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Чернигов (792) эвакуация (1751) Чаус (338)

В Чернигове "зеленого коридора" сегодня не будет, - глава ОГА Чаус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чернигов не будет организовывать зеленый коридор в среду, 9 марта.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы обсуждали вопросы зеленого коридора, но учитывая обстоятельства и то, что идут сейчас на киевской трассе в нескольких местах бои с противником, где противник получает от наших Вооруженных сил, было принято решение сегодня зеленый коридор не делать", - сказал Чаус .

Он добавил, что кто-то может и хочет, одной-двумя машинами уезжают.

"Централизованная эвакуация будет тогда, когда военные подтвердят нам такою возможность. На сегодняшний день этой возможности нет", - отметил Чаус.
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У Чернігові не така вже критична ситуація, тут можна жити і тільки щури втікають, а ще розраховують прижитися на Заході, їх рідна земля до одного місця. Ганьба.
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09.03.2022 11:19 Ответить
 
 