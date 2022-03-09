Если не собирались входить в города, то не нужно было начинать. За две недели ни одного города не взяли, - эфир роспропагандиста Соловьева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В разговоре российского пропагандиста Соловьева с израильским собеседником Яковом Кедми последний заявил, что не видит результатов "военной операции", когда за 2 недели не захвачен ни один крупный город. Также он заявил, что для достижения цели нужно идти на штурм больших городов, потому что там находятся власти. На что пропагандист заявил, что эти слова вгоняют его в тоску.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
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+87 Олександр Дніпро
показать весь комментарий08.03.2022 23:08
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показать весь комментарий08.03.2022 23:04
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І не бреше, правду каже. Поклали вже більше 500 руських солдат і офіцерів разів так у 25.
чмо кедмi(воно ж мiша казаков з масквабаду) вiдомий аферист в Ерец-Iсраелi...проти нього навiть кримiнальна справа є...воно очолювало емiграцiйне бюро, а не розвiд.службу.
https://youtu.be/UqX75CXXIhs
Слава Украине, вы настоящие герои.
Вони геть не розуміють що таке - Україна .
Поэтому Соловьиный помет в конце все и *****....