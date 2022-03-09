Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО
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Силы территориальной обороны Украины получили легкие реактивные гранатометы Instalaza C90.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
"Специально для "русских освободителей"! Смотрите, что есть у теробороны! Теперь прикиньте, что есть в ВСУ. Вам пзда, орки!": территориальная оборона Украины получила на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90
Испанский реактивный противотанковый гранатомет Instalaza C90 является самой легкой системой пехотного оружия в своем классе. Дальность пристрела – 500 м.
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Российские оккупанты, запомните – в вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - говорится в описании видео
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Вобшем, добрий вечір, ми з України!
працюйте нехай Всевишній Вас усіх береже
В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.
Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.
Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.
https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA
https://t.me/charter97_org/65602
ты слишком много тролячишь на Цензоре.
такой весь боевой
хочешь воевать - иди в ото
а от тебя я пока что вижу только провокации, зраду и болобольство.
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, «долб…м» (дураком) называют…
Поки що я бачу одного придурка - ТЕБЕ! А якщо тобі баби не дають - то трахай сам себе в зад - а мою матір не чіпай Не виключено що твоя мати моїй і в підметки не годиться!
Чим я займаюся - не твоя справа Займись собою - щоб лишній раз дурнем не виглядіть!