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Последствия обстрела российскими оккупантами жилых домов в Сумах. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Сумах. В результате удара войск РФ погибли мирные жители, в том числе дети. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит видео, которое не рекомендуется для детей и лиц с слабой психикой.
Видео с последствиями обстрелов было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+8 dandy NeinRusSchwein
показать весь комментарий09.03.2022 00:41
+8 Welt Schmerz
показать весь комментарий09.03.2022 01:20
+7 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий09.03.2022 00:59
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велика геополітична гра.
ми, прості пішаки...............
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!