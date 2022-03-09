Последствия обстрела российскими оккупантами жилых домов в Сумах. ВИДЕО 18+

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Сумах. В результате удара войск РФ погибли мирные жители, в том числе дети. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит видео, которое не рекомендуется для детей и лиц с слабой психикой.

Видео с последствиями обстрелов было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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