМУ ЧТО ПУТИН - СЦЫКЛО !!! ЭТОМУ ЧЕРТУ НЕ ДОЛГО ОСТАЛОСЬ !!! ГЛАВНОЕ ПОТОМ ЕГО СЕМЬЕЙ ЗАНЯТЬСЯ !)
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10.03.2022 04:02 Ответить
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