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Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы территориальной обороны Украины получили легкие реактивные гранатометы Instalaza C90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Специально для "русских освободителей"! Смотрите, что есть у теробороны! Теперь прикиньте, что есть в ВСУ. Вам пзда, орки!": территориальная оборона Украины получила на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90

Испанский реактивный противотанковый гранатомет Instalaza C90 является самой легкой системой пехотного оружия в своем классе. Дальность пристрела – 500 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. Фоторепортаж

Российские оккупанты, запомните – в вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - говорится в описании видео

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Топ комментарии
+41
🔥В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.

Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA


https://t.me/charter97_org/65602
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09.03.2022 09:44
+36
Оркам pizzda!
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09.03.2022 09:42
+33
Хєрасє, весит 5 кг, тандем, 500 мм бронепробитие. Точно оркам п...а! 👍
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09.03.2022 09:43
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Оркам pizzda!
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09.03.2022 09:42 Ответить
Мацкалики, починайте затягувати заупокойну зараз, бо можете не встигнути до своєї смерті.

Вобшем, добрий вечір, ми з України!
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09.03.2022 09:43 Ответить
Хєрасє, весит 5 кг, тандем, 500 мм бронепробитие. Точно оркам п...а! 👍
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09.03.2022 09:43 Ответить
там ещё есть с прибором ночного видения если эти конечно оснащены
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09.03.2022 10:14 Ответить
Хлопці не треба вихвалятися, Zомбі чутливо сприймають тількі кількість своїх трупів!
працюйте нехай Всевишній Вас усіх береже
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09.03.2022 09:43 Ответить
Орки, вам піся !!!
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09.03.2022 09:44 Ответить
Це є дуже добре. Muy bien
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09.03.2022 09:44 Ответить
🔥В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.

Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA


https://t.me/charter97_org/65602
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09.03.2022 09:44 Ответить
Чот на фейк ******. Воєнкомат, це ж не промтолварний магазин, хотя хз може бути.
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09.03.2022 09:53 Ответить
А ти що - думаєш там рота охорони службу несе? Сидить якась тітка на нічному чергуванні і все! Пам"ятаєш фільм "Операция Ы" ? Десь так і там!Тільки там нема "Шуріка"!!!
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09.03.2022 10:09 Ответить
Смерть кацапам їбучім !
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09.03.2022 09:46 Ответить
продолжаем лутать орков комментарии доставляют https://twitter.com/i/status/1501462961264734211
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09.03.2022 09:46 Ответить
👍
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09.03.2022 09:46 Ответить
мАцкалики, знімайте портки та підіймайте лапи.
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09.03.2022 09:48 Ответить
Для вуличних боїв - те що треба. Нехай навіть дихати бояться.
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09.03.2022 10:13 Ответить
Верно. Вот только "привычным" 30+ лет. Именно в таком оружии наибольшая потребность.
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09.03.2022 10:14 Ответить
писали ж не показувати зброю , яку присилають(
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09.03.2022 10:00 Ответить
Хай бачать! І всираються від того що нам допомагає півсвіту А оті гранатомети прекрасно працюватимуть проти БТР БМП і "наливників" з вантажівками з ************ в колонах - десь на марші
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09.03.2022 10:14 Ответить
слышь, ты придурок, "ярматьтвою".
ты слишком много тролячишь на Цензоре.
такой весь боевой
хочешь воевать - иди в ото
а от тебя я пока что вижу только провокации, зраду и болобольство.
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09.03.2022 11:48 Ответить
- Олежка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?

- Потому что я никому не интересен…

- При чём тут это?...

- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, «долб…м» (дураком) называют…
Поки що я бачу одного придурка - ТЕБЕ! А якщо тобі баби не дають - то трахай сам себе в зад - а мою матір не чіпай Не виключено що твоя мати моїй і в підметки не годиться!
Чим я займаюся - не твоя справа Займись собою - щоб лишній раз дурнем не виглядіть!
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09.03.2022 19:18 Ответить
Жареный бурят в собственном соку получится пикантней, если начнет пускать сок еще до прожарки
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09.03.2022 10:23 Ответить
 
 