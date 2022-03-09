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Последствия обстрела российскими оккупантами жилых домов в Сумах. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Сумах. В результате удара войск РФ погибли мирные жители, в том числе дети. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит видео, которое не рекомендуется для детей и лиц с слабой психикой.

Видео с последствиями обстрелов было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+8
Суки кацапські...
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09.03.2022 00:41
+8
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
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09.03.2022 01:20
+7
Русские твари - мы придем в ваши дома и к вашим женщинам и детям - готовьтесь!
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09.03.2022 00:59
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Суки кацапські...
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09.03.2022 00:41 Ответить
головне щоб війна не вийшла за межі України.
велика геополітична гра.
ми, прості пішаки...............
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09.03.2022 00:54 Ответить
і в тій грі маємо своє вигризти.
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09.03.2022 00:56 Ответить
в спам кацапорилого
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09.03.2022 01:16 Ответить
мы щит для европы
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09.03.2022 02:10 Ответить
а макрон ...... хоче щоб до росії і росіян проявили повагу.
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09.03.2022 00:58 Ответить
Русские твари - мы придем в ваши дома и к вашим женщинам и детям - готовьтесь!
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09.03.2022 00:59 Ответить
у них нема женщин, у них баби.
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09.03.2022 01:07 Ответить
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
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09.03.2022 01:20 Ответить
А росияне всё повторяют, что это всё постановочные видео, а трупы ими убитых - это муляжи. Только Скабеевой верят, только Скабеевой, и Соловьиному помёту.
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09.03.2022 08:43 Ответить
😰
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09.03.2022 11:58 Ответить
 
 